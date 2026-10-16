เพจดังขยี้ไม่พัก งัดหลักฐานแฉ “โปเต้นักจะแกง” แย้งรูปสวมชุดขาว อ้างถูกตัดต่อ
เพจดังขยี้ไม่พัก งัดหลักฐานแฉ “โปเต้นักจะแกง” แย้งรูปสวมชุดขาว อ้างราชสกุลดัง โพสต์ลงโซเชียลตัวเอง อ้างถูกตัดต่อ-โดนแฮ็กบัญชี
หลังจาก “โปเต้นักจะแกง” ชี้แจงข้อเท็จจริงในรายการ โหนกระแส กรณีภาพตัดต่อสวมชุดปกติขาวประดับเครื่องราชฯ พร้อมอ้างราชสกุลบนโซเชียลมีเดีย และมีการอ้างว่าเป็นทหารยศร้อยโทและแพทย์ในวัง โปเต้ยอมรับว่าแคปภาพลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวจริง แต่อ้างมีผู้นำภาพไปตัดต่อเพื่อสร้างข่าวปลอมกลั่นแกล้ง
โปเต้ยังอ้างว่าบัญชีถูกแฮ็ก ยอมรับว่าไม่ได้เขียนข้อความกำกับหรือแจ้งว่าเป็นภาพปลอม และไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทำ ส่วนที่ “เกม” รู้จักกับโปเต้เพราะหลงเชื่อภาพและคำอ้างว่าเป็นทหารยศร้อยโทและแพทย์ในวัง โปเต้ยืนยันว่าไม่ได้อ้างถึงแต่อย่างใด
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก จ๊อกจ๊อก ได้โพสต์ภาพที่เกี่ยวข้องกับโปเต้เพิ่มเติม โดยมีภาพตัดต่อสวมเสื้อยืดสีขาวแบรนด์ดังนั่งบนเก้าอี้ขณะร่วมพระราชพิธี ภาพคู่กับรถยนต์หรูและกองเงินสดเป็นจำนวนมาก ภาพขณะวิ่งกับเจ้าหน้าที่บริเวณวัดพระแก้ว และอื่น ๆ ซึ่งเคยโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของโปเต้
นอกจากนี้ ยังมีการโพสต์ข้อความต่อเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวที่มีการระบุชื่อสร้อยท้ายราชสกุล “ณ อยุธยา” ไว้ด้วยว่า “เหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ผมและเพื่อนปลอดภัยนะครับ โชคดีที่ตอนนั้นออกจากร้านมาได้ ไม่รู้เหมือนกันอะไรทำให้ดลใจให้พากันกลับ หลังจากออกมาได้ยังไม่ถึง 3 น. ก็ได้ยินเหมือนเสียงระเบิด หันไปอีกที ไฟไหม้แรงมาก
ขอบคุณทุก ๆ ความห่วงใยนะครับ ตอนนี้ปลอดภัย ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร ขอบคุณทุก ๆ คนที่ส่งกำลังใจให้นะครับ คุณ ศุภกฤต ปภาดาอนันท์สกุล ณ อยุธยา”
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