วงแตก! รวบพ่อค้ายาบ้า ชาวกัมพูชา เจ้าตัวช็อกสุดขีด ตดอัดใส่ตำรวจขณะจับกุม
วงแตก! รวบพ่อค้ายาบ้า ชาวกัมพูชาวัย 35 ปี เจอของกลางยาบ้า 144 เม็ด ยาไอซ์ 5 กรัม เจ้าตัวช็อกสุดขีด ตดอัดใส่ตำรวจขณะจับกุม
16 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด สภ.หนองปรือ ลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดภายในเพิงพักไม่มีเลขที่ ซอยโป่งล่าง 2 หมู่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จับกุมนายเดช เพรม (DTH PEAROM) อายุ 35 ปี สัญชาติกัมพูชา พร้อมของกลางยาบ้า 144 เม็ด และยาไอซ์ 5 กรัม
ก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับรายงานจากสายลับว่า นายเดชมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติด จึงนำกำลังเข้าตรวจค้น พบยาบ้าและยาไอซ์ซุกซ่อนในกระเป๋าที่เก็บไว้ในบ้าน ตำรวจระบุว่าเป็นยาที่เตรียมไว้จำหน่ายให้ลูกค้า ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าที่เก็บไว้ในบ้าน ระหว่างการจับกุม ผู้ต้องหามีอาการตกใจสุดขีดก่อนเบ่งตดใส่หน้าเจ้าหน้าที่ ทำให้กลิ่นคลุ้งทั่วห้อง
จากการสอบสวน นายเดชให้การรับสารภาพว่า เดิมเป็นเพียงผู้ซื้อยาบ้ามาเสพ ในราคาเม็ดละ 20-25 บาท แต่เริ่มติดหนักทั้งยาบ้าและสุรา จึงต้องการหาเงินซื้อสุราและยาบ้ามาเสพ ทำให้เปลี่ยนจากผู้เสพเป็นผู้ค้า
ระหว่างตำรวจควบคุมตัวนายเดช นายต่อตระกูล หรือต่อ เตมีกุล อายุ 35 ปี ขับรถกระบะอีซูซุ 4 ประตู สีขาว ทะเบียน กน 742 กาฬสินธุ์ มาจอดหน้าเพิงพัก แล้วลงจากรถเดินเข้าไปพร้อมกำสิ่งของในมือขวา เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ นายต่อตกใจและพยายามหลบหนี ก่อนโยนสิ่งของลงพื้น ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวทันที พร้อมยึดยาบ้า 190 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกซิป
นายต่อให้การยอมรับว่ายาบ้าเป็นของตนเอง โดยมีบุคคลชื่อ “นายยงค์” ไม่ทราบนามสกุลจริง สั่งให้นำยาบ้าไปส่งให้ลูกค้าในเพิงพักดังกล่าว เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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