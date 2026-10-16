น้องเพชรกล้า ให้โชค! เลขปิงปอง ออกตรงเลขท้าย 2 ตัว งวด 16/10/69
น้องเพชรกล้า ให้โชค! เลขปิงปอง ออกตรงรางวัลเลขท้าย 2 ตัว งวด 16 ตุลาคม 2569 นักเสี่ยงโชคเฮลั่นทั่วไทย ถูกหวยกันถ้วนหน้า
จบสิ้นลงไปแล้วกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 โดยผลรางวัลที่ออก ได้แก่
- รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : 011781
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว: 402, 392
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว: 171, 255
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว: 48
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ทีมงานเดอะไทยเกอร์ต้องขอแสดงความดีใจกับทุกท่านผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ในงวด 16 ต.ค. 69 นี้ด้วยนะคะ และอีกหนึ่งเจ้าสำนักใบ้หวยชื่อดังก็แสดงผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับ เลขปิงปองน้องเพชรกล้า (16/10/69) ที่การันตีความแม่นด้วยการแจกแนวทางตรงเป๊ะกับผลรางวัลเลขท้าย 2 ตรงตัวในงวดนี้ 16 ต.ค. 69 นั่นก็คือ 48 นั่นเอง ทำเอาคอหวยที่ติดตามและซื้อตามได้เฮลั่นรับทรัพย์กันถ้วนหน้า
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อ้างอิงจาก : FB เพชรกล้า เด็กชายนำโชค
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