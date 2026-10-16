หนุ่ม กรรชัย ทนไม่ไหว! หวิดสลิ้งแตกใส่ โปเต้ นักจะแกง ลั่น เดี๋ยวเตะตกเก้าอี้ซะ
หนุ่ม กรรชัย ทนไม่ไหว! หวิดสลิ้งแตกใส่ “โปเต้ นักจะแกง” อ้างลื่นเป็นปลาไหล ลั่น หมันไส้จริง ๆ เดี๋ยวเตะตกเก้าอี้ซะ
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องในโลกออนไลน์ สำหรับกรณีของ โปเต้ นักจะแกง อดีตดาวจ๊อกจ๊อก เจ้าของวีรกรรมหลอกลวงแอบอ้างฉ้อโกง ก่อเหตุมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน ล่าสุด (16 ต.ค. 69) เจ้าตัวขอเปิดหน้าสู้ความจริงในรายการโหนกระแส เรียกได้ว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องที่คนทั้งประเทศจับตามองเป็นอย่างมาก
โดยในช่วงหนึ่งของรายการ พี่หนุ่ม กรรชัย ให้โอกาส โปเต้ นักจะแกง ในการชี้แจงเรื่องเงินที่ทางโปเต้อ้างกับทีมงานโหนกระแสว่าจะเป็นคนออกค่าเครื่องบินให้กับ คุณเวฟ ทหารหนุ่มช้ำรัก พร้อมคุณแม่และน้องชาย ที่จะต้องเดินทางมาออกรายการเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 69 ที่ผ่านมา แต่กลับเรียกเก็บเงินกับทางน้องชายคุณเวฟอ้างให้ออกก่อน และยังอ้างว่าจะโอนคืนให้หลังจบรายการแต่ติดต่อน้องไม่ได้เลยยังไม่ได้โอน ก่อนจะอ้างเพิ่มว่า “ในวันนั้นที่ต้องให้น้องโอนจองค่าเครื่องบินก่อน เพราะแอพลิเคชั่นธนาคารของตนอัปเดตระบบพอดี”
หลังจากสิ้นข้ออ้างของ โปเต้ นักจะแกง แล้ว พี่หนุ่ม กรรชัย แทบคุมอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่ ก่อนจะพูดติดตลกในรายการ ระบุว่า “มึงนี่ไปเรื่อยเลยนะไอ้โปเต้ กูเริ่มหมันไส้มาก เดี๋ยวก็ตบตรงนี้สักทีนึง หมันไส้จริง ๆ เลยเนี่ย ไปเรื่อยจริง ๆ เลยเนี่ย เป็นน้องเป็นนุ่งกูเตะตกเก้าอี้ไปแล้ว นี่พูดจริง ๆ ขอโทษจริง ๆ นะพี่ไม่เคยพูดกับแขกรับเชิญแบบนี้เลยนะ นี่เป็นน้องเป็นนุ่งพี่แล้วมานั่งโกหกพี่เตะตกเก้าอี้ไปแล้วเนี่ย ใครสั่งใครสอนให้มึงพูดแบบนี้วะ”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส