เศรษฐีใหม่งวด 16 ต.ค. 69 ลอตเตอรี่พลัสแจ้ง 2 ราย ราชบุรี-อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 รวม 4 ใบ 24 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 16:44 น.
เศรษฐีใหม่งวด 16 ต.ค. 69 ลอตเตอรี่พลัสแจ้ง 2 ราย ราชบุรี-อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 รวม 4 ใบ 24 ล้าน

วันนี้ ลอตเตอรี่พลัส ผู้ให้บริการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทางออนไลน์ แจ้งว่ามีเศรษฐีใหม่ 2 รายจากจังหวัดราชบุรีและอ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 งวด 16 ตุลาคม 2569 รวม 4 ใบ เป็นเงิน 24 ล้านบาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลเมื่อบ่ายวันที่ 16 ตุลาคม รางวัลที่ 1 ออกเลข 011781 รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 ออกเลข 011780 และ 011782 รางวัลละ 100,000 บาท เลขหน้า 3 ตัวออก 402 และ 392 เลขท้าย 3 ตัวออก 171 และ 255 และเลขท้าย 2 ตัวออก 48

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ลอตเตอรี่พลัสโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีเครื่องหมายยืนยันตัวตน ใช้ชื่อแคมเปญ “ตุลาฟ้าประทาน ทีมลอตเตอรี่พลัส รับ 24 ล้าน” ระบุว่างวดนี้มีเศรษฐีใหม่ทั้งหมด 2 ท่าน 4 ใบ

  • คุณดำรงค์ จ.ราชบุรี ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ ได้ 12 ล้านบาท
  • คุณจัย จ.อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ ได้ 12 ล้านบาท

ภาพประกอบในโพสต์แสดงสลากเลข 011781 พร้อมข้อความ “2 ใบ 12 ล้าน” ของแต่ละราย เพจแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ทั้ง 2 ราย

ข้อมูลผู้ถูกรางวัลมาจากโพสต์ของลอตเตอรี่พลัสเท่านั้น ยังไม่พบการยืนยันจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 16:44 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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