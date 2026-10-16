ส่งกำลังใจ “แพรรี่ ไพรวัลย์” สูญเสียพ่อ-แม่ ห่างกันไม่ถึงเดือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 15:08 น.
ส่งกำลังใจ “แพรรี่ ไพรวัลย์” สูญเสียพ่อ-แม่ ห่างกันไม่ถึงเดือน

“แพรรี่ ไพรวัลย์” เผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่คุณพ่อจากไปกะทันหัน หลังเพิ่งสูญเสียคุณแม่จากโรคมะเร็งเพียง 24 วันก่อน เจ้าตัวโพสต์ข้อความอาลัย “ไปอยู่ด้วยกันบนสวรรค์นะคะ ไม่ต้องห่วงหนู”

วันนี้ (16 ตุลาคม 2569) แฟนคลับและคนในวงการพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้ แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร หลังแจ้งข่าวเศร้าว่าคุณพ่อเสียชีวิตกะทันหัน ทั้งที่ครอบครัวเพิ่งผ่านการสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ห่างกันเพียง 24 วัน

ก่อนหน้านี้ แพรรี่โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊ก หลังคุณพ่อเป็นลมหมดสติและจับชีพจรไม่ได้ ท่ามกลางความตกใจของเจ้าตัวและคนในครอบครัว โดยเขียนข้อความว่า

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“แม่เพิ่งจากไปนะพ่อ พ่อจะทิ้งหนูไปอีกคนเหรอ”

ด่วน! แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อ จากไปกะทันหัน-3

ต่อมา แพรรี่ได้โพสต์ภาพขาวดำของคุณพ่อและคุณแม่ พร้อมแจ้งข่าวการจากไปของคุณพ่อด้วยข้อความสั้น ๆ ว่า

“ไปอยู่ด้วยกันบนสวรรค์นะคะ ไม่ต้องห่วงหนู”

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หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนในวงการ คนรู้จัก และผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามาแสดงความเสียใจ พร้อมส่งกำลังใจให้แพรรี่และครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้

ย้อนไปไม่นาน วันที่ 22 กันยายน 2569 แพรรี่เพิ่งสูญเสีย คุณแม่อารมย์ วรรณบุตร หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานประมาณ 6 ปี โดยคุณแม่จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 18.34 น. ท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและญาติพี่น้อง

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ครั้งนั้น แพรรี่โพสต์ภาพกราบเท้าคุณแม่เป็นครั้งสุดท้าย พร้อมบอกว่า ภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ และได้ทำหน้าที่ดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่จนถึงวาระสุดท้าย

ส่งกำลังใจ แพรรี่ ไพรวัลย์ สูญเสียพ่อ-แม่ ห่างกันไม่ถึงเดือน

กระทั่งวันที่ 16 ตุลาคม หรือเพียง 24 วันหลังคุณแม่เสียชีวิต แพรรี่ต้องเผชิญกับการจากไปของคุณพ่ออย่างกะทันหันอีกคน ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ นอกเหนือจากข้อมูลเบื้องต้นว่าคุณพ่อเป็นลมหมดสติและตรวจไม่พบชีพจร

ทีมข่าวไทยเกอร์ขอแสดงความเสียใจต่อแพรรี่ ไพรวัลย์ และครอบครัวมา ณ ที่นี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 15:08 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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