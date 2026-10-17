สุดเศร้า! แก้มบุ๋ม ปรียาดา-พีท กันตพร สูญเสียลูกในท้อง คนบันเทิงร่วมส่งกำลังใจ
สุดเศร้า! แก้มบุ๋ม ปรียาดา-พีท กันตพร สูญเสียลูกในท้อง หลังพยายามกันมาอย่างหนัก โพสต์อาลัย “กลับมาใหม่นะลูก” คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ
ร่วมส่งกำลังใจให้มาก ๆ สำหรับนักแสดงสาวและแม่ค้าออนไลน์คนดัง แก้มบุ๋ม ปรียาดา และสามี พีท กันตพร ที่ล่าสุด (16 ต.ค. 69) ทั้งคู่ออกมาแจ้งข่าวเศร้าให้กับทุกคนได้ทราบพร้อมกันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ว่า ทั้งสองได้สูญเสียลูกในท้องไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่พยายามที่จะมีลูกกันมาโดยตลอด ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามาให้กำลังใจแก้มบุ๋ม-พี่พีท กันอย่างล้นหลาม
“หลายคนอาจทราบว่า ที่ผ่านมาเราตั้งใจและพยายามที่จะมีลูกกันมาตลอด มีช่วงเวลาหนึ่งที่ความหวังของเราได้กลายเป็นความจริง เราได้มีอีกหนึ่งชีวิตเล็ก ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก็เป็นความทรงจำที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับเรา ตอนนี้คงต้องใช้เวลาพักฟื้นทั้งร่างกายและจิตใจ ขอบคุณทุกความรักและความห่วงใยเสมอมา”
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อ้างอิงจาก : IG kambum