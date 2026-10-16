โปเต้ นักจะแกง หนีไม่รอด ตร.สน.ทองหล่อ รอรับตัวหน้าตึกมาลีนนท์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 15:26 น.
โปเต้ นักจะแกง หนีไม่รอด ตร.สน.ทองหล่อ รอรับตัวหน้าตึกมาลีนนท์

เพจดังโพสต์อัปเดต “โปเต้ นักจะแกง” หนีไม่รอด ผกก.สน.ทองหล่อ ส่งตำรวจสายตรวจ รอรับตัวหน้าช่อง 3 เชิญตัวไป สน.หลังจบโหนกระแส

จับตาความคืบหน้ากันต่อเนื่องกับประเด็นการหลอกลวงระดับมืออาชีพของ โปเต้ นักจะแกง อดีตดาวจ๊อกจ๊อก มิจฉาชีพพันหน้าล้านอาชีพ ต้องกลับมานั่งอยู่ในรายการโหนกระแส (16 ต.ค. 69) อีกครั้ง หลังถูกชาวเน็ตและเพจดังจับโป๊ะได้ว่าเป็นคนเดียวกับดาวจ๊อกจ๊อกในตำนาน กลับมาอ้างตัวเป็นเพื่อนนายทหารช้ำรัก เช็กพิกัดจับชู้ให้จากภาพถ่ายดาวเทียม สู่การถูกขุดวีรกรรมฉาวตั้งแต่ปี 2017

ล่าสุดเพจ ดาวแปดแฉก โพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์ชีวิตของ โปเต้ นักจะแกง ในระหว่างชักแม่ทั้งห้าอยู่ในรายการโหนกระแส ระบุว่า

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“ขอแสดงความยินดีกับ “โปเต้” ผกก.สน.ทองหล่อ ส่งตำรวจสายตรวจ มารอที่ช่อง 3 ขอเชิญตัวไปที่ สน.ทองหล่อ หลังจบรายการโหนกระแส”

โปเต้ นักจะแกง หนีไม่รอด ตร.สน.ทองหล่อ รอรับตัวหน้าตึกมาลีนนท์-1

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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 15:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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