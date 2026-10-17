รังสิมันต์ โรม เคลื่อนไหว หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีมีหุ้นเว็บพนันออนไลน์ แค่ 1%
รังสิมันต์ โรม เคลื่อนไหวทันที หลัง สส.ไอเดียร์ แจงปมดราม่ากลางที่ประชุม ยืนยัน สามีไม่ใช่เจ้าของเว็บพนัน มีหุ้นแค่ 1%
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ สส.ไอเดียร์ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ จากพรรคภูมิใจไทย ได้ชี้แจงกลางงานประชุมเตรียมงานบุญกระธูป อ.หนองบัวทอง จ.ชัยภูมิ ถึงประเด็นร้อนที่เกี่ยวกับสามีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ โดยยืนยันว่า สามีของตนไม่ใช่เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ เพราะมีหุ้นแค่ 1% อีกทั้งเส้นเงินก็ไม่เกี่ยวสแกรมเมอร์ด้วย
ล่าสุด รังสิมันต์ โรม สส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม ระบุข้อความว่า “ในการประชุมเตรียมงานบุญแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ กลายเป็นพื้นที่ยืนยันว่า “สามีมีหุ้นในเว็บพนัน” รับทราบครับ”
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อ้างอิงจาก : FB Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม