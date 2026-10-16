หนุ่ม กรรชัย แฉ โปเต้ นักจะแกง โกหกขอข้อมูลดาวเทียม เอาพรีเซนเตอร์เป็นประกัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 13:49 น.
หนุ่ม กรรชัย ฟาด โปเต้ นักจะแกง โกหกกลางโหนกระแส ปมอ้างใช้ดาวเทียม

โปเต้ นักจะแกง เปิดหน้าสู้กลางโหนกระแส ปมขอข้อมูลดาวเทียมจากเครือข่ายมือถือ ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย ตรวจสอบแล้วทำไม่ได้ ยันด้วยตำแหน่งพรีเซนเตอร์ทรู

เป็นกระแสต่อเนื่องสามวันต่อเนื่องกับกรณีของ โปเต้ นักจะแกง ที่รายการโหนกระแสวานนี้ (15 ตุลาคม 2569) พาตัวผู้เสียหายถูกร้องเรียนว่าเขาเคยหลอกให้โอนเงินมาแล้วหลายกรณี ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างตัวตนเป็นคนในราชสกุลยุคลจนทำให้ คุณชายอดัม หรือ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ออกมายืนยันว่าไม่เคยรู้จักอีกฝ่าย พร้อมเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเพราะมีหลักฐานการกระทำความผิดที่เป็นประจักษ์

วันนี้ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแส เชิญผู้ถูกกล่าวหาอย่าง โปเต้ นักจะแกง เปิดหน้าพร้อมออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเองในหลายประเด็น ซึ่งประเด็นหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจคือ เขาอ้างว่าสามารถใช้เทคโนโลยีดาวเทียมจากประเทศเกาหลีเหนือหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือของคนที่ต้องการติดตามได้ ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลจากค่ายมือถือแห่งหนึ่ง

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หนุ่ม กรรชัย ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาชี้แจงว่า “ผมคือพรีเซนเตอร์ของทรู ผมไปเช็กมาหมดแล้ว ไม่มีครับ มันทำไม่ได้ คุณโกหกครับ” ก่อนที่ โปเต้ นักจะแกง จะตอบกลับว่า “ส่วนนี้ผมให้เพื่อนตามให้ครับพี่หนุ่ม”

หนุ่ม กรรชัย แฉ โปเต้ นักจะแกง ใช้ข้อมูลดาวเทียม
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 13:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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