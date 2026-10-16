ฉาว UAE ตร.สั่งคุมประพฤติ สมาชิกสาวราชวงศ์ หลังเสพยาจนนอนหมดสติข้างถนน
ฉาว! ตำรวจสั่งคุมประพฤติ สมาชิกสาวราชวงศ์ UAE หลังเสพยาหนักจนนอนหมดสติริมถนนกลางลอนดอน ปล่อยเด็ก 3 ขวบเดินเท้าเปล่าเกือบโดนรถชน
โลกออนไลน์และสื่อดังในอังกฤษกำลังให้ความสนใจกับข่าวฉาวกระฉ่อนโลก เมื่อ มาห์ราห์ อัล นะห์ยาน (Mahrah Al Nahyan) วัย 32 ปี สมาชิกราชวงศ์ผู้ปกครองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ผ่านทางการสมรส) ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว หลังปรากฏภาพนอนหมดสติพิงราวเหล็กริมถนนในย่านเวสต์ลอนดอน จากการเสพโคเคนอย่างหนัก และปล่อยให้เด็กวัย 3 ขวบที่อยู่ในความดูแลเดินเท้าเปล่าเข้าใกล้ถนนที่มีรถวิ่งพลุกพล่านจนพลเมืองดีต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงหลายเดือนก่อน โดยพลเมืองดีพบ มาห์ราห์ อัล นะห์ยาน (Mahrah Al Nahyan) นอนหมดสติอยู่ข้างถนน โดยมีอุปกรณ์ของเล่นเด็กวางอยู่ใกล้กัน และพบเด็กวัย 3 ขวบไม่สวมรองเท้ากำลังเดินเล่นเข้าใกล้เขตการจราจรอย่างอันตราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าควบคุมสถานการณ์และตรวจสอบ ก่อนพบว่า สมาชิกราชวงศ์ UAE เสพโคเคนจนหมดสติ นำไปสู่การแจ้งข้อหาละเลยเด็กและนำตัวขึ้นสู่ศาลอาญาเซาท์วาร์กในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้ มาห์ราห์ อัล นะห์ยาน (Mahrah Al Nahyan) รับโทษด้วยคำสั่งคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมเป็นเวลา 2 ปี พร้อมปรับเงินราว 3 แสนบาท และต้องเข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติด โดยรายงานระบุว่า เธอได้เริ่มเข้าโปรแกรมบำบัดตั้งแต่วันที่ผ่านมาและเตรียมเข้าร่วมกลุ่มสมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามเพื่อเลิกยาอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสั่นสะเทือนให้กับราชวงศ์อาบูดาบี ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินประเมินกว่า 10 ล้านล้านบาท
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อ้างอิงจาก : newarab