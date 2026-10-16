เพจ พนัส ไทยล้วน คัมแบ็ก! กลับมาใช้งานได้แล้ว หลังโดนรุมรีพอร์ตจนปลิว
เพจเฟซบุ๊ก ‘พนัส ไทยล้วน’ กลับมาแล้ว หลังโดนกลุ่มคนรุมกดรายงานจนระบบปิดการใช้งาน
จากกรณีกลุ่มผู้ใช้งานระดมกดรายงาน (Report) เพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของ นายพนัส ไทยล้วน อดีตกรรมการประกันสังคม 8 สมัย และประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยจนระบบระงับการใช้งานและเพจหายไปจากระบบ
ก่อนหน้านี้ นายพนัสออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากนัก เนื่องจากเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวไม่ได้มีผู้ติดตามจำนวนมาก จึงไม่ถือว่าได้รับผลกระทบหรือเป็นความสูญเสียที่รุนแรงอะไร ในช่วงที่ผ่านมาทำเพียงแค่รอผลการพิจารณาจากระบบว่ากู้เพจคืนได้หรือไม่เท่านั้น
โฆษณา
ล่าสุด เพจ พนัส ไทยล้วน กลับมาใช้งานได้ตามปกติ มีการเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวระบุสั้น ๆ ว่า “FACEBOOK ของอาจารย์กลับมาตามเดิมแล้ว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พนัส ไทยล้วน ทำใจเพจอ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ต เตรียมย้ายเล่น TikTok แทน
- ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ พนัส ไทยล้วน วนเวียนประกันสังคม 30 กว่าปี ถึงเวลาพักผ่อน
- พนัส ไทยล้วน นั่งวีลแชร์ใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ล้มเด็กอมมือ สู้ต่อตัวได้ร้อยโหวตก็เก่งแล้ว
โฆษณา