ช็อกทั้งวงการ พระเอกดัง ป่วยหนัก 7 ปี ตัดลำไส้ใหญ่ทิ้ง หมอยังหาสาเหตุไม่เจอจนวันนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 21:03 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 21:03 น.
ช็อกทั้งวงการ พระเอกซีรีย์ดัง ป่วยหนัก 7 ปี ตัดลำไส้ใหญ่ทิ้ง หมอยังหาสาเหตุไม่เจอจนวันนี้

โจ แมงกานิเอลโล พระเอกกล้ามโตจาก Magic Mike โพสต์ภาพช่วงนอนโรงพยาบาลพร้อมคำเตือนก่อนดู เล่าชีวิตที่พลิกจากหนุ่มหุ่นล่ำสู่คนไข้ที่ต้องตัดลำไส้ใหญ่ทิ้ง ใส่ถุงทวารเทียม ป่วยยาว 7 ปี หมอก็บอกไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไร

แฟนหนังฮอลลีวูดถึงกับใจหาย เมื่อโจ แมงกานิเอลโล (Joe Manganiello) พระเอกกล้ามโตวัย 49 ปี เจ้าของบทในซีรีส์ True Blood และหนังดัง Magic Mike ตัดสินใจเปิดเผยภาพชุดหนึ่งที่เก็บไว้มานานหลายปี เป็นภาพตัวเองในวันที่ร่างกายไม่เหลือเค้าของหนุ่มหุ่นล่ำที่คนทั้งโลกคุ้นตา

เจ้าตัวโพสต์ลงอินสตาแกรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 โดยขึ้นต้นด้วยคำเตือนตัวใหญ่ว่า TRIGGER WARNING หรือโปรดพิจารณาก่อนดู พร้อมกำกับว่าเป็นภาพประกอบบทแรกของหนังสือบันทึกความทรงจำเล่มใหม่ของเขาชื่อ Bloodlines ที่เพิ่งวางแผงไป

โฆษณา

ภาพแรกคือเขานั่งถอดเสื้ออยู่บนเก้าอี้ปรับเอนในโรงพยาบาล รายล้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ สภาพผอมจนเห็นโครงกระดูก โดยเจ้าตัวเขียนบรรยายว่า “ในช่วงไม่กี่วันหลังการตัดลำไส้ใหญ่ของผมทิ้ง น้ำหนักผมเริ่มดิ่งลง” และบอกให้ลองซูมดู จะเห็นขอบบนของถุงทวารเทียมใบแรกของเขาโผล่พ้นผ้าปูขึ้นมา ซึ่งสื่อต่างประเทศรายงานว่าในช่วงเวลาเพียง 2 สัปดาห์หลังผ่าตัด น้ำหนักของเขาหายไปถึง 60 ปอนด์ หรือราว 27 กิโลกรัม

โฆษณา

ส่วนอีกสองภาพเป็นภาพหน้าท้องของเขาหลังผ่าตัดครั้งต่อมาเพื่อต่อลำไส้ที่เหลือกลับเข้าด้วยกันและถอดถุงทวารเทียมออก และภาพโคลสอัปผิวหนัง ซึ่งเขาเล่าว่าระหว่างพักฟื้นยังต้องเจอกับโรคผิวหนังอีกหลายอย่างตามมา

โฆษณา

โจ แมงกานิเอลโล และ โซเฟีย เบอร์การา ร่วมงานประกาศรางวัลในฮอลลีวูด

ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของฝันร้าย เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 ขณะเขาล้มลงกลางกองถ่ายในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ก่อนเข้าโรงพยาบาลและลามไปสู่อาการที่เล่นงานร่างกายแทบทุกระบบ ทั้งต่อมไทรอยด์ ระบบย่อยอาหาร ผิวหนัง ปอด และดวงตา จนถึงคืนหนึ่งที่เขาเรียกในหนังสือว่า “คืนในนรก” และต้องเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินในเช้าวันรุ่งขึ้น

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สะเทือนใจกว่าปกติ คือตลอด 7 ปีของการต่อสู้ ไม่มีแพทย์คนไหนบอกได้ว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไร จนถึงวันนี้อาการของเขายังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจน โดยในหนังสือ เขาเล่าว่าเมื่อการแพทย์ตอบไม่ได้ ตัวเขาหันไปพึ่งทั้งหมอผี พิธีกรรมโบราณ ตำนานเก่าแก่ บันทึกของบรรพบุรุษ และการกลับมาหาความเชื่อทางจิตวิญญาณของตัวเอง เพื่อประคองตัวให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปได้

โฆษณา

โฆษณา

อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันคือชีวิตรัก เพราะช่วงที่ป่วยหนักที่สุด เขายังเป็นสามีของโซเฟีย เบอร์การา นางเอกดังจาก Modern Family โดยเจ้าตัวให้เครดิตเธอว่าเป็นคนตัดสินใจเรื่องการผ่าตัดเอาลำไส้ออก ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่โหดร้ายแต่ช่วยชีวิตเขาไว้ ขณะเดียวกันในหนังสือก็มีช่วงที่เขาพาดพิงถึงเธอในเชิงลบ รวมถึงความรู้สึกว่าระหว่างที่เขาป่วย อีกฝ่ายอาจเริ่มทำใจกับการใช้ชีวิตต่อโดยไม่มีเขาแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นคำบอกเล่าจากฝั่งเขาเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งทางเบอร์การายังไม่มีการตอบกลับใดๆ ทั้งคู่ประกาศแยกทางเมื่อปี 2566 และหย่าสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2567

โจ แมงกานิเอลโล กับ โซเฟีย เบอร์การา ขณะพักผ่อนบนเรือ

ปัจจุบันชีวิตของเขากลับมาสดใสอีกครั้ง หลังหมั้นหมายกับเคทลิน โอคอนเนอร์ นักแสดงสาว เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งหลังโพสต์ชุดนี้เผยแพร่ออกไป ว่าที่เจ้าสาวก็ออกมาส่งข้อความให้กำลังใจเขาทันที ท่ามกลางแฟนๆ ที่แห่เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมความกล้าหาญที่ยอมเปิดช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดในชีวิตให้คนทั้งโลกเห็น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 21:03 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 21:03 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉาว UAE ตร.สั่งคุมประพฤติ สมาชิกสาวราชวงศ์ หลังเสพยาจนนอนหมดสติข้างถนน

ฉาว UAE ตร.สั่งคุมประพฤติ สมาชิกสาวราชวงศ์ หลังเสพยาจนนอนหมดสติข้างถนน

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
โบ โยฮันส์สัน อดีตกุนซือทีมชาติเดนมาร์ก เสียชีวิตแล้ว วัย 83 ปี เจ้าของผลงานบอลโลก 1998 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

โบ โยฮันส์สัน อดีตกุนซือทีมชาติเดนมาร์ก เสียชีวิตแล้ว วัย 83 ปี เจ้าของผลงานบอลโลก 1998 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
หลังคาโรงเรียนเอกชนในปากีสถานถล่ม

ภาพสลด หลังคาโรงเรียนถล่ม ทับเด็ก-ครูดับ 35 ศพ พ่อแม่ใจสลาย รอรับร่างทั้งน้ำตา

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
ตรวจหวยลาว งวด 16/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 16/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ไคลี เจนเนอร์ เปิดใจ อยากอัปไซซ์หน้าอกเพิ่ม ลั่นชอบความอึ๋ม บันเทิง

ไคลี เจนเนอร์ เปิดใจ อยากอัปไซซ์หน้าอกเพิ่ม ลั่นชอบความอึ๋ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลังคาโรงเรียนเอกชนในปากีสถานถล่ม ข่าวต่างประเทศ

ภาพสลด หลังคาโรงเรียนถล่ม ทับเด็ก-ครูดับ 35 ศพ พ่อแม่ใจสลาย รอรับร่างทั้งน้ำตา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 16/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 16/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
AI วิเคราะห์น้ำท่วมประเทศไทยปี 2593 จังหวัดไหนเสี่ยงจมน้ำ พื้นที่ไหนมีโอกาสรอด? ข่าว

AI วิเคราะห์น้ำท่วมประเทศไทยปี 2593 จังหวัดไหนเสี่ยงจมน้ำ พื้นที่ไหนมีโอกาสรอด?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท ข่าวต่างประเทศ

รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยงวดนี้ เศรษฐีใหม่รับเละคนเดียว 42 ล้าน สลากดิจิทัล 16/10/69 ตรวจหวย

หวยงวดนี้ เศรษฐีใหม่รับเละคนเดียว 42 ล้าน สลากดิจิทัล 16/10/69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่งวด 16 ต.ค. 69 ลอตเตอรี่พลัสแจ้ง 2 ราย ราชบุรี-อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 รวม 4 ใบ 24 ล้าน ข่าว

เศรษฐีใหม่งวด 16 ต.ค. 69 ลอตเตอรี่พลัสแจ้ง 2 ราย ราชบุรี-อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 รวม 4 ใบ 24 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nong Phetkla brought good luck! Her ping pong ball numbers matched the last two digits of the lottery draw on October 16, 2026. ตรวจหวย

น้องเพชรกล้า ให้โชค! เลขปิงปอง ออกตรงเลขท้าย 2 ตัว งวด 16/10/69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงแตก! รวบพ่อค้ายาบ้า ชาวกัมพูชา เจ้าตัวช็อกสุดขีด ตดอัดใส่ตำรวจขณะจับกุม ข่าว

วงแตก! รวบพ่อค้ายาบ้า ชาวกัมพูชา เจ้าตัวช็อกสุดขีด ตดอัดใส่ตำรวจขณะจับกุม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยงวด 16 ต.ค. 69 โปเตโต้ แจก 84 หวยออก 48 กลับกันพอดี เลขท้าย 2 ตัว เลขเด็ด

หวยงวด 16 ต.ค. 69 โปเตโต้ แจก 84 หวยออก 48 กลับกันพอดี เลขท้าย 2 ตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ทนไม่ไหว! หวิดสลิ้งแตกใส่ โปเต้ นักจะแกง ลั่น เดี๋ยวเตะตกเก้าอี้ซะ ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ทนไม่ไหว! หวิดสลิ้งแตกใส่ โปเต้ นักจะแกง ลั่น เดี๋ยวเตะตกเก้าอี้ซะ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังขยี้ไม่พัก งัดหลักฐานแฉ &quot;โปเต้นักจะแกง&quot; แย้งรูปสวมชุดขาว อ้างถูกตัดต่อ ข่าว

เพจดังขยี้ไม่พัก งัดหลักฐานแฉ “โปเต้นักจะแกง” แย้งรูปสวมชุดขาว อ้างถูกตัดต่อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอเดียร์ ไม่ได้หนีไปไหน ร่วมประชุมเตรียมงานบุญกระธูป ข่าวการเมือง

สส.ไอเดียร์ ไม่ได้หนี สามียังอยู่ไทย ไม่เคยบอกจะตั้งโต๊ะแถลง ไร้เส้นเงินสแกมเมอร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเต้ นักจะแกง หนีไม่รอด ตร.สน.ทองหล่อ รอรับตัวหน้าตึกมาลีนนท์ ข่าว

โปเต้ นักจะแกง หนีไม่รอด ตร.สน.ทองหล่อ รอรับตัวหน้าตึกมาลีนนท์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ “แพรรี่ ไพรวัลย์” สูญเสียพ่อ-แม่ ห่างกันไม่ถึงเดือน บันเทิง

ส่งกำลังใจ “แพรรี่ ไพรวัลย์” สูญเสียพ่อ-แม่ ห่างกันไม่ถึงเดือน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเต้ นักจะแกง ยืนยันภาพชุดขาวถูกตัดต่อ ข่าว

โปเต้ นักจะแกง ยันชุดขาวถูกตัดต่อ โยงหมอหลวง-ราชสกุลดัง ยอมรับผิดไม่แจ้งความ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟป่าอินโดนีเซีย วิกฤติหนัก สังเวยเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครดับ 4 ศพ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ข่าวต่างประเทศ

สลด ไฟป่าอินโดนีเซีย วิกฤติหนัก สังเวยเจ้าหน้าที่ดับ 4 ศพ ขณะปฏิบัติหน้าที่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศรีสุวรรณ บุก กกต. ร้องสอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ จี้ส่งศาล รธน. ยุบพรรค ข่าว

ศรีสุวรรณ บุก กกต. ร้องสอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ จี้ส่งศาล รธน. ยุบพรรค

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนัส ไทยล้วน เผยเพจเฟซบุ๊กกลับมาแล้ว ข่าว

เพจ พนัส ไทยล้วน คัมแบ็ก! กลับมาใช้งานได้แล้ว หลังโดนรุมรีพอร์ตจนปลิว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวิดสูญพันธุ์ หนุ่มเอาถุงขยะก่อไฟ กระป๋องยาพ่นหอบระเบิด โดนน้องชายเลือดอาบ ข่าว

หวิดสูญพันธุ์ หนุ่มเอาถุงขยะก่อไฟ กระป๋องยาพ่นหอบระเบิด โดนน้องชายเลือดอาบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีฉาว หญิงสาวข่มขืนแม่แท้ๆ ต่อหน้าลูกสาว 7 ขวบ ลักพาตัวดญ 10 ขวบ ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

คดีฉาว หญิงสาวถูกฟ้องข่มขืนแม่แท้ๆ ต่อหน้าลูกสาว 7 ขวบ ลักพาตัวดญ 10 ขวบ ข่มขืน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊ย! แม่เกตุ เปิดตัวชายคนสนิท ก่อนโดนโยงมีลูกเมีย เจนนี่ ฟาดแรง ผู้ชายแบบนี้ตีเก๊หมด ข่าวดารา

อุ๊ย! แม่เกตุ เปิดตัวชายคนสนิท ก่อนโดนโยงมีลูกเมีย เจนนี่ ฟาดแรง ผู้ชายแบบนี้ตีเก๊หมด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3 L6 งวด 16 ต.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 L6 งวด 16 ต.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฟาด โปเต้ นักจะแกง โกหกกลางโหนกระแส ปมอ้างใช้ดาวเทียม ข่าว

หนุ่ม กรรชัย แฉ โปเต้ นักจะแกง โกหกขอข้อมูลดาวเทียม เอาพรีเซนเตอร์เป็นประกัน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปฮากาตะ อิโรฮะ นางเอก AV น้องใหม่ เล่าอดีตถูกคุ้มครอง 6 เดือนตอนอายุ 16 ปี ใช้ชีวิตเหมือนติดคุก