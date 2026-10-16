AI วิเคราะห์น้ำท่วมประเทศไทยปี 2593 จังหวัดไหนเสี่ยงจมน้ำ พื้นที่ไหนมีโอกาสรอด?
เปิดแผนที่อนาคตไทยปี 2593 จังหวัดไหนเสี่ยงน้ำท่วม พื้นที่ไหนมีโอกาสรอด?
ลองจินตนาการประเทศไทยในปี พ.ศ. 2593 หรืออีก 24 ปีข้างหน้า กรุงเทพฯ ยังเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยตึกสูง แต่ชุมชนบางแห่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาจต้องรับมือกับน้ำท่วมบ่อยขึ้น เมืองชายฝั่งต้องพึ่งพาแนวป้องกันน้ำทะเลมากกว่าเดิม ขณะที่บางจังหวัดซึ่งอยู่ห่างทะเลหลายร้อยกิโลเมตรกลับเผชิญน้ำป่าและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนัก
AI ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมปี พ.ศ. 2593
จากการวิเคราะห์ด้วย AI โดยอ้างอิงข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank) และคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) พบว่า กรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด ขณะที่พื้นที่สูงบางแห่งในภาคเหนือและภาคอีสานอาจมีความเสี่ยงน้ำท่วมขังน้อยกว่า
รายงาน IPCC ประเมินว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกในปี 2050 อาจสูงขึ้นประมาณ 15 ถึง 29 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับช่วงปี 1995 ถึง 2014 ส่วนธนาคารโลกเตือนว่าเหตุการณ์น้ำหลากรุนแรงในลุ่มเจ้าพระยาอาจเกิดถี่ขึ้นในอนาคต
1. กลุ่มเสี่ยงสูงจากน้ำทะเลหนุนและน้ำหลาก
- กรุงเทพมหานคร
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- พระนครศรีอยุธยา
- อ่างทอง
- สิงห์บุรี
2. กลุ่มเสี่ยงน้ำท่วมจากแม่น้ำและฝนตกหนัก
- เชียงใหม่
- เชียงราย
- พิษณุโลก
- นครสวรรค์
- นครราชสีมา
- ขอนแก่น
- อุบลราชธานี
3. กลุ่มเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งและน้ำป่าไหลหลาก
- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- ระยอง
- นครศรีธรรมราช
- สงขลา
- สุราษฎร์ธานี
- ภูเก็ต
จังหวัดไหนมีโอกาสรอดจากน้ำท่วมมากกว่า?
AI ประเมินว่าพื้นที่สูงซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำสายใหญ่และชายฝั่งทะเลมีโอกาสเผชิญน้ำท่วมขังน้อยกว่า เช่น
- จังหวัดเลย พื้นที่สูงบางส่วนของอำเภอภูเรือ
- จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่สูงบริเวณเขาค้อ
- จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่เนินสูงบางส่วนของปากช่อง
- จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่สูงที่อยู่ห่างแม่น้ำและเส้นทางน้ำหลาก
อย่างไรก็ตาม พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติทั้งหมด เพราะบริเวณภูเขาและเชิงเขายังเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเมื่อฝนตกหนัก
กรุงเทพฯ จะจมทะเลในปี 2593 จริงไหม?
ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่า กรุงเทพฯ ทั้งเมืองจะจมอยู่ใต้น้ำอย่างถาวรในปี 2593 แต่พื้นที่ต่ำริมแม่น้ำและชายฝั่งมีแนวโน้มเผชิญน้ำท่วมบ่อยขึ้น หากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงและระบบป้องกันน้ำท่วมไม่เพียงพอ
งานวิจัย Climate Central เคยประเมินว่าพื้นที่ชายฝั่งไทยซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 12 ล้านคน อาจอยู่ในเขตเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งรายปีภายในปี 2050 หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอ ไม่ได้หมายความว่าประชากรทั้งหมดจะต้องอพยพหรือบ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำตลอดเวลา
ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์ของ AI เป็นการจัดกลุ่มความเสี่ยงเบื้องต้นจากข้อมูลวิทยาศาสตร์และลักษณะภูมิประเทศ ไม่ใช่คำทำนายว่าน้ำจะท่วมทุกพื้นที่ของจังหวัดที่ระบุ ความเสียหายจริงในปี 2593 ยังขึ้นอยู่กับปริมาณฝน ระบบระบายน้ำ แนวป้องกันน้ำท่วม และการวางผังเมืองในอนาคต
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- World Bank: Thailand Country Climate and Development Report 2025
- IPCC AR6: Sea Level Rise Projections 2050