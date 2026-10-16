หวยงวดนี้ เศรษฐีใหม่รับเละคนเดียว 42 ล้าน สลากดิจิทัล 16/10/69
สลากดิจิทัลงวด 16 ต.ค. 69 ได้เศรษฐีใหม่ 15 คน รายเดียวรับสูงสุด 42 ล้าน รางวัลที่ 1 ออก 011781
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 011781 ส่วนรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ได้แก่ 402 และ 392 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 171 และ 255 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออกหมายเลข 48
ไฮไลต์ของงวดนี้อยู่ที่ฝั่งสลากดิจิทัล มีผู้ถูกรางวัลที่ 1 รวม 15 คน คิดเป็นจำนวน 31 ใบ เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 186 ล้านบาท ผู้โชคดีที่ถูกมากที่สุดเป็นรายเดียวที่กวาดไปถึง 7 ใบ รับเงินรางวัล 42 ล้านบาท รองลงมาถูก 5 ใบ 1 คน รับ 30 ล้านบาท ถูก 4 ใบ 1 คน รับ 24 ล้านบาท ถูก 2 ใบ 3 คน รับคนละ 12 ล้านบาท และที่เหลือถูกคนละ 1 ใบ อีก 9 คน รับคนละ 6 ล้านบาท
สำหรับสลากเอ็น 3 งวดนี้ เลขรางวัลสามตรงออก 781 รางวัลละ 2,191 บาท เลขรางวัลสามสลับหลัก ได้แก่ 178, 187, 718, 817 และ 871 รางวัลละ 339 บาท เลขรางวัลสองตรงออก 48 รางวัลละ 557 บาท ส่วนเลขรางวัลพิเศษ ออกหมายเลข 781000004657 รางวัลละ 765,516 บาท
ด้านบรรยากาศการซื้อขายก่อนหวยออก เลขที่ขายดีที่สุดของงวดนี้คือเลข 403 ซึ่งมาจากข่าวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับไล่ JAS 39 C Gripen ราคาขายใบละ 150 บาท ชุด 5 ใบ 1,000 บาท ส่วนเลขอื่นที่ได้รับความนิยมรองลงมา มีทั้งชุดเลขจากวาระ 103 ปีชาตกาลหลวงพ่อคูณ ได้แก่ 224, 103, 04, 91, 92, 71 และ 03 ชุดเลขมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้แก่ 913, 559, 901, 13, 59, 70, 89 และ 09 รวมถึงเลขจากเหตุการณ์รถกระบะสตาร์ตเองไม่มีคนขับพุ่งชนกุฏิพระ ทะเบียน บร 5554 เลขปฏิทินจีน 042, 409, 24, 09, 49 และเลขธูปเรียงเบอร์ 076
ทั้งนี้ งวดถัดไปจะออกรางวัลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี โดยสลากดิจิทัลเปิดจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ซื้อมีโอกาสลุ้นถูกรางวัลที่ 1 สูงสุด 31 ใบ เงินรางวัลรวม 186 ล้านบาท
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