ศรีสุวรรณ บุก กกต. ร้องสอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ จี้ส่งศาล รธน. ยุบพรรค

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 14:34 น.
ศรีสุวรรณ บุก กกต. ร้องสอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ จี้ส่งศาล รธน. ยุบพรรค

ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ ชงส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคภูมิใจไทย ส่อผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง

สืบเนื่องจากกรณี นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบ สส.ไอเดียร์ กรณีการบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยรวม 150,000 บาท ในช่วงปี 2565–2566 ก่อนและหลังดำรงตำแหน่ง สส. โดยมีการบริจาคอย่างต่อเนื่องจากเดือนละ 10,000 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาท ทั้งที่แจ้งรายได้ต่อปีประมาณ 1.7 ล้านบาท ขณะที่บัญชีทรัพย์สินรวมของเจ้าตัวและสามีมีมูลค่าสูงเกือบ 2,000 ล้านบาท ซึ่งทาง ป.ป.ช. กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึก

ศิริโชค จี้สอบเส้นเงิน ‘สุชาดา-สามี’ บริจาคพรรคภูมิใจไทย เสี่ยงโทษยุบพรรค

โฆษณา

ล่าสุดเมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ 16 ต.ค. 69 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อขอให้สืบสวนสอบสวนกรณี น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ จาก พรรคภูมิใจไทย กรณีการบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทย ว่าเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม่ พร้อมทั้งขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาสั่งยุบพรรคตามขั้นตอนของกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 72 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรา 74 ห้ามรับบริจาคจากบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือจากนิติบุคคลต่างประเทศ

โฆษณา

หากพบว่าการรับเงินดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย อาจมีบทลงโทษร้ายแรงตามมาตรา 92 (3) นั่นคือ กกต. ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาสั่งยุบพรรคที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 92 (4)

โฆษณา

ศรีสุวรรณ บุก กกต. ร้องสอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ จี้ส่งศาล รธน. ยุบพรรค-1

ศรีสุวรรณ บุก กกต. ร้องสอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ จี้ส่งศาล รธน. ยุบพรรค-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Srisuwan Janya

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 14:34 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท

รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
Nong Phetkla brought good luck! Her ping pong ball numbers matched the last two digits of the lottery draw on October 16, 2026.

น้องเพชรกล้า ให้โชค! เลขปิงปอง ออกตรงเลขท้าย 2 ตัว งวด 16/10/69

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
หวยงวด 16 ต.ค. 69 โปเตโต้ แจก 84 หวยออก 48 กลับกันพอดี เลขท้าย 2 ตัว

หวยงวด 16 ต.ค. 69 โปเตโต้ แจก 84 หวยออก 48 กลับกันพอดี เลขท้าย 2 ตัว

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท ข่าวต่างประเทศ

รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท

3 นาที ที่แล้ว
หวยงวดนี้ เศรษฐีใหม่รับเละคนเดียว 42 ล้าน สลากดิจิทัล 16/10/69 ตรวจหวย

หวยงวดนี้ เศรษฐีใหม่รับเละคนเดียว 42 ล้าน สลากดิจิทัล 16/10/69

8 นาที ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่งวด 16 ต.ค. 69 ลอตเตอรี่พลัสแจ้ง 2 ราย ราชบุรี-อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 รวม 4 ใบ 24 ล้าน ข่าว

เศรษฐีใหม่งวด 16 ต.ค. 69 ลอตเตอรี่พลัสแจ้ง 2 ราย ราชบุรี-อ่างทอง ถูกรางวัลที่ 1 รวม 4 ใบ 24 ล้าน

20 นาที ที่แล้ว
Nong Phetkla brought good luck! Her ping pong ball numbers matched the last two digits of the lottery draw on October 16, 2026. ตรวจหวย

น้องเพชรกล้า ให้โชค! เลขปิงปอง ออกตรงเลขท้าย 2 ตัว งวด 16/10/69

35 นาที ที่แล้ว
วงแตก! รวบพ่อค้ายาบ้า ชาวกัมพูชา เจ้าตัวช็อกสุดขีด ตดอัดใส่ตำรวจขณะจับกุม ข่าว

วงแตก! รวบพ่อค้ายาบ้า ชาวกัมพูชา เจ้าตัวช็อกสุดขีด ตดอัดใส่ตำรวจขณะจับกุม

35 นาที ที่แล้ว
หวยงวด 16 ต.ค. 69 โปเตโต้ แจก 84 หวยออก 48 กลับกันพอดี เลขท้าย 2 ตัว เลขเด็ด

หวยงวด 16 ต.ค. 69 โปเตโต้ แจก 84 หวยออก 48 กลับกันพอดี เลขท้าย 2 ตัว

44 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ทนไม่ไหว! หวิดสลิ้งแตกใส่ โปเต้ นักจะแกง ลั่น เดี๋ยวเตะตกเก้าอี้ซะ ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ทนไม่ไหว! หวิดสลิ้งแตกใส่ โปเต้ นักจะแกง ลั่น เดี๋ยวเตะตกเก้าอี้ซะ

56 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังขยี้ไม่พัก งัดหลักฐานแฉ &quot;โปเต้นักจะแกง&quot; แย้งรูปสวมชุดขาว อ้างถูกตัดต่อ ข่าว

เพจดังขยี้ไม่พัก งัดหลักฐานแฉ “โปเต้นักจะแกง” แย้งรูปสวมชุดขาว อ้างถูกตัดต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอเดียร์ ไม่ได้หนีไปไหน ร่วมประชุมเตรียมงานบุญกระธูป ข่าวการเมือง

สส.ไอเดียร์ ไม่ได้หนี สามียังอยู่ไทย ไม่เคยบอกจะตั้งโต๊ะแถลง ไร้เส้นเงินสแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเต้ นักจะแกง หนีไม่รอด ตร.สน.ทองหล่อ รอรับตัวหน้าตึกมาลีนนท์ ข่าว

โปเต้ นักจะแกง หนีไม่รอด ตร.สน.ทองหล่อ รอรับตัวหน้าตึกมาลีนนท์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ “แพรรี่ ไพรวัลย์” สูญเสียพ่อ-แม่ ห่างกันไม่ถึงเดือน บันเทิง

ส่งกำลังใจ “แพรรี่ ไพรวัลย์” สูญเสียพ่อ-แม่ ห่างกันไม่ถึงเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวิดสูญพันธุ์ หนุ่มเอาถุงขยะก่อไฟ กระป๋องยาพ่นหอบระเบิด โดนน้องชายเลือดอาบ ข่าว

หวิดสูญพันธุ์ หนุ่มเอาถุงขยะก่อไฟ กระป๋องยาพ่นหอบระเบิด โดนน้องชายเลือดอาบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีฉาว หญิงสาวข่มขืนแม่แท้ๆ ต่อหน้าลูกสาว 7 ขวบ ลักพาตัวดญ 10 ขวบ ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

คดีฉาว หญิงสาวถูกฟ้องข่มขืนแม่แท้ๆ ต่อหน้าลูกสาว 7 ขวบ ลักพาตัวดญ 10 ขวบ ข่มขืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊ย! แม่เกตุ เปิดตัวชายคนสนิท ก่อนโดนโยงมีลูกเมีย เจนนี่ ฟาดแรง ผู้ชายแบบนี้ตีเก๊หมด ข่าวดารา

อุ๊ย! แม่เกตุ เปิดตัวชายคนสนิท ก่อนโดนโยงมีลูกเมีย เจนนี่ ฟาดแรง ผู้ชายแบบนี้ตีเก๊หมด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3 L6 งวด 16 ต.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 L6 งวด 16 ต.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฟาด โปเต้ นักจะแกง โกหกกลางโหนกระแส ปมอ้างใช้ดาวเทียม ข่าว

หนุ่ม กรรชัย แฉ โปเต้ นักจะแกง โกหกขอข้อมูลดาวเทียม เอาพรีเซนเตอร์เป็นประกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียน 45 ชีวิตฝันสลาย ทัศนศึกษาจีนทิพย์ ถูกลอยแพคาสนามบิน ผปค.แห่แจ้งความ ข่าว

นักเรียน 45 ชีวิตฝันสลาย ทัศนศึกษาทิพย์ ถูกลอยแพคาสนามบิน ผปค.แห่แจ้งความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ จากไปกะทันหัน หลังคุณแม่เพิ่งจากไปแค่ 3 สัปดาห์ บันเทิง

หัวใจสลาย! แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อ จากไปกะทันหัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gemini จัดอันดับ 5 ภัยคุกคามมนุษยชาติ เตือนคนชั่วใช้ AI น่ากลัวกว่าสงครามนิวเคลียร์ ข่าวต่างประเทศ

Gemini จัดอันดับ 5 ภัยคุกคามมนุษยชาติ เตือนคนชั่วใช้ AI น่ากลัวกว่าสงครามนิวเคลียร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2569 ดูสดช่องไหน ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2569 ดูสดช่องไหน ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบยกแก๊ง วัยรุ่นลวงเด็กหญิงวัย 14 รุมทำร้าย ถ่ายคลิป แค้นถูกบุลลี่รูปหน้าสด ข่าว

รวบยกแก๊ง วัยรุ่นลวงเด็กหญิงวัย 14 รุมทำร้าย ถ่ายคลิป แค้นถูกบุลลี่รูปหน้าสด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมสินล่าสุด ถ่ายทอดสด 10.30 น. ตรวจหวย

ออกแล้ว หวยออมสิน 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมสินล่าสุด ถ่ายทอดสด 10.30 น.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง ประกาศปิดให้บริการ สาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี เศรษฐกิจ

สาเหตุ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง ประกาศปิดให้บริการ สาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ภัทร หอบหลักฐานเพิ่ม ยันดำเนินคดี ป้าแมว-ลูกชาย ปมอุ้มกักขังศูนย์ผู้สูงอายุ ข่าว

แม่ภัทร หอบหลักฐานเพิ่ม ยันดำเนินคดี ป้าแมว-ลูกชาย ปมอุ้มกักขังศูนย์ผู้สูงอายุ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเพจ พนัส ไทยล้วน คัมแบ็ก! กลับมาใช้งานได้แล้ว หลังโดนรุมรีพอร์ตจนปลิว