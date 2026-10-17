นายช่าง หึงโหดขัง นศ.สาว 3 วันเต็ม ขืนใจ-หักเล็บมือ แม่ช้ำตร.แนะรับเงินแลกจบคดี
นรกบนดิน! นายช่าง อบต. หึงโหดกักขังทรมาน นักศึกษาสาว 3 วันเต็ม บังคับขืนใจ-หักเล็บมือ แม่สุดช้ำ แฉ ตร.กล่อมให้รับเงิน แลกจบคดี
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569 “น้องใบตอง” นักศึกษาสาว อายุ 23 ปี ร้อมด้วยคุณแม่และน้าสาว ได้เดินทางเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับเพจ “สายไหมต้องรอด” หลังถูก นายปู อายุ 49 ปี ช่างโยธาประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นคนคุยที่คบหากันมาราว 2 ปี ก่อเหตุบังคับขู่เข็ญ ข่มขืนกระทำชำเรา ทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยม และกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้ในบ้านพักนานถึง 3 วัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายชายโทรศัพท์มาด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราด ด้วยความหึงหวงและระแวงว่าผู้เสียหายไปคุยกับชายอื่น ก่อนจะบุกไปที่หอพัก บังคับขึ้นรถ ยึดโทรศัพท์ ไอแพด แหวนและต่างหูทองคำมูลค่ารวม 36,000 บาท พร้อมทั้งบังคับโอนเงินทั้งหมดที่มีในบัญชี จำนวน 14,000 บาท จากนั้น นายปู ก็ได้บังคับให้ น้องใบตอง นอนที่บ้านของตนและกักขัง
ระหว่างถูกกักขัง น้องใบตอง เล่าว่า ฝ่ายชายจะบุกเข้ามาทำร้ายร่างกาย โดยใช้มือบีบปาก ข่มขู่ด้วยอาวุธปืน และใช้มือหักเล็บปลอมที่นิ้วมือซ้ายถึง 5 นิ้วจนเลือดสาด ก่อนจะลงมือข่มขืนกระทำชำเรา ซ้ำยังเอาน้ำเกลือราดแผลและบังคับให้โกหกครอบครัว
จนกระทั่งแม่โทรมาและรู้สึกถึงความผิดปกติจึงบุกเข้าช่วยเหลือออกมาได้ในสภาพเลือดกลบปากและเล็บหลุด จนเป็นหนอง แต่เมื่อพาลูกสาวเข้าแจ้งความทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไม่ยอมจับกุมตัวผู้ก่อเหตุในทันที ทั้งยังพยายามเกลี้ยกล่อมให้รับเงินเยียวยา เพื่อแลกกับการจบคดี
ปัจจุบันผู้ก่อเหตุได้ประกันตัวในชั้นศาลและยังคงลอยนวล ไปทำงานได้ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทางด้านเพจสายไหมต้องรอดเตรียมประสานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุ้มครองพยานโดยด่วน
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด