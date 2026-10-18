สตง.สุรินทร์ ขอโทษ ปมโพสต์ฟาดสำนักข่าว โต้แทรกแซงสื่อ รับลืมสลับแอ็กเคานต์
สตง.สุรินทร์ ขอโทษ ปมโพสต์ฟาดสำนักข่าว ตั้งคำถามโต้แทรกแซงสื่อ รับลืมสลับแอ็กเคานต์ ผู้ดูแลเพจเผย ตั้งใจลงเฟซบุ๊กส่วนตัว
จากกรณีที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา วิพากษ์วิจารณ์พร้อมตั้งคำถามกรณีที่มีการส่งหนังสือจาก สตง. ไปยังผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เกี่ยวกับการรายงานข่าวอาคาร สตง. ถล่ม จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยระบุว่า
“แทรกแซงสื่อตรงไหน? อย่าเบี่ยงเบนข้อเท็จจริง! การชี้แจงข้อเท็จจริง ไม่ใช่การแทรกแซงสื่อ! สตง. ไม่ได้ห้ามสื่อตรวจสอบ ไม่ได้ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ แต่ขอให้เสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม สื่อมีสิทธิตั้งคำถาม สตง. ก็มีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริง อย่าเปลี่ยนการขอความเป็นธรรม ให้กลายเป็นข้อกล่าวหาแทรกแซงสื่อ เสรีภาพสื่อต้องมาพร้อมความรับผิดชอบต่อความจริง!”
ต่อมาทีมประชาสัมพันธ์ของ สตง. ได้ระบุข้อความผ่านไลน์ผู้สื่อข่าวว่า “การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไม่ใช่นโยบายหรือแนวทางการสื่อสารที่ได้รับการกำหนดจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทั้งนี้ ทางสำนักประชาสัมพันธ์ฯ อยู่ระหว่างประสานกับ ผอ.สตจ.สุรินทร์ในเรื่องดังกล่าว”
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการเปลี่ยนข้อความโพสต์ดังกล่าว โดยระบุว่า “ข้อเท็จจริง ของหนังสือ ทางเพจ ขออภัยเป็นอย่างสูง ผู้ดูแลเพจ ลงผิด ตั้งใจลงในเฟส ส่วนตัว แต่ลืมสลับมาใช้เฟส ส่วนตัวก่อนลงโพสต์”
เมื่อประชาชนสอบถามถึงการโพสต์ข้อความโดยอ้างว่าลงผิดบัญชีแต่มีการแชร์ลงสตอรี่ของเพจดังกล่าวอีกครั้งถือว่าเป็นความตั้งใจหรือไม่นั้น ทางเพจได้ระบุว่า “เพจ ตั้งแชร์อัตโนมัติ ครับ” และระบุเพิ่มเติมว่า “ลงเสร็จ ไปทำธุระ ที่สวน ครับ”
ที่มา: สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ , ไทยรัฐออนไลน์
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