สส.ไอเดียร์ ไม่ได้หนี สามียังอยู่ไทย ไม่เคยบอกจะตั้งโต๊ะแถลง ไร้เส้นเงินสแกมเมอร์
สส.ไอเดียร์ เคลื่อนไหวแล้วหลังคนปั่นข่าวทิ้งพรรค แจงสามีไม่หนีนอกประเทศ-ไม่ใช่เจ้าของเว็บพนัน ชี้มีหุ้นแค่ 1% ไม่เกี่ยวข้องสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ระหว่างการร่วมประชุมเตรียมงานบุญกระธูป ในอำเภอหนองบัวทอง จังหวัดชัยภูมิ สุชาดา แทนทรัพย์ หรือ “สส.ไอเดียร์” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ออกมาเปิดใจถึงประเด็นที่สามีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ สแกมเมอร์ และเว็บพนันออนไลน์
สส.ไอเดียร์ เคลียร์ประเด็นที่ถูกโยงว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติ มองว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายทุกประเทศ หากมีหลักฐานจริงผู้กล่าวหาคงนำไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแล้ว แต่ที่ไม่กล้าแจ้งความเพราะเชื่อว่ากลัวโดนข้อหาแจ้งความเท็จ ซึ่งมีโทษหนักกว่าคดีหมิ่นประมาท ส่วนตัวมองว่าคดีหมิ่นประมาทใช้เวลาฟ้องร้องกันเป็นปีถึงชนะคดีก็ไม่มีใครติดคุก เมื่อศาลยกฟ้องข่าวก็มักจะเงียบหายไปเอง
เธอเผยว่าไม่เคยมีเส้นทางการเงินใด ๆ ไปเกี่ยวข้องกับการทำสแกมเมอร์ การตรวจสอบเรื่องพวกนี้ไม่ได้มีแค่หน่วยงานของไทย แต่หน่วยงานระดับโลกอย่าง FBI และ SEC ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการตรวจสอบที่โปร่งใสและคอร์รัปชันน้อยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่เคยมีชื่อของอยู่ในลิสต์ที่ต้องตรวจสอบ
ส่วนประเด็นที่ถูกโยงว่าเป็นเจ้าของเว็บพนัน น.ส.สุชาดา ปฏิเสธชัดเจนว่าไม่มีความจริงแม้แต่นิดเดียว ตนไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพนัน ส่วนกรณีการถือหุ้นนั้นเป็นการร่วมลงทุนในต่างประเทศที่ถูกกฎหมายเพียง 1% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากจนตนไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเคยได้เงินปันผลจากส่วนนี้หรือไม่ เพราะไม่ได้นำเงินส่วนนี้มาใช้เลย
พร้อมเปิดเผยถึงธุรกิจที่แท้จริงของสามีว่า มีการลงทุนในธุรกิจไบโอเทค (Biotech) เพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็งมูลค่าสูงถึง 100-200 ล้านบาท แต่เรื่องแบบนี้ไม่ได้เอามาพูดถึง
สำหรับประเด็นเรื่องการถูกพรรคภูมิใจไทยลอยแพ หรือข่าวลือที่ว่าเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วยกเลิก โดยชี้แจงว่าตนไม่เคยบอกใครว่าจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวตั้งแต่แรก เพราะเมื่อ ป.ป.ช. ออกมาบอกว่าจะตรวจสอบ ตนก็มีหน้าที่แค่ไปให้ความร่วมมือและปล่อยให้ ป.ป.ช. ทำงาน
อย่างไรก็ดี เธอเก็บตัวเงียบจนคนนำไปลือว่าสามีหนีออกนอกประเทศนั้น เป็นเพราะตนนั่งอยู่บ้านเฉย ๆ ประกอบกับสามีเป็นคนไม่ชอบพูดและพูดภาษาไทยไม่ได้จึงเลือกที่จะเงียบ จนกระทั่งท่านนายกฯ โทรศัพท์มาหาและถาม ตนจึงอธิบายไปว่าสามียังอยู่ในไทย เพิ่งไปกินข้าวด้วยกันมาและถ่ายรูปลงโซเชียล
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