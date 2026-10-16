ช็อกทั้งวงการ พระเอกดัง ป่วยหนัก 7 ปี ตัดลำไส้ใหญ่ทิ้ง หมอยังหาสาเหตุไม่เจอจนวันนี้
โจ แมงกานิเอลโล พระเอกกล้ามโตจาก Magic Mike โพสต์ภาพช่วงนอนโรงพยาบาลพร้อมคำเตือนก่อนดู เล่าชีวิตที่พลิกจากหนุ่มหุ่นล่ำสู่คนไข้ที่ต้องตัดลำไส้ใหญ่ทิ้ง ใส่ถุงทวารเทียม ป่วยยาว 7 ปี หมอก็บอกไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไร
แฟนหนังฮอลลีวูดถึงกับใจหาย เมื่อโจ แมงกานิเอลโล (Joe Manganiello) พระเอกกล้ามโตวัย 49 ปี เจ้าของบทในซีรีส์ True Blood และหนังดัง Magic Mike ตัดสินใจเปิดเผยภาพชุดหนึ่งที่เก็บไว้มานานหลายปี เป็นภาพตัวเองในวันที่ร่างกายไม่เหลือเค้าของหนุ่มหุ่นล่ำที่คนทั้งโลกคุ้นตา
เจ้าตัวโพสต์ลงอินสตาแกรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 โดยขึ้นต้นด้วยคำเตือนตัวใหญ่ว่า TRIGGER WARNING หรือโปรดพิจารณาก่อนดู พร้อมกำกับว่าเป็นภาพประกอบบทแรกของหนังสือบันทึกความทรงจำเล่มใหม่ของเขาชื่อ Bloodlines ที่เพิ่งวางแผงไป
ภาพแรกคือเขานั่งถอดเสื้ออยู่บนเก้าอี้ปรับเอนในโรงพยาบาล รายล้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ สภาพผอมจนเห็นโครงกระดูก โดยเจ้าตัวเขียนบรรยายว่า “ในช่วงไม่กี่วันหลังการตัดลำไส้ใหญ่ของผมทิ้ง น้ำหนักผมเริ่มดิ่งลง” และบอกให้ลองซูมดู จะเห็นขอบบนของถุงทวารเทียมใบแรกของเขาโผล่พ้นผ้าปูขึ้นมา ซึ่งสื่อต่างประเทศรายงานว่าในช่วงเวลาเพียง 2 สัปดาห์หลังผ่าตัด น้ำหนักของเขาหายไปถึง 60 ปอนด์ หรือราว 27 กิโลกรัม
ส่วนอีกสองภาพเป็นภาพหน้าท้องของเขาหลังผ่าตัดครั้งต่อมาเพื่อต่อลำไส้ที่เหลือกลับเข้าด้วยกันและถอดถุงทวารเทียมออก และภาพโคลสอัปผิวหนัง ซึ่งเขาเล่าว่าระหว่างพักฟื้นยังต้องเจอกับโรคผิวหนังอีกหลายอย่างตามมา
ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของฝันร้าย เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 ขณะเขาล้มลงกลางกองถ่ายในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ก่อนเข้าโรงพยาบาลและลามไปสู่อาการที่เล่นงานร่างกายแทบทุกระบบ ทั้งต่อมไทรอยด์ ระบบย่อยอาหาร ผิวหนัง ปอด และดวงตา จนถึงคืนหนึ่งที่เขาเรียกในหนังสือว่า “คืนในนรก” และต้องเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินในเช้าวันรุ่งขึ้น
สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สะเทือนใจกว่าปกติ คือตลอด 7 ปีของการต่อสู้ ไม่มีแพทย์คนไหนบอกได้ว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไร จนถึงวันนี้อาการของเขายังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจน โดยในหนังสือ เขาเล่าว่าเมื่อการแพทย์ตอบไม่ได้ ตัวเขาหันไปพึ่งทั้งหมอผี พิธีกรรมโบราณ ตำนานเก่าแก่ บันทึกของบรรพบุรุษ และการกลับมาหาความเชื่อทางจิตวิญญาณของตัวเอง เพื่อประคองตัวให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปได้
อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันคือชีวิตรัก เพราะช่วงที่ป่วยหนักที่สุด เขายังเป็นสามีของโซเฟีย เบอร์การา นางเอกดังจาก Modern Family โดยเจ้าตัวให้เครดิตเธอว่าเป็นคนตัดสินใจเรื่องการผ่าตัดเอาลำไส้ออก ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่โหดร้ายแต่ช่วยชีวิตเขาไว้ ขณะเดียวกันในหนังสือก็มีช่วงที่เขาพาดพิงถึงเธอในเชิงลบ รวมถึงความรู้สึกว่าระหว่างที่เขาป่วย อีกฝ่ายอาจเริ่มทำใจกับการใช้ชีวิตต่อโดยไม่มีเขาแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นคำบอกเล่าจากฝั่งเขาเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งทางเบอร์การายังไม่มีการตอบกลับใดๆ ทั้งคู่ประกาศแยกทางเมื่อปี 2566 และหย่าสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2567
ปัจจุบันชีวิตของเขากลับมาสดใสอีกครั้ง หลังหมั้นหมายกับเคทลิน โอคอนเนอร์ นักแสดงสาว เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งหลังโพสต์ชุดนี้เผยแพร่ออกไป ว่าที่เจ้าสาวก็ออกมาส่งข้อความให้กำลังใจเขาทันที ท่ามกลางแฟนๆ ที่แห่เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมความกล้าหาญที่ยอมเปิดช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดในชีวิตให้คนทั้งโลกเห็น
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