ดราม่าร้อน! นักเล่าเรื่องผี ทำยอดวิวทะลุล้าน ชาวเน็ตจับโป๊ะตรงพล็อตซีรีส์ดังของเกาหลี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2569 15:00 น.
ดราม่าร้อน! นักเล่าเรื่องผี ทำยอดวิวทะลุล้าน ชาวเน็ตจับโป๊ะตรงพล็อตซีรีส์ดังของเกาหลี

ดราม่าร้อน! นักเล่าเรื่องลี้ลับ ทำยอดวิวทะลุล้าน ชาวเน็ตจับโป๊ะตรงพล็อตซีรีส์ดังของเกาหลี แห่คอมเมนต์ถาม เจอจริง หรือ สปอยหนัง กันแน่?

ดราม่าร้อนเรื่องเล่าในเดอะโกสนี้เริ่มมาจากที่มีชาวเน็ตจับโป๊ะว่ามีเรื่องเล่าผีเรื่องหนึ่ง ที่มียอดคนเข้าชมทะลุ 1 ล้านวิว เนื้อเรื่องที่เล่ามาดันบังเอิญไปคล้ายคลึงกับพล็อตซีรีส์เกาหลีดัง อย่าง The First Responders (หน่วยชีวิตฝ่าคดีเดือด) แบบเทียบได้ช็อตต่อช็อตกันเลยทีเดียว

เรื่องเล่าผีที่กำลังเป็นดราม่าอยู่ในขณะนี้ นั่นก็คือเรื่อง “ห้องพิเศษ น้องหน้าสวย” ถูกเล่าโดย “คุณปัง” เป็นเรื่องราวของรุ่นพี่ที่ชื่อ “บิ๋ม” ที่ย้ายไปอยู่หอพัก แล้วแอบส่องกล้องไปเห็น “น้องหน้าสวย” ที่อยู่ห้องตึกตรงข้าม ซึ่งห้องนั้นแปลกกว่าใครเพราะระเบียงปิดทึบด้วยกระจกทั้งบาน

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ความหลอนเริ่มขึ้นเมื่อน้องหน้าสวยมีพฤติกรรมแปลก ๆ ชอบคุยคนเดียว ทะเลาะกับอากาศ ก่อนจะพีคสุดคือการเอาเศษจานแตกมากรีดข้อมือตัวเอง พอพี่บิ๋มแจ้งนิติให้ไปดู นิติกลับบอกว่าห้องนั้น “ไม่มีคนอยู่” พี่บิ๋มตกใจจนต้องย้ายออก

ต่อมา “คุณเอ็ม” รุ่นน้องที่ทำงานย้ายมาอยู่หอพักที่เดียวกัน และได้อยู่ห้องนั้นพอดี คุณเอ็มมักจะได้ยินเสียงในห้องน้ำตอนกลางคืนสุดท้ายแฟนของเอ็มมาเช่าห้องนี้ต่อแล้วถูกไฟช็อตเสียชีวิต

จุดพีคของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ ตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุแล้วเผลอเหยียบ “พื้นไม้ระแนง” จนกระเด้งขึ้นมา ทำให้เห็น “คราบเลือด” ซ่อนอยู่ใต้พื้น และลากยาวไปจนถึง “ห้องน้ำ” ทางตำรวจทุบตัดสินใจทุบอ่างจากุซซี่ในห้องน้ำทิ้ง และพบเข้ากับถุงขยะสีดำ จำนวน 5-6 ถุง ภายในถุงบรรจุชิ้นส่วนศพแฟนเก่าของน้องหน้าสวยเอาไว้ ซึ่งถุงดำทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ใต้ฐานอ่างจากุซซี่ ส่วนเสียงก๊อกแก๊กที่ได้ยิน คือเสียงแก๊สไข่เน่าที่ทำให้ถุงดำใส่ศพพองตัวและปริแตก

จุดเริ่มต้นดราม่าคือหลังจากที่ชาวเน็ตฟังเรื่องเล่าล้านวิวเรื่องนี้จบกลับรู้สึกคุ้น ๆ เหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อน โดยช่อง TikTok ชื่อ เย่ว์เอ๋อ ได้นำภาพจากซีรีส์เกาหลี เรื่อง The First Responders มาตัดต่อทำเป็นคลิปเทียบกับเรื่องเล่า “ห้องพิเศษ น้องหน้าสวย” แบบช็อตต่อช็อต พร้อมแซวว่า “เล่าเรื่องผีให้พี่แจ็คฟัง (ผิด) สปอยซีรีส์เกาหลีให้พี่แจ็คฟัง (ถูก)”

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โดยฉากที่นำเอามาเปรียบเทียบก็มีทั้งฉากที่หนุ่มผู้เช่าได้ยินเสียงในห้องน้ำกลางดึก, ฉากงัดพื้นไม้ เพื่อตรวจสอบรอยคราบเลือดที่รอยเลือดลากไปถึงห้องน้ำ รวมถึงฉากทุบฐานอ่างอาบน้ำ และฉากพบถุงดำที่ซ่อนอยู่ด้วย ซึ่งเนื้อหาในเรื่องเล่า “ห้องพิเศษ น้องหน้าสวย” ดันไปตรงกับฉากในเรื่อง The First Responders ตอนที่ 3 อย่างน่าประหลาดใจ

ทางด้านเจ้าของช่อง เย่ว์เอ๋อ ให้ความเห็นว่า ตอนที่ได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้ในเดอะโกสท์ก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาว่า หากเป็นคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดนี้ ก็จะต้องมีที่มาที่ไปให้ตรวจสอบคดี หรือข่าวที่เกิดขึ้นได้ จึงเกิดเป็นคำถามขึ้นว่า “เรื่องเล่านี้เป็นประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นจริงกับตัว หรือได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่มีอยู่แล้วกันแน่?”

อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2569 15:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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