หนุ่ม กรรชัย แฉ โปเต้ นักจะแกง โกหกขอข้อมูลดาวเทียม เอาพรีเซนเตอร์เป็นประกัน
โปเต้ นักจะแกง เปิดหน้าสู้กลางโหนกระแส ปมขอข้อมูลดาวเทียมจากเครือข่ายมือถือ ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย ตรวจสอบแล้วทำไม่ได้ ยันด้วยตำแหน่งพรีเซนเตอร์ทรู
เป็นกระแสต่อเนื่องสามวันต่อเนื่องกับกรณีของ โปเต้ นักจะแกง ที่รายการโหนกระแสวานนี้ (15 ตุลาคม 2569) พาตัวผู้เสียหายถูกร้องเรียนว่าเขาเคยหลอกให้โอนเงินมาแล้วหลายกรณี ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างตัวตนเป็นคนในราชสกุลยุคลจนทำให้ คุณชายอดัม หรือ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ออกมายืนยันว่าไม่เคยรู้จักอีกฝ่าย พร้อมเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเพราะมีหลักฐานการกระทำความผิดที่เป็นประจักษ์
วันนี้ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแส เชิญผู้ถูกกล่าวหาอย่าง โปเต้ นักจะแกง เปิดหน้าพร้อมออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเองในหลายประเด็น ซึ่งประเด็นหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจคือ เขาอ้างว่าสามารถใช้เทคโนโลยีดาวเทียมจากประเทศเกาหลีเหนือหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือของคนที่ต้องการติดตามได้ ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลจากค่ายมือถือแห่งหนึ่ง
หนุ่ม กรรชัย ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาชี้แจงว่า “ผมคือพรีเซนเตอร์ของทรู ผมไปเช็กมาหมดแล้ว ไม่มีครับ มันทำไม่ได้ คุณโกหกครับ” ก่อนที่ โปเต้ นักจะแกง จะตอบกลับว่า “ส่วนนี้ผมให้เพื่อนตามให้ครับพี่หนุ่ม”
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