สส.ไอเดียร์ ยันสามี ไม่ใช่เจ้าของเว็บพนัน-ไม่เอี่ยวสแกมเมอร์ มีหุ้นแค่ 1% โต้พรรคลอยแพ
สส.ไอเดียร์ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยัน สามีไม่ใช่เจ้าของเว็บพนัน แค่มีหุ้น 1% เส้นเงินไม่มีเอี่ยวสแกมเมอร์ โต้ข่าวพรรคภูมิใจไทยลอยแพ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ในระหว่างเข้าร่วมประชุมเตรียมงานบุญกระธูป อำเภอหนองบัวทอง จังหวัดชัยภูมิ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาชี้แจงต่อประเด็นข้อสงสัยที่สังคมกำลังจับตามองและสงสัยว่าสามีมีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ โดย สส.ไอเดียร์ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
สส.ไอเดียร์ ชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าสามีเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ ว่า “ไม่เป็นความจริงแม้แต่นิดเดียว โดยสามีเพียงแค่ถือหุ้นในสัดส่วน 1% ในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่ถูกกฎหมาย และแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้เงินปันผลจากหุ้นดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากมีมูลค่าน้อยมากและไม่ได้ใช้เป็นเงินดำรงชีวิต ขณะที่ธุรกิจหลักของสามีคือการลงทุนในด้านไบโอเทคและอุตสาหกรรมการผลิตยามูลค่าหลักร้อยล้านบาท แต่กลับไม่ถูกนำมาพูดถึงเนื่องจากถูกมองเป็นประเด็นทางการเมือง”
สส.ไอเดียร์ ยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยมีเส้นทางการเงินใด ๆ เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติตามที่ถูกโจมตี พร้อมระบุว่าหน่วยงานตรวจสอบระดับสากลรวมถึงประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการปราบปรามการทุจริตก็ไม่มีรายชื่อเกี่ยวข้องเช่นกัน ส่วนสาเหตุที่เลือกเก็บตัวเงียบในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากต้องการรอให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะต่อสายโทรศัพท์มาบอกให้ลุกขึ้นมาอธิบายข้อเท็จจริงเพราะเกรงว่าสังคมจะเข้าใจผิดว่าพรรคภูมิใจไทยทอดทิ้ง พร้อมให้ความมั่นใจว่าพรรคไม่เคยลอยแพสมาชิกอย่างแน่นอน
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