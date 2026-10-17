ผอ.ฟ้า จับโป๊ะ! สาวอ้างเป็นลูก ลุงโยธิน แสร้งร้องไห้อยากเจอพ่อ-ขอเงินค่ารถ
ผอ.ฟ้า จับโป๊ะ! มิจฉาชีพสาว อ้างเป็นลูกสาวคนโต ติดต่อ “ลุงโยธิน” อดีตดาราอาวุโส แสร้งร้องไห้อยากเจอพ่อ หลอกขอเงินค่ารถ
เมื่อช่วงสายวันนี้ (17 ต.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก ฟ้าให้ ทีวี โพสต์คลิปนาที ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ผู้รับบทเป็นพระในละครดังหลายเรื่อง รับสายจากสาวรายหนึ่งด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ สาวรายนี้โทรมาสะอื้นไห้ พร้อมบอกว่าเธอคือลูกสาวคนโตของลุงโยธิน ต้องการจะมาเจอพ่อสักครั้งในชีวิต แต่ตัวเองก็ลำบากไม่ต่างกัน
กระทั่ง ผอ.ฟ้า เข้ามาช่วยพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ นานา โดยในช่วงแรกทั้ง ลุงโยธิน และผอ.ฟ้าเองก็ดูจะเชื่อในสิ่งที่เธอคนนี้กล่าวอ้างว่าเป็น ลูกสาวของลุงโยธิน จริง ๆ แต่เมื่อถามข้อมูลเชิงลึกลงไปอีกทั้งชื่อจริง นามสกุลจริง ทั้งของพ่อและแม่ รวมถึงชื่อของสาวคนดังกล่าวด้วย ทว่าคำตอบที่สาวคนนี้ให้มากลับไม่ตรงกับความจริงที่ ลุงโยธิน จำเรื่องราวทั้งหมดได้
“ลุงโยธิน ชีวิตยิ่งกว่าละคร มิจฉาชีพตีเนียนเป็นลูกเพื่อขอเงินและเนียนถึงขั้นร้องไห้ได้ตลอดเวลา (มิจฉาชีพโทรมาหลอกเป็นลูกเพื่อขอค่าเดินทางมาหาลุง) เนื่องด้วยการพูดคุยยาวคลิปต่อเนื่องอาจยาวจะลงเพิ่มเติมให้ฟังคราวหลังค่ะ) ถ้าโอนไปก็คือเข้าทาง ไม่ใช่ลูกโทรมาจำไม่ได้
แต่ที่แรกดีใจคิดว่าลูกสาวโทรมาจริง ๆ แต่พอท้ายท้ายคลิป ผอ. ฟ้า สอบถามและตรวดสอบถามชื่อนามสกุล และถามชื่อแม่ ถามชื่อพ่อชื่อจริงนามสกุลจริง เลยโป๊ะแตก อ้างตนเป็นลูก แต่ไม่มีค่ารถมาหาลุง คือคนเหล่านี้น่ากลัวมาก แม้แต่คนที่ลำบากแบบลุงโยธินอยู่แล้ว ยังจะมาซ้ำเติมหากินบนความทุกข์คนอื่น ฝากพวกมิจฉาชีพอย่าหาทำให้ละอายแก่ใจบ้าง
(ต้องบอกว่าลุงโยธินความจำยังแม่น และความจำดี พอ ผอ. ฟ้าถามมิจฉาชีพเรื่องทำไมนามสกุลคนละนามสกุล มิจชีพที่อ้างเป็นลูกสาวตอบว่า พ่อไปเปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่า มิจฉาชีพยังอ้างว่า ลุงบอกว่าเกิดมาจำความได้ไม่เคยเปลี่ยนนามสกุล ลุงเลยเริ่มรู้แล้วว่าเสียงนี้คือมิจชีพตีเนียน สิ่งที่น่ากลัว คือมิจฉาชีพคนนี้ทำเสียงสะอื้นร้องไห้ตลอดเวลา ต้องบอกว่าอย่าหาทำและอย่าหากินกับคนแก่ ขอเตือนมิจฉาชีพ อย่าหาทำอีกแทนที่จะได้เงิน แต่จะได้นอนคุกแทน”
งานนี้บอกเลยว่า หาก ผอ.ฟ้า หรือ ทีมงานไม่ได้อยู่ตรงนั้น ลุงโยธิน อาจจะหลงเชื่อลูกสาวกำมะลอคนนี้จริง ๆ และอาจจะหลงโอนเงินไปให้จริง ๆ แบบไม่มีข้อกังขา แน่นอน ทำเอาชาวเน็ตที่ติดตามต่างก็ชื่นชม ผอ.ฟ้า ที่ดูแลคุณลุงอย่างดีมากจริง ๆ
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อ้างอิงจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี