นาทีชีวิต! สาว พลาดท่าร่วงน้ำตก กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดร่างหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2569 13:56 น.
นาทีชีวิต! สาว พลาดท่าร่วงน้ำตก กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดร่างหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม

คลิปนาทีชีวิต! สาวพลาดท่าร่วงน้ำตก ก่อนถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดร่างหายต่อหน้าเพื่อน ยังไม่รู้ชะตากรรม

โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจและแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์นาทีชีวิตของสาวรายหนึ่ง พลัดตกลงไปในน้ำตก ก่อนถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดร่างหายไปต่อหน้ากลุ่มเพื่อน ณ ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบชะตากรรม

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 12.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยบัญชี Threads @ungkusyahril เป็นผู้โพสต์คลิปวิดีโอนี้เอาไว้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (16 ต.ค. 69) จนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน ในคลิปวิดีโอปรากฏภาพกลุ่มผู้หญิงกำลังพักผ่อนเล่นน้ำตกอยู่ ซึ่งในจุดนั้นมีลักษณะพื้นผิวเป็นโขดหินลื่น

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นาทีชีวิต! สาว พลาดท่าร่วงน้ำตก กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดร่างหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม-3

สาวผู้โชคร้ายคนดังกล่าว ทราบชื่อภายหลังว่า วินดี ราห์มา ไวต์ (Windy Rahma Wait) ชาวบ้านจากกัมปุง บารู เธอกำลังนอนราบอยู่ใกล้กับขอบน้ำตก จากนั้นระหว่างที่เธอกำลังพยายามเปลี่ยนท่านอน ก็เกิดพลาดท่าลื่นไถลพลัดตกลงไปด้านล่างอย่างรวดเร็ว แม้เพื่อนที่อยู่ข้าง ๆ จะรีบคว้ามือเพื่อช่วยเหลือในทันทีทันใดอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถคว้าตัวสาวคนดังกล่าวเอาไว้ได้ทัน

หลังจากที่ร่างของเธอตกไปด้านล่างของน้ำตก กระแสน้ำที่เชี่ยวกราดก็ได้กลืนร่างของเธอพัดลอยหายไปในพริบตา ต่อหน้าเพื่อน ๆ ที่พยายามจะช่วยเหลือ โดยในขณะนี้ก็ยังไม่ทรายชะตากรรม แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั่วโลกออนไลน์กลับตั้งข้อสงสัยขึ้นมากันอย่างล้นหลามถึงการเลือกสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ไม่มีความปลอดภัยแม้แต่น้อยได้อย่างไร แล้วน้ำตกที่มีน้ำเชี่ยวกรากขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีเจ้าหน้าที่มาติดตั้งป้าย หรือรั้วกั้นเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

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นาทีชีวิต! สาว พลาดท่าร่วงน้ำตก กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดร่างหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม-2

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อ้างอิงจาก : tvonenews

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2569 13:56 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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