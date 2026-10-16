โปเต้ นักจะแกง หนีไม่รอด ตร.สน.ทองหล่อ รอรับตัวหน้าตึกมาลีนนท์
เพจดังโพสต์อัปเดต “โปเต้ นักจะแกง” หนีไม่รอด ผกก.สน.ทองหล่อ ส่งตำรวจสายตรวจ รอรับตัวหน้าช่อง 3 เชิญตัวไป สน.หลังจบโหนกระแส
จับตาความคืบหน้ากันต่อเนื่องกับประเด็นการหลอกลวงระดับมืออาชีพของ โปเต้ นักจะแกง อดีตดาวจ๊อกจ๊อก มิจฉาชีพพันหน้าล้านอาชีพ ต้องกลับมานั่งอยู่ในรายการโหนกระแส (16 ต.ค. 69) อีกครั้ง หลังถูกชาวเน็ตและเพจดังจับโป๊ะได้ว่าเป็นคนเดียวกับดาวจ๊อกจ๊อกในตำนาน กลับมาอ้างตัวเป็นเพื่อนนายทหารช้ำรัก เช็กพิกัดจับชู้ให้จากภาพถ่ายดาวเทียม สู่การถูกขุดวีรกรรมฉาวตั้งแต่ปี 2017
ล่าสุดเพจ ดาวแปดแฉก โพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์ชีวิตของ โปเต้ นักจะแกง ในระหว่างชักแม่ทั้งห้าอยู่ในรายการโหนกระแส ระบุว่า
“ขอแสดงความยินดีกับ “โปเต้” ผกก.สน.ทองหล่อ ส่งตำรวจสายตรวจ มารอที่ช่อง 3 ขอเชิญตัวไปที่ สน.ทองหล่อ หลังจบรายการโหนกระแส”
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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก