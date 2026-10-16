ไคลี เจนเนอร์ เปิดใจ อยากอัปไซซ์หน้าอกเพิ่ม ลั่นชอบความอึ๋ม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 22:16 น.
ไคลี เจนเนอร์ เปิดใจ อยากอัปไซซ์หน้าอกเพิ่ม ลั่นชอบความอึ๋ม
ภาพจาก : IG/kyliejenner

ไคลี เจนเนอร์ (Kylie Jenner) ผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดัง วัย 29 ปี เปิดเผยผ่านรายการพอดแคสต์ Better Half With Stas and Vic ว่ามีความต้องการผ่าตัดเสริมหน้าอกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพูดถึงเรื่องนี้แทบทุกวัน โดยมี อนาสตาเซีย คารานิโคลาอู กับ วิกตอเรีย วิลลาร์โรเอล สองเพื่อนสนิทร่วมดำเนินรายการ

ไคลี เจนเนอร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ Better Half With Stas and Vic

เพื่อนสนิทเล่าว่า ไคลี่พูดเรื่องการขยายขนาดหน้าอกมาตลอดทั้งปี เดิมทีตั้งใจจะเข้ารับการผ่าตัดก่อนวันเกิดอายุครบ 29 ปีเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทว่าเจ้าตัวตัดสินใจเลื่อนออกไป มองว่าคงยังไม่ทำก่อนอายุแตะเลขสาม แต่เลือกที่จะไปเจาะสะดือประดับอัญมณีเพื่อหาประสบการณ์ใหม่แทน

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ความต้องการปรับขนาดหน้าอกเกิดขึ้นหลังจากเจ้าตัวเคยสร้างกระแสไวรัลเมื่อกลางปี 2568 ด้วยการเข้ามาตอบคอมเมนต์แจกรายละเอียดการทำศัลยกรรมหน้าอกอย่างหมดเปลือก ว่าใช้ซิลิโคนขนาด 445 ซีซี ทรงความพุ่งปานกลาง (Moderate profile) วางใต้กล้ามเนื้อครึ่งหนึ่ง พร้อมระบุชื่อแพทย์ผู้ทำศัลยกรรม คือ นพ.การ์ธ ฟิชเชอร์ ส่งผลให้คลินิกของแพทย์มีผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ไคลี เจนเนอร์ โพสต์ภาพชุดว่ายน้ำ หลังผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน 445 ซีซี

นอกจากเรื่องรูปร่าง ไคลี่ยังเล่าถึงการทำงานส่วนตัว ว่าเป็นผู้ดูแลบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดเพียงลำพัง ไม่ว่าจะเป็นบัญชีส่วนตัว, อินสตาแกรมแบรนด์ Kylie Cosmetics และแบรนด์เสื้อผ้า Khy แต่ในอนาคตมีแผนจะส่งต่องานนี้ให้ทีมงานดูแลในปีหน้าเพื่อหาเวลาพักผ่อน

ขณะเดียวกันยังปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องความขัดแย้งกับคารานิโคลาอู หลังเพื่อนสนิทไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิด ชี้แจงว่าเป็นเพียงเรื่องตลก ไม่ได้เก็บมาใส่ใจ ทุกคนยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตามปกติ

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ไคลี เจนเนอร์ ถ่ายภาพเซลฟีในชุดเดรสสีชมพู

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 22:16 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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