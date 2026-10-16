คดีฉาว หญิงสาวข่มขืนแม่แท้ๆ ต่อหน้าลูกสาว 7 ขวบ ลักพาตัวดญ 10 ขวบ ข่มขืน
แม่ฮึดสู้จนรอด แฉประวัติเคยวางยานอนหลับนักศึกษาสาว ทั้งต้องโทษคุก 19 ปีคดีอุ้มล่วงละเมิดเด็กหญิง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน อัยการประเทศกรีซยื่นฟ้องหญิงวัย 39 ปี ในข้อหาทำร้ายร่างกาย ข่มขืนแม่แท้ๆ ของตนเอง ทั้งยังพยายามก่อเหตุซ้ำอีกครั้งต่อหน้าลูกสาววัยเพียง 7 ขวบ ปัจจุบันจำเลยต้องโทษจำคุก 19 ปี จากคดีลักพาตัวกระทำอนาจารเด็กหญิงวัย 10 ขวบเมื่อปี 2563 อยู่ในเรือนจำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้าคดีลักพาตัวเด็กหญิงไม่กี่เดือน จำเลยใช้กำลังทำร้ายร่างกาย ขืนใจแม่ตนเองภายในห้องพักของอพาร์ตเมนต์ เมืองเทสซาโลนิกิ (Thessaloniki)
วันรุ่งขึ้น ผู้ก่อเหตุพยายามล่วงละเมิดทางเพศแม่ซ้ำอีกครั้งต่อหน้าลูกสาววัยเพียง 7 ขวบ ผู้เป็นแม่ตัดสินใจฮึดสู้ ตบตีขัดขืนเอาชีวิตรอด ร้องแจ้งตำรวจ ทำให้ผู้ก่อเหตุรีบวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อเลี่ยงการจับกุม
เมื่อเปิดประวัติ พบคดีทางเพศของสาวคนนี้ยาวเป็นหางว่าว ข่มขืนนักศึกษาสาววัย 22 ปี อีกสิบวันต่อมา ลักพาตัวเด็กหญิง 10 ขวบ, ลอบนำยานอนหลับผสมลงในเครื่องดื่มของนักศึกษาหญิง ภายในห้องพักแห่งเดิม เมื่อผู้เสียหายหมดสติระหว่างเดินไปเข้าห้องน้ำ จึงลงมือข่มขืนกระทำชำเรา
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาดำเนินคดีหลายข้อหา ประกอบด้วย ข้อหาข่มขืนบุคคลในครอบครัว, ข่มขืนกระทำชำเรา และกระทำอนาจารต่อผู้เยาว์
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