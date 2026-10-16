สลด ไฟป่าอินโดนีเซีย วิกฤติหนัก สังเวยเจ้าหน้าที่ดับ 4 ศพ ขณะปฏิบัติหน้าที่
ไฟป่าอินโดนีเซีย วิกฤติหนัก สังเวยเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครดับ 4 ศพ ขณะปฏิบัติหน้าที่ รัฐบาลระงับปฏิบัติการทางอากาศหวั่นกระทบสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
กระทรวงป่าไม้อินโดนีเซียแถลงยืนยันพบผู้เสียชีวิต 4 ราย จากเหตุเข้าสกัดกั้นไฟป่าภายในอุทยานแห่งชาติโบรโมเต็งเกอร์เซเมรู จังหวัดชวาตะวันออก เหตุเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ท่ามกลางวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนในประเทศ
โฆษกอุทยานแห่งชาติโบรโมเต็งเกอร์เซเมรู ระบุว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่อุทยาน 2 ราย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้ามาช่วยเหลืออีก 2 ราย เจ้าหน้าที่ชุดนี้ติดอยู่กลางกองเพลิงและกลุ่มควันหนาทึบ 3 รายเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ อีก 1 รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา กระทรวงป่าไม้ไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต
นักผจญเพลิงอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากโรงแรมใกล้เคียงที่เข้าช่วยดับไฟอีก 2 ราย ได้รับบาดเจ็บแผลไหม้สาหัส และอยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล กระทรวงป่าไม้ย้ำว่าเหตุสูญเสียครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสี่ยงขั้นสูงสุดของการดับไฟป่า
ข้อมูลจากดาวเทียมพบจุดความร้อนทั่วอินโดนีเซียสูงถึง 799 จุด จากเดิม 372 จุดในวันก่อนหน้า พื้นที่ที่พบสะสมมากที่สุดคือจังหวัดกาลีมันตันกลางบนเกาะบอร์เนียว ซึ่งมีอาณาเขตติดมาเลเซียและบรูไน รองลงมาคือพื้นที่ตอนใต้ของเกาะสุมาตรา กระทรวงป่าไม้ต้องเร่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน
กระทรวงป่าไม้แสดงความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ไฟป่ารอบอุทยานแห่งชาติตันจุงปูติง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของอุรังอุตังที่ใกล้สูญพันธุ์ ขณะนี้กลุ่มควันหนาทึบทำให้ทัศนวิสัยย่ำแย่ รัฐบาลจึงต้องระงับปฏิบัติการทิ้งน้ำดับเพลิงทางอากาศและการทำฝนเทียมชั่วคราว
หลายพื้นที่ในเกาะสุมาตราและกาลีมันตันเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายจากหมอกควัน ท้องฟ้าบางพื้นที่กลายเป็นสีส้ม และค่ามลพิษอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ ทางการประกาศเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน
ที่มา: cna
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลด เฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศ ขณะดับไฟป่ากรีซ เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ
- ญี่ปุ่นยกระดับเตือน “ภูเขาไฟโทคาจิ” ระดับ 3 เสี่ยงปะทุ กระทบรัศมี 3 กม.
- ช็อก! นักข่าว 5 ชีวิตสูญหาย นั่งสปีดโบ๊ตลุยทำข่าวภูเขาไฟอินโดฯ ไม่ทราบชะตากรรม