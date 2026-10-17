เหลือจะเชื่อ! สาวโพสต์อ้าง จดเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL เป็นของขวัญให้แชมป์ AGT2026
เหลือจะเชื่อ! สาวโพสต์อ้าง จดเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL เป็นของขวัญให้แชมป์ AGT2026 และครอบครัว ชาวเน็ตงง ทำได้ด้วยหรอ
โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อมีรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าตนเองได้เป็นผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อ “NENE ROYAL” ในประเทศไทย และต้องการมอบสิทธิ์ดังกล่าวให้กับครอบครัวของ น.ส.รัตติกานต์ อำลอย หรือ “น้องเนเน่ รอยัล” แชมป์ America’s Got Talent คนล่าสุด ชาวจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นำไปใช้สร้างธุรกิจส่วนตัวตามความฝัน
เมื่อมีผู้เข้าไปสอบถามว่าเหตุใดจึงจดทะเบียนแทนน้องและมีความเกี่ยวข้องเป็นอะไรกัน เจ้าตัวได้ตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ใช่แล้วค่ะ ป้องกันไว้ให้น้องค่ะ” แต่ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์ ทำให้ชาวเน็ตต่างตั้งคำถามถึงข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่า การนำชื่อของผู้อื่นหรือชื่อเฉพาะมาจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถทำได้หรือไม่
ขณะเดียวกันก็มีผู้ให้ความเห็นว่าการจดเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ และหากเจ้าของชื่อหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไม่ยินยอม ก็สามารถยื่นคัดค้านทางกฎหมายได้
ล่าสุด (17 ต.ค. 69) สาวเจ้าของโพสต์ได้ออกมาเคลื่อนไหวในหน้าเฟซบุ๊กอีกครั้ง โดยระบุข้อความว่า “ชาวต่างชาติที่เป็น ผู้มอบ ทุกโอกาส ให้เด็กคนตัวเล็ก ที่ชื่อว่า น้องแพรว ได้ทำตามความฝันได้ พอถึงวันที่สิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ของคำว่า Nene Royal ได้ทราบว่า คนไทยคนหนึ่ง ต้องการให้คำว่า Nene Royal ขอให้เป็นสิทธิโดยตรง ของครอบครัว รัตติกานต์ อำลอย โดยตรงได้ไหมเป็นในนามบุคคล
สิ่งที่ได้คำตอบกลับมา คือ คุณจอน เอลรอน (Jon Elron) คิดตรงกับคนไทยคนนี้ อยากให้เป็นของน้องรัตติกานต์ อำลอยโดยตรงเช่นกัน .. กรมทรัพย์สินทางปัญญา DIP การเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการเริ่มต้นที่คุ้มค่าและเพิ่มมูลค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ Nene Royal เดินทางสร้างฝันให้สำเร็จนะลูกสาว ขอบคุณที่ได้เจอเด็กที่ชื่อ Nene Royal”
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