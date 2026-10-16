เพจดังขยี้ไม่พัก งัดหลักฐานแฉ “โปเต้นักจะแกง” แย้งรูปสวมชุดขาว อ้างถูกตัดต่อ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 15:53 น.
เพจดังขยี้ไม่พัก งัดหลักฐานแฉ "โปเต้นักจะแกง" แย้งรูปสวมชุดขาว อ้างถูกตัดต่อ

เพจดังขยี้ไม่พัก งัดหลักฐานแฉ “โปเต้นักจะแกง” แย้งรูปสวมชุดขาว อ้างราชสกุลดัง โพสต์ลงโซเชียลตัวเอง อ้างถูกตัดต่อ-โดนแฮ็กบัญชี

หลังจาก “โปเต้นักจะแกง” ชี้แจงข้อเท็จจริงในรายการ โหนกระแส กรณีภาพตัดต่อสวมชุดปกติขาวประดับเครื่องราชฯ พร้อมอ้างราชสกุลบนโซเชียลมีเดีย และมีการอ้างว่าเป็นทหารยศร้อยโทและแพทย์ในวัง โปเต้ยอมรับว่าแคปภาพลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวจริง แต่อ้างมีผู้นำภาพไปตัดต่อเพื่อสร้างข่าวปลอมกลั่นแกล้ง

โปเต้ยังอ้างว่าบัญชีถูกแฮ็ก ยอมรับว่าไม่ได้เขียนข้อความกำกับหรือแจ้งว่าเป็นภาพปลอม และไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทำ ส่วนที่ “เกม” รู้จักกับโปเต้เพราะหลงเชื่อภาพและคำอ้างว่าเป็นทหารยศร้อยโทและแพทย์ในวัง โปเต้ยืนยันว่าไม่ได้อ้างถึงแต่อย่างใด

โฆษณา

เพจดังขยี้ไม่พัก งัดหลักฐานแฉ &quot;โปเต้นักจะแกง&quot; แย้งรูปสวมชุดขาว อ้างถูกตัดต่อ
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก จ๊อกจ๊อก ได้โพสต์ภาพที่เกี่ยวข้องกับโปเต้เพิ่มเติม โดยมีภาพตัดต่อสวมเสื้อยืดสีขาวแบรนด์ดังนั่งบนเก้าอี้ขณะร่วมพระราชพิธี ภาพคู่กับรถยนต์หรูและกองเงินสดเป็นจำนวนมาก ภาพขณะวิ่งกับเจ้าหน้าที่บริเวณวัดพระแก้ว และอื่น ๆ ซึ่งเคยโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของโปเต้

นอกจากนี้ ยังมีการโพสต์ข้อความต่อเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวที่มีการระบุชื่อสร้อยท้ายราชสกุล “ณ อยุธยา” ไว้ด้วยว่า “เหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ผมและเพื่อนปลอดภัยนะครับ โชคดีที่ตอนนั้นออกจากร้านมาได้ ไม่รู้เหมือนกันอะไรทำให้ดลใจให้พากันกลับ หลังจากออกมาได้ยังไม่ถึง 3 น. ก็ได้ยินเหมือนเสียงระเบิด หันไปอีกที ไฟไหม้แรงมาก

ขอบคุณทุก ๆ ความห่วงใยนะครับ ตอนนี้ปลอดภัย ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร ขอบคุณทุก ๆ คนที่ส่งกำลังใจให้นะครับ คุณ ศุภกฤต ปภาดาอนันท์สกุล ณ อยุธยา”

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 15:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท

รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
Nong Phetkla brought good luck! Her ping pong ball numbers matched the last two digits of the lottery draw on October 16, 2026.

น้องเพชรกล้า ให้โชค! เลขปิงปอง ออกตรงเลขท้าย 2 ตัว งวด 16/10/69

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
หวยงวด 16 ต.ค. 69 โปเตโต้ แจก 84 หวยออก 48 กลับกันพอดี เลขท้าย 2 ตัว

หวยงวด 16 ต.ค. 69 โปเตโต้ แจก 84 หวยออก 48 กลับกันพอดี เลขท้าย 2 ตัว

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท ข่าวต่างประเทศ

รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท

44 วินาที ที่แล้ว
หวยงวดนี้ เศรษฐีใหม่รับเละคนเดียว 42 ล้าน สลากดิจิทัล 16/10/69 ตรวจหวย

หวยงวดนี้ เศรษฐีใหม่รับเละคนเดียว 42 ล้าน สลากดิจิทัล 16/10/69

6 นาที ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่งวด 16 ต.ค. 69 ลอตเตอรี่พลัสแจ้ง 2 ราย ราชบุรี-อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 รวม 4 ใบ 24 ล้าน ข่าว

เศรษฐีใหม่งวด 16 ต.ค. 69 ลอตเตอรี่พลัสแจ้ง 2 ราย ราชบุรี-อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 รวม 4 ใบ 24 ล้าน

17 นาที ที่แล้ว
Nong Phetkla brought good luck! Her ping pong ball numbers matched the last two digits of the lottery draw on October 16, 2026. ตรวจหวย

น้องเพชรกล้า ให้โชค! เลขปิงปอง ออกตรงเลขท้าย 2 ตัว งวด 16/10/69

32 นาที ที่แล้ว
วงแตก! รวบพ่อค้ายาบ้า ชาวกัมพูชา เจ้าตัวช็อกสุดขีด ตดอัดใส่ตำรวจขณะจับกุม ข่าว

วงแตก! รวบพ่อค้ายาบ้า ชาวกัมพูชา เจ้าตัวช็อกสุดขีด ตดอัดใส่ตำรวจขณะจับกุม

32 นาที ที่แล้ว
หวยงวด 16 ต.ค. 69 โปเตโต้ แจก 84 หวยออก 48 กลับกันพอดี เลขท้าย 2 ตัว เลขเด็ด

หวยงวด 16 ต.ค. 69 โปเตโต้ แจก 84 หวยออก 48 กลับกันพอดี เลขท้าย 2 ตัว

42 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ “แพรรี่ ไพรวัลย์” สูญเสียพ่อ-แม่ ห่างกันไม่ถึงเดือน บันเทิง

ส่งกำลังใจ “แพรรี่ ไพรวัลย์” สูญเสียพ่อ-แม่ ห่างกันไม่ถึงเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเต้ นักจะแกง ยืนยันภาพชุดขาวถูกตัดต่อ ข่าว

โปเต้ นักจะแกง ยันชุดขาวถูกตัดต่อ โยงหมอหลวง-ราชสกุลดัง ยอมรับผิดไม่แจ้งความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟป่าอินโดนีเซีย วิกฤติหนัก สังเวยเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครดับ 4 ศพ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ข่าวต่างประเทศ

สลด ไฟป่าอินโดนีเซีย วิกฤติหนัก สังเวยเจ้าหน้าที่ดับ 4 ศพ ขณะปฏิบัติหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศรีสุวรรณ บุก กกต. ร้องสอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ จี้ส่งศาล รธน. ยุบพรรค ข่าว

ศรีสุวรรณ บุก กกต. ร้องสอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ จี้ส่งศาล รธน. ยุบพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนัส ไทยล้วน เผยเพจเฟซบุ๊กกลับมาแล้ว ข่าว

เพจ พนัส ไทยล้วน คัมแบ็ก! กลับมาใช้งานได้แล้ว หลังโดนรุมรีพอร์ตจนปลิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวิดสูญพันธุ์ หนุ่มเอาถุงขยะก่อไฟ กระป๋องยาพ่นหอบระเบิด โดนน้องชายเลือดอาบ ข่าว

หวิดสูญพันธุ์ หนุ่มเอาถุงขยะก่อไฟ กระป๋องยาพ่นหอบระเบิด โดนน้องชายเลือดอาบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีฉาว หญิงสาวข่มขืนแม่แท้ๆ ต่อหน้าลูกสาว 7 ขวบ ลักพาตัวดญ 10 ขวบ ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

คดีฉาว หญิงสาวถูกฟ้องข่มขืนแม่แท้ๆ ต่อหน้าลูกสาว 7 ขวบ ลักพาตัวดญ 10 ขวบ ข่มขืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊ย! แม่เกตุ เปิดตัวชายคนสนิท ก่อนโดนโยงมีลูกเมีย เจนนี่ ฟาดแรง ผู้ชายแบบนี้ตีเก๊หมด ข่าวดารา

อุ๊ย! แม่เกตุ เปิดตัวชายคนสนิท ก่อนโดนโยงมีลูกเมีย เจนนี่ ฟาดแรง ผู้ชายแบบนี้ตีเก๊หมด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3 L6 งวด 16 ต.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 L6 งวด 16 ต.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฟาด โปเต้ นักจะแกง โกหกกลางโหนกระแส ปมอ้างใช้ดาวเทียม ข่าว

หนุ่ม กรรชัย แฉ โปเต้ นักจะแกง โกหกขอข้อมูลดาวเทียม เอาพรีเซนเตอร์เป็นประกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียน 45 ชีวิตฝันสลาย ทัศนศึกษาจีนทิพย์ ถูกลอยแพคาสนามบิน ผปค.แห่แจ้งความ ข่าว

นักเรียน 45 ชีวิตฝันสลาย ทัศนศึกษาทิพย์ ถูกลอยแพคาสนามบิน ผปค.แห่แจ้งความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ จากไปกะทันหัน หลังคุณแม่เพิ่งจากไปแค่ 3 สัปดาห์ บันเทิง

หัวใจสลาย! แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อ จากไปกะทันหัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gemini จัดอันดับ 5 ภัยคุกคามมนุษยชาติ เตือนคนชั่วใช้ AI น่ากลัวกว่าสงครามนิวเคลียร์ ข่าวต่างประเทศ

Gemini จัดอันดับ 5 ภัยคุกคามมนุษยชาติ เตือนคนชั่วใช้ AI น่ากลัวกว่าสงครามนิวเคลียร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2569 ดูสดช่องไหน ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2569 ดูสดช่องไหน ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบยกแก๊ง วัยรุ่นลวงเด็กหญิงวัย 14 รุมทำร้าย ถ่ายคลิป แค้นถูกบุลลี่รูปหน้าสด ข่าว

รวบยกแก๊ง วัยรุ่นลวงเด็กหญิงวัย 14 รุมทำร้าย ถ่ายคลิป แค้นถูกบุลลี่รูปหน้าสด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมสินล่าสุด ถ่ายทอดสด 10.30 น. ตรวจหวย

ออกแล้ว หวยออมสิน 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมสินล่าสุด ถ่ายทอดสด 10.30 น.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง ประกาศปิดให้บริการ สาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี เศรษฐกิจ

สาเหตุ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง ประกาศปิดให้บริการ สาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ภัทร หอบหลักฐานเพิ่ม ยันดำเนินคดี ป้าแมว-ลูกชาย ปมอุ้มกักขังศูนย์ผู้สูงอายุ ข่าว

แม่ภัทร หอบหลักฐานเพิ่ม ยันดำเนินคดี ป้าแมว-ลูกชาย ปมอุ้มกักขังศูนย์ผู้สูงอายุ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมทรัพย์ล่าสุด ถ่ายทอดสด 09.30 น. ตรวจหวย

อัปเดตหวย ธ.ก.ส. 16 ต.ค. 69 ผลสลากออมทรัพย์ล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสส.ไอเดียร์ ไม่ได้หนี สามียังอยู่ไทย ไม่เคยบอกจะตั้งโต๊ะแถลง ไร้เส้นเงินสแกมเมอร์