ศรีสุวรรณ บุก กกต. ร้องสอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ จี้ส่งศาล รธน. ยุบพรรค
ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ ชงส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคภูมิใจไทย ส่อผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง
สืบเนื่องจากกรณี นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบ สส.ไอเดียร์ กรณีการบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยรวม 150,000 บาท ในช่วงปี 2565–2566 ก่อนและหลังดำรงตำแหน่ง สส. โดยมีการบริจาคอย่างต่อเนื่องจากเดือนละ 10,000 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาท ทั้งที่แจ้งรายได้ต่อปีประมาณ 1.7 ล้านบาท ขณะที่บัญชีทรัพย์สินรวมของเจ้าตัวและสามีมีมูลค่าสูงเกือบ 2,000 ล้านบาท ซึ่งทาง ป.ป.ช. กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึก
ศิริโชค จี้สอบเส้นเงิน ‘สุชาดา-สามี’ บริจาคพรรคภูมิใจไทย เสี่ยงโทษยุบพรรคโฆษณา
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ 16 ต.ค. 69 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อขอให้สืบสวนสอบสวนกรณี น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ จาก พรรคภูมิใจไทย กรณีการบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทย ว่าเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม่ พร้อมทั้งขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาสั่งยุบพรรคตามขั้นตอนของกฎหมาย
นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 72 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรา 74 ห้ามรับบริจาคจากบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือจากนิติบุคคลต่างประเทศ
หากพบว่าการรับเงินดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย อาจมีบทลงโทษร้ายแรงตามมาตรา 92 (3) นั่นคือ กกต. ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาสั่งยุบพรรคที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 92 (4)
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อ้างอิงจาก : FB Srisuwan Janya