ผอ.ฟ้า จับโป๊ะ! สาวอ้างเป็นลูก ลุงโยธิน แสร้งร้องไห้อยากเจอพ่อ-ขอเงินค่ารถ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2569 11:17 น.
ผอ.ฟ้า จับโป๊ะ! สาวอ้างเป็นลูก ลุงโยธิน แสร้งร้องไห้อยากเจอพ่อ-ขอเงินค่ารถ

ผอ.ฟ้า จับโป๊ะ! มิจฉาชีพสาว อ้างเป็นลูกสาวคนโต ติดต่อ “ลุงโยธิน” อดีตดาราอาวุโส แสร้งร้องไห้อยากเจอพ่อ หลอกขอเงินค่ารถ

เมื่อช่วงสายวันนี้ (17 ต.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก ฟ้าให้ ทีวี โพสต์คลิปนาที ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ผู้รับบทเป็นพระในละครดังหลายเรื่อง รับสายจากสาวรายหนึ่งด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ สาวรายนี้โทรมาสะอื้นไห้ พร้อมบอกว่าเธอคือลูกสาวคนโตของลุงโยธิน ต้องการจะมาเจอพ่อสักครั้งในชีวิต แต่ตัวเองก็ลำบากไม่ต่างกัน

กระทั่ง ผอ.ฟ้า เข้ามาช่วยพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ นานา โดยในช่วงแรกทั้ง ลุงโยธิน และผอ.ฟ้าเองก็ดูจะเชื่อในสิ่งที่เธอคนนี้กล่าวอ้างว่าเป็น ลูกสาวของลุงโยธิน จริง ๆ แต่เมื่อถามข้อมูลเชิงลึกลงไปอีกทั้งชื่อจริง นามสกุลจริง ทั้งของพ่อและแม่ รวมถึงชื่อของสาวคนดังกล่าวด้วย ทว่าคำตอบที่สาวคนนี้ให้มากลับไม่ตรงกับความจริงที่ ลุงโยธิน จำเรื่องราวทั้งหมดได้

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ผอ.ฟ้า จับโป๊ะ! สาวอ้างเป็นลูก ลุงโยธิน แสร้งร้องไห้อยากเจอพ่อ-ขอเงินค่ารถ-2

“ลุงโยธิน ชีวิตยิ่งกว่าละคร มิจฉาชีพตีเนียนเป็นลูกเพื่อขอเงินและเนียนถึงขั้นร้องไห้ได้ตลอดเวลา (มิจฉาชีพโทรมาหลอกเป็นลูกเพื่อขอค่าเดินทางมาหาลุง) เนื่องด้วยการพูดคุยยาวคลิปต่อเนื่องอาจยาวจะลงเพิ่มเติมให้ฟังคราวหลังค่ะ) ถ้าโอนไปก็คือเข้าทาง ไม่ใช่ลูกโทรมาจำไม่ได้

แต่ที่แรกดีใจคิดว่าลูกสาวโทรมาจริง ๆ แต่พอท้ายท้ายคลิป ผอ. ฟ้า สอบถามและตรวดสอบถามชื่อนามสกุล และถามชื่อแม่ ถามชื่อพ่อชื่อจริงนามสกุลจริง เลยโป๊ะแตก อ้างตนเป็นลูก แต่ไม่มีค่ารถมาหาลุง คือคนเหล่านี้น่ากลัวมาก แม้แต่คนที่ลำบากแบบลุงโยธินอยู่แล้ว ยังจะมาซ้ำเติมหากินบนความทุกข์คนอื่น ฝากพวกมิจฉาชีพอย่าหาทำให้ละอายแก่ใจบ้าง

(ต้องบอกว่าลุงโยธินความจำยังแม่น และความจำดี พอ ผอ. ฟ้าถามมิจฉาชีพเรื่องทำไมนามสกุลคนละนามสกุล มิจชีพที่อ้างเป็นลูกสาวตอบว่า พ่อไปเปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่า มิจฉาชีพยังอ้างว่า ลุงบอกว่าเกิดมาจำความได้ไม่เคยเปลี่ยนนามสกุล ลุงเลยเริ่มรู้แล้วว่าเสียงนี้คือมิจชีพตีเนียน สิ่งที่น่ากลัว คือมิจฉาชีพคนนี้ทำเสียงสะอื้นร้องไห้ตลอดเวลา ต้องบอกว่าอย่าหาทำและอย่าหากินกับคนแก่ ขอเตือนมิจฉาชีพ อย่าหาทำอีกแทนที่จะได้เงิน แต่จะได้นอนคุกแทน”

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งานนี้บอกเลยว่า หาก ผอ.ฟ้า หรือ ทีมงานไม่ได้อยู่ตรงนั้น ลุงโยธิน อาจจะหลงเชื่อลูกสาวกำมะลอคนนี้จริง ๆ และอาจจะหลงโอนเงินไปให้จริง ๆ แบบไม่มีข้อกังขา แน่นอน ทำเอาชาวเน็ตที่ติดตามต่างก็ชื่นชม ผอ.ฟ้า ที่ดูแลคุณลุงอย่างดีมากจริง ๆ

ผอ.ฟ้า จับโป๊ะ! สาวอ้างเป็นลูก ลุงโยธิน แสร้งร้องไห้อยากเจอพ่อ-ขอเงินค่ารถ-1

ชาวเน็ตชื่นชม ชาวเน็ตชื่นชม-1

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อ้างอิงจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2569 11:17 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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