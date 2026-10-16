ช็อกดาวรุ่งวัย 19 ย้อนรอย “มาเตอุส ปาฟลัก” นักเพาะกายบราซิล ดับปริศนาคาเตียงนอน
เส้นทาง มาเตอุส ปาฟลัก นักเพาะกายบราซิลวัย 19 ปี ฝึกตั้งแต่ปี 2019 เพราะภาวะอ้วน ชนะประกวดปี 2023 ก่อนหัวใจและระบบหายใจหยุดทำงานที่บ้าน
มาเตอุส ปาฟลัก (Matheus Pavlak) นักเพาะกายชาวบราซิลวัย 19 ปี เสียชีวิตที่บ้านในเมืองบลูเมเนา (Blumenau) รัฐซานตาคาตารีนา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2024 (พ.ศ. 2567) หลังเกิดภาวะหัวใจและระบบหายใจหยุดทำงาน ตามรายงานของสื่อบราซิล
ข่าวนี้เป็นการย้อนเหตุการณ์เมื่อ 2 ปีก่อน ในแหล่งข่าวที่ตรวจสอบได้ ยังไม่พบรายงานสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
พบร่างบนเตียงที่บ้าน
หน่วยดับเพลิงทหารรัฐซานตาคาตารีนาและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย Arcanjo-03 ถูกเรียกไปที่บ้านในย่านซัลตู ไวส์บาค (Salto Weissbach) เมื่อเวลาประมาณ 13.57 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น
ทีมช่วยเหลือพบปาฟลักนอนอยู่บนเตียงโดยไม่มีสัญญาณชีพ และยืนยันการเสียชีวิตที่เกิดเหตุ
โรงเรียนตำรวจทหารเฟลิเซียโน นูเนส ปิเรส (Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires) ในเมืองบลูเมเนา แถลงไว้อาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย บิดาของปาฟลักเป็นครูพลศึกษาของโรงเรียน
พิธีฝังศพจัดที่สุสานเซา โจเซ (São José) ในเมืองบลูเมเนา เวลา 16.00 น. วันที่ 2 กันยายน
ตำรวจบันทึกว่าน่าจะเสียชีวิตตามธรรมชาติ
ตำรวจพลเรือนรัฐซานตาคาตารีนาระบุว่า บันทึกการเสียชีวิตเป็น “aparentemente natural” หรือดูเหมือนเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติ ไม่พบร่องรอยอาชญากรรมที่เกิดเหตุ จึงไม่เปิดสำนวนสอบสวน
จากเด็กอ้วนสู่เวทีประกวด
ลูกัส เชกัตตี (Lucas Chegatti) อดีตเทรนเนอร์ของปาฟลัก ให้สัมภาษณ์เว็บข่าว g1 ว่า ปาฟลักเริ่มฝึกหนักขึ้นตั้งแต่ปี 2019 เพราะภาวะอ้วน
ปี 2022 น้ำหนักลดลงชัดเจนและเริ่มสนใจการแข่งขัน ปี 2023 เริ่มลงประกวด และชนะรุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปีในรายการ Mr. Blumenau ตามรายงานของบาร์เบนด์ (BarBend) และพีเพิล (People)
เดือนพฤษภาคม 2024 ปาฟลักได้อันดับ 4 รุ่น Bodybuilder และอันดับ 6 รุ่น Classic Physique ในรายการระดับรัฐ
เมื่อเดือนสิงหาคม 2022 ปาฟลักโพสต์วิดีโอรวมภาพเปลี่ยนแปลงรูปร่างบนอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่า หากต้องการความฝันจริง ๆ ก็จะไปถึงได้ ไม่ว่าจะยากเพียงใด
โค้ชเก่าและเพื่อนสนิทกล่าวถึงเขา
เชกัตตีทำงานกับปาฟลักตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 ถึงเดือนกันยายน 2023 และให้สัมภาษณ์ว่า ปาฟลักเป็นคนมี “จิตใจแบบแชมป์”
หลังทราบข่าว เชกัตตีโพสต์ไว้อาลัยบนอินสตาแกรม เรียกตัวเองว่าโค้ชคนแรกของปาฟลัก และบอกว่าดูแลเหมือนลูก เขาเคยสัญญาว่าสักวันปาฟลักจะชนะเขา และการแข่งขันครั้งแรกที่ทั้งสองลงสนามพร้อมกัน ปาฟลักชนะจริง
เพื่อนสนิทของปาฟลักที่เรียนด้วยกันกล่าวกับ g1 ว่า ปาฟลักเอาชนะจิตใจของตัวเองได้ หลังเริ่มออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก
ประเด็นสเตียรอยด์ ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน
หลังข่าวเผยแพร่ ผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางส่วนแสดงความเห็นโยงไปถึงการใช้สเตียรอยด์อนาโบลิก
ในแหล่งข่าวที่ตรวจสอบได้ ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลว่าสเตียรอยด์เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของปาฟลัก
ตามกระทรวงสาธารณสุขบราซิล การใช้สเตียรอยด์เพื่อความสวยงามหรือเพิ่มผลงานกีฬาเป็นสิ่งต้องห้าม และการขายต้องมีใบสั่งแพทย์
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