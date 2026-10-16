โปเต้ นักจะแกง ยันชุดขาวถูกตัดต่อ โยงหมอหลวง-ราชสกุลดัง ยอมรับผิดไม่แจ้งความ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 15:10 น.
โปเต้ นักจะแกง ยืนยันภาพชุดขาวถูกตัดต่อ

โปเต้ นักจะแกง แจงปมชุดขาวถูกโยงเป็นหมอหลวง-ราชสกุลดัง ยันมีคนนำรูปไปตัดต่อ ยอมรับผิดหละหลวมไม่ได้แจ้งความ

วันนี้ (16 ตุลาคม 2569) โปเต้ นักจะแกง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงหลังผู้เสียหายอ้างในรายการโหนกระแสว่าตนหลอกโอนเงิน อ้างตัวทำอาชีพต่าง ๆ ทั้งยังมีภาพสวมชุดขาวประดับเครื่องราชฯ นั่งในวังอ้างว่าเป็นทหารยศร้อยโทและแพทย์หลวง

ล่าสุด โปเต้ นักจะแกง อธิบายว่าบัญชี TikTok ที่เผยแพร่ภาพดังกล่าวไม่ใช่ของตนเอง เขาเคยทักไปหาผู้ที่แชร์รูปนี้แล้วให้ลบ เขียนข้vความว่า “สวัสดีค่าบ ลบรูปผมให้หน่อยได้ไหมครับ ทําไมไม่ขออนุญาตก่อน มันจะทําให้คนอื่น ๆ เข้าใจผิดครับ ขอบคุณครับ”

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หลังเห็นข้อความดังกล่าว หนุ่ม กรรชัย และ ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ตั้งข้อสงสัยว่า หากถูกตัดต่อภาพจริง ต้องชี้แจงหรือดำเนินคดี ฝั่งโปเต้อธิบายเพิ่มเติมว่าในตอนแรกภาพที่ถูกแชร์ไม่ใช่ภาพสวมชุดขาวแต่เป็นอีกรูปหนึ่ง ทำเอาทนายแก้วงงหนัก และเตือนว่าโปเต้อย่าไหลไปมา

โปเต้ นักจะแกง ยืนยันชุดอ้างราชสกุลถูกตัดต่อ
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
อย่างไรก็ดี เกม ผู้ที่โปเต้เคยส่งของขวัญให้ในติ๊กต็อกยืนยันว่าเคยเห็นภาพดังกล่าวในอินสตาแกรมส่วนตัวของอีกฝ่าย โปเต้ขออธิบายว่า “ผมแคปมาลงในไอจีผมจริง ๆ เพราะผมลง 3 รูปติด แล้วเป็นรูปที่ 4 ที่ผมลงในสตอรี่ ผมบอกว่าอันนี้ผมถูกตัดต่อนะเป็นการแจ้งเตือนนอกจากนี้เขายังเผยหลักฐานที่เคยโพสต์ข้อความถึงกลุ่มคนที่สร้างข่าวเท็จ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569

ฝั่ง ทนายแก้ว สอบถามว่าโปเต้ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ เพราะการแต่งกายเลียนแบบนั้นมีความผิด อีกฝ่ายตอบกลับว่า “ไม่ได้แจ้งครับ ตอนแรกผมจะแจ้งแต่หละหลวมและสะเพร่าเอง

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จากนั้น เอก สายไหมต้องรอด ตั้งข้อสังเกตว่าการที่โปเต้นำภาพที่สวมชุดเครื่องแบบมาโพสต์ลงโซเชียลถือเป็นการได้ประโยชน์จากการแชร์รูปเหล่านี้ไปแล้ว รวมทั้งเกมก็เชื่อว่าโปเต้เป็นมีตำแหน่งเป็นร้อยโทจริง ๆ

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ก่อนจะจบประเด็นดังกล่าว หนุ่ม กรรชัย โยนคำถามคิดว่าตนเองผิดอะไรบ้างหรือไหม ฝั่ง โปเต้ นักจะแกงเผยว่า “ผมทำผิดเรื่องที่ไม่ได้ชี้แจงว่าเป็นรูปตัดต่อ ยืนยันว่าไม่ทำรูปนี้ขึ้นมาจริง ๆ”

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 15:10 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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