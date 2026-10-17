อาลัย เฮียเพ้ง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิ้นเซียนพระและผู้ก่อตั้งร้านดังในตำนาน
อาลัย เฮียเพ้ง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิ้นเซียนพระและผู้ก่อตั้งร้านดังในตำนาน “เพ้งโภชนา ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่” ครอบครัวแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก เพ้งโภชนา ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ โพสต์แจ้งข่าวเศร้า เฮียเพ้ง หรือ คุณพ่อประสาน แซ่เฮ้ง ผู้ก่อตั้งและเจ้าของร้าน เพ้งโภชนา ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569
โดยครอบครัวจะเริ่มสวดอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 ถึง วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2569 (เวลา 19.00 น.) และ ณาปนกิจ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2569 (เวลา 16.00 น.) ณ วัดมหาพฤฒาราม
สำหรับ ร้านเพ้งโภชนา ราชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2526 โดยขายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ผัดซิ๊อิ๊ว และราดหน้าโบราณสูตรกวางตุ้ง เดิมทีตั้งอยู่บริเวณแยกเขียวไข่กา ก่อนจะย้ายทำเลที่ตั้งมาเรื่อย ๆ ไล่มาตั้งแต่ คลองเตย, เยาวราช ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณซอยจุฬาฯ 3
โดยเมนูที่โดดเด่นของ ร้านเพ้งโภชนา ราชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ มีเส้นให้เลือกหลากหลาย เช่น เส้นใหญ่, วุ้นเส้น, มาม่า, เส้นทาโร่ มาพร้อมกับสูตรหมักดั้งเดิมที่ใช้มาอย่างยาวนานรุ่นสู่รุ่นมากถึง 40 ปีแล้ว นอกจากนั้นยังมีเมนูขึ้นชื่อ อย่าง “คั่วไข่มุกไก่” ที่ดึงดูดให้เหล่านักชิมจากทั่วทุกมุมโลกมาลองลิ้มชิมรส
ด้วยชื่อเสียงและรสมือระดับตำนาน ทำให้ “เพ้งโภชนา ราชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่” เพ้งโภชนา ราชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ได้รับการรับรองจากสถาบันและสื่ออาหารชื่อดังมากมาย อาทิ เชลล์ชวนชิม, แม่อินทร์/แม่ช้อยนางรำ, เปิปพิสดาร รวมถึง Michelin Guide 3 ปีซ้อนเลยทีเดียว
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อ้างอิงจาก : FB เพ้งโภชนา ราชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่