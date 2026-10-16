AI วิเคราะห์น้ำท่วมประเทศไทยปี 2593 จังหวัดไหนเสี่ยงจมน้ำ พื้นที่ไหนมีโอกาสรอด?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 18:00 น.
AI วิเคราะห์น้ำท่วมประเทศไทยปี 2593 จังหวัดไหนเสี่ยงจมน้ำ พื้นที่ไหนมีโอกาสรอด?

เปิดแผนที่อนาคตไทยปี 2593 จังหวัดไหนเสี่ยงน้ำท่วม พื้นที่ไหนมีโอกาสรอด?

ลองจินตนาการประเทศไทยในปี พ.ศ. 2593 หรืออีก 24 ปีข้างหน้า กรุงเทพฯ ยังเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยตึกสูง แต่ชุมชนบางแห่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาจต้องรับมือกับน้ำท่วมบ่อยขึ้น เมืองชายฝั่งต้องพึ่งพาแนวป้องกันน้ำทะเลมากกว่าเดิม ขณะที่บางจังหวัดซึ่งอยู่ห่างทะเลหลายร้อยกิโลเมตรกลับเผชิญน้ำป่าและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนัก

AI ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมปี พ.ศ. 2593

จากการวิเคราะห์ด้วย AI โดยอ้างอิงข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank) และคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) พบว่า กรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด ขณะที่พื้นที่สูงบางแห่งในภาคเหนือและภาคอีสานอาจมีความเสี่ยงน้ำท่วมขังน้อยกว่า

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รายงาน IPCC ประเมินว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกในปี 2050 อาจสูงขึ้นประมาณ 15 ถึง 29 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับช่วงปี 1995 ถึง 2014 ส่วนธนาคารโลกเตือนว่าเหตุการณ์น้ำหลากรุนแรงในลุ่มเจ้าพระยาอาจเกิดถี่ขึ้นในอนาคต

1. กลุ่มเสี่ยงสูงจากน้ำทะเลหนุนและน้ำหลาก

  • กรุงเทพมหานคร
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสาคร
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • อ่างทอง
  • สิงห์บุรี

2. กลุ่มเสี่ยงน้ำท่วมจากแม่น้ำและฝนตกหนัก

  • เชียงใหม่
  • เชียงราย
  • พิษณุโลก
  • นครสวรรค์
  • นครราชสีมา
  • ขอนแก่น
  • อุบลราชธานี

3. กลุ่มเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งและน้ำป่าไหลหลาก

  • ฉะเชิงเทรา
  • ชลบุรี
  • ระยอง
  • นครศรีธรรมราช
  • สงขลา
  • สุราษฎร์ธานี
  • ภูเก็ต

จังหวัดไหนมีโอกาสรอดจากน้ำท่วมมากกว่า?

AI ประเมินว่าพื้นที่สูงซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำสายใหญ่และชายฝั่งทะเลมีโอกาสเผชิญน้ำท่วมขังน้อยกว่า เช่น

  • จังหวัดเลย พื้นที่สูงบางส่วนของอำเภอภูเรือ
  • จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่สูงบริเวณเขาค้อ
  • จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่เนินสูงบางส่วนของปากช่อง
  • จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่สูงที่อยู่ห่างแม่น้ำและเส้นทางน้ำหลาก

อย่างไรก็ตาม พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติทั้งหมด เพราะบริเวณภูเขาและเชิงเขายังเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเมื่อฝนตกหนัก

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กรุงเทพฯ จะจมทะเลในปี 2593 จริงไหม?

ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่า กรุงเทพฯ ทั้งเมืองจะจมอยู่ใต้น้ำอย่างถาวรในปี 2593 แต่พื้นที่ต่ำริมแม่น้ำและชายฝั่งมีแนวโน้มเผชิญน้ำท่วมบ่อยขึ้น หากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงและระบบป้องกันน้ำท่วมไม่เพียงพอ

งานวิจัย Climate Central เคยประเมินว่าพื้นที่ชายฝั่งไทยซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 12 ล้านคน อาจอยู่ในเขตเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งรายปีภายในปี 2050 หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอ ไม่ได้หมายความว่าประชากรทั้งหมดจะต้องอพยพหรือบ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำตลอดเวลา

ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์ของ AI เป็นการจัดกลุ่มความเสี่ยงเบื้องต้นจากข้อมูลวิทยาศาสตร์และลักษณะภูมิประเทศ ไม่ใช่คำทำนายว่าน้ำจะท่วมทุกพื้นที่ของจังหวัดที่ระบุ ความเสียหายจริงในปี 2593 ยังขึ้นอยู่กับปริมาณฝน ระบบระบายน้ำ แนวป้องกันน้ำท่วม และการวางผังเมืองในอนาคต

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 18:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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