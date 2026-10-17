อาลัย ด.ต.สาโรจน์ โหดนวล เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ที่อ.ศรีสาคร
อาลัย ด.ต.สาโรจน์ โหดนวล พลีชีพ เหตุยิงปะทะเดือด 3 คนร้าย อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อส.ทพ. บาดเจ็บอีก 2 นาย ผบ.ตร. สั่งดูแลสวัสดิการเต็มที่
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2569 พ.ต.อ.คณิต เต่งทิ้ง ผกก.สภ.ศรีสาคร, พ.อ.ชาญฤทธิ์ ฮันสราช ผบ.ฉก.ทพ.49 และ พ.อ.นพดล พรหมมาก ผบ.นปพ.ร่วม จ.นราธิวาส ได้สนธิกำลังร่วมกันบังคับใช้กฎหมายเข้าพิสูจน์ทราบและตรวจค้นบ้านต้องสงสัยเลขที่ 57 บ้านตืองอ หมู่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส หลังสืบทราบว่ามีบุคคลต้องสงสัยมาหลบซ่อนตัวอยู่ แต่ขณะแสดงตัวเข้าตรวจค้น คนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดนานกว่า 10 นาที
จากเหตุการณ์ยิงปะทะ ส่งผลให้ ดาบตำรวจ สาโรจน์ โหดนวล อายุ 51 ปี ผู้บังคับหมู่ (ป.) สภ.ศรีสาคร ถูกกระสุนปืนเข้าตามร่างกายหลายนัดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ยังมีอาสาทหารพรานสังกัด ฉก.ทพ.49 ได้รับบาดเจ็บอีก 2 นาย ได้แก่ อส.ทพ.พิเชษฐ์ บรรณศรี (ถูกยิงบริเวณศีรษะและแผ่นหลัง) และ อส.ทพ.เกียรติศักดิ์ มณีจันทร์ (ถูกยิงบริเวณเอวด้านซ้ายและแผ่นหลัง) เจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสาครก่อนส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ขณะที่ฝ่ายคนร้ายเสียชีวิตในเบื้องต้น 3 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบอัตลักษณ์และประวัติอย่างละเอียด
หลังจากเกิดเหตุและมีรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ทางด้าน พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับรายงานแล้วและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ด.ต. สาโรจน์ โหดนวล พร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค 9 ดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและเยียวยาครอบครัวของ ด.ต.สาโรจน์ อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้ ณ วัดโบราณสถิตย์ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทและยึดมั่นตามหลักยุทธวิธีในการกวาดล้างคนร้ายต่อไป
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อ้างอิงจาก : policetv, FB สำนักงานตำรวจแห่งชาติ