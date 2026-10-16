หวิดสูญพันธุ์ หนุ่มเอาถุงขยะก่อไฟ กระป๋องยาพ่นหอบระเบิด โดนน้องชายเลือดอาบ
ชายวัย 32 ปีใน อ.แกลง จ.ระยอง บาดเจ็บบริเวณอัณฑะ หลังนำถุงพลาสติกที่มีกระป๋องยาพ่นหอบหืดอยู่ข้างในไปเป็นเชื้อเพลิงก่อไฟเตาอั้งโล่ จนเกิดระเบิดและเศษภาชนะกระเด็นใส่
ผู้บาดเจ็บคือนายอภิสิทธิ์ อายุ 32 ปี อยู่บ้านชุมนุมสูง หมู่ 7 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ช่อง 7 รายงานว่าเหตุเกิดเวลา 18.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2569
ก่อนเกิดเหตุ นายอภิสิทธิ์หาเชื้อเพลิงมาก่อไฟในเตาอั้งโล่ และหยิบถุงพลาสติกมาใช้ โดยไม่ทราบว่าข้างในมีสิ่งของอะไรบ้าง คิดว่าเป็นขยะที่เผาได้
จุดไฟในเตาได้ไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่น เศษชิ้นส่วนของภาชนะบรรจุยาพ่นหอบหืดกระเด็นมาโดนบริเวณอัณฑะ เป็นแผลฉีกขาด
นายอภิสิทธิ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่รู้สึกจุก แต่เห็นบาดแผลฉีกขาดและเลือดไหลมาก จึงนอนรอความช่วยเหลืออยู่หน้าบ้าน
อาสาสมัครกู้ภัยพุทธสาสงเคราะห์ได้รับแจ้งเหตุ รุดไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลแกลงให้แพทย์ตรวจรักษา
นายบุญเหลือ อายุ 54 ปี เพื่อนบ้าน เจ้าของยาพ่นหอบหืด เปิดเผยว่า ภาชนะยาพ่นเป็นของเก่าที่ทิ้งไปแล้ว นายอภิสิทธิ์นำถุงที่มีสิ่งของอยู่ข้างในไปใช้เป็นเชื้อไฟ นายบุญเหลือไม่เห็นเหตุการณ์ขณะระเบิด เพราะกำลังทำงานอยู่ แต่มีผู้แจ้งว่าได้ยินเสียงดังสนั่น
สาเหตุที่แน่ชัดของการระเบิดอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ ข่าวที่ตรวจสอบได้ยังไม่ระบุอาการล่าสุดของผู้บาดเจ็บ
เอกสารกำกับยาพ่นหอบหืดชนิดกระป๋องแรงดัน เช่น เวนโทลิน (Ventolin) ที่หน่วยงานกำกับยาของไอร์แลนด์เผยแพร่ ระบุว่ากระป๋องบรรจุของเหลวภายใต้แรงดัน ห้ามเจาะ ทุบ หรือเผา แม้ดูเหมือนว่างเปล่า และห้ามให้ร้อนเกิน 50 องศาเซลเซียส ส่วนข้อมูลยาของเฮลธ์ไดเร็กต์ (Healthdirect) ของออสเตรเลียระบุว่ากระป๋องอาจระเบิดได้ ข่าวที่ตรวจสอบได้ไม่ระบุยี่ห้อยาพ่นที่เกิดเหตุ
สยามรัฐและเดลินิวส์ระบุว่าเหตุนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ระวังการนำขยะหรือภาชนะบรรจุสารมาเผาเป็นเชื้อเพลิง เพราะอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักแข่งสกี ชาวฟินแลนด์ เล่านาที สุดเจ็บปวด “เจ้าโลก” แข็งขณะแข่งโอลิมปิก
- ครูอินเดียเหี้ยม ใช้มีดลนไฟจี้อวัยวะเพศเด็ก 5 ขวบ โมโหหลังเด็กฉี่รดกางเกง
- รวบหนุ่มมะกันเพี้ยน ตัดอวัยวะเพศตัวเอง ก่อนราดน้ำมันจ้าวโลก จุดไฟเผาบ้านแม่
แหล่งข่าวอ้างอิง