เศรษฐีใหม่งวด 16 ต.ค. 69 ลอตเตอรี่พลัสแจ้ง 2 ราย ราชบุรี-อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 รวม 4 ใบ 24 ล้าน
วันนี้ ลอตเตอรี่พลัส ผู้ให้บริการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทางออนไลน์ แจ้งว่ามีเศรษฐีใหม่ 2 รายจากจังหวัดราชบุรีและอ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 งวด 16 ตุลาคม 2569 รวม 4 ใบ เป็นเงิน 24 ล้านบาท
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลเมื่อบ่ายวันที่ 16 ตุลาคม รางวัลที่ 1 ออกเลข 011781 รางวัลละ 6,000,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 ออกเลข 011780 และ 011782 รางวัลละ 100,000 บาท เลขหน้า 3 ตัวออก 402 และ 392 เลขท้าย 3 ตัวออก 171 และ 255 และเลขท้าย 2 ตัวออก 48
ลอตเตอรี่พลัสโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีเครื่องหมายยืนยันตัวตน ใช้ชื่อแคมเปญ “ตุลาฟ้าประทาน ทีมลอตเตอรี่พลัส รับ 24 ล้าน” ระบุว่างวดนี้มีเศรษฐีใหม่ทั้งหมด 2 ท่าน 4 ใบ
- คุณดำรงค์ จ.ราชบุรี ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ ได้ 12 ล้านบาท
- คุณจัย จ.อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ ได้ 12 ล้านบาท
ภาพประกอบในโพสต์แสดงสลากเลข 011781 พร้อมข้อความ “2 ใบ 12 ล้าน” ของแต่ละราย เพจแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ทั้ง 2 ราย
ข้อมูลผู้ถูกรางวัลมาจากโพสต์ของลอตเตอรี่พลัสเท่านั้น ยังไม่พบการยืนยันจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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