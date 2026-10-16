เพจ พนัส ไทยล้วน คัมแบ็ก! กลับมาใช้งานได้แล้ว หลังโดนรุมรีพอร์ตจนปลิว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 14:28 น.
พนัส ไทยล้วน เผยเพจเฟซบุ๊กกลับมาแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก ‘พนัส ไทยล้วน’ กลับมาแล้ว หลังโดนกลุ่มคนรุมกดรายงานจนระบบปิดการใช้งาน

จากกรณีกลุ่มผู้ใช้งานระดมกดรายงาน (Report) เพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของ นายพนัส ไทยล้วน อดีตกรรมการประกันสังคม 8 สมัย และประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยจนระบบระงับการใช้งานและเพจหายไปจากระบบ

ก่อนหน้านี้ นายพนัสออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากนัก เนื่องจากเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวไม่ได้มีผู้ติดตามจำนวนมาก จึงไม่ถือว่าได้รับผลกระทบหรือเป็นความสูญเสียที่รุนแรงอะไร ในช่วงที่ผ่านมาทำเพียงแค่รอผลการพิจารณาจากระบบว่ากู้เพจคืนได้หรือไม่เท่านั้น

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ล่าสุด เพจ พนัส ไทยล้วน กลับมาใช้งานได้ตามปกติ มีการเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวระบุสั้น ๆ ว่า “FACEBOOK ของอาจารย์กลับมาตามเดิมแล้ว”

เพจ พนัส ไทยล้วน กลับมาแล้วหลังอ้างถูกรีพอร์ต
ภาพจาก Facebook : พนัส ไทยล้วน
พนัส ไทยล้วน เพจปลิว อ้างถูกทัวร์ถล่มรีพอร์ต
ภาพจาก Facebook : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 14:28 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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