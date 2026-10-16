อุ๊ย! แม่เกตุ เปิดตัวชายคนสนิท ก่อนโดนโยงมีลูกเมีย เจนนี่ ฟาดแรง ผู้ชายแบบนี้ตีเก๊หมด
อุ๊ย! จับตาสัมพันธ์ แม่เกตุ เปิดตัวชายคนสนิท ก่อนฝ่ายชายโดนโยงมีลูกเมีย เจนนี่ รัชนก ฟาดแรง ผู้ชายแบบนี้ตีเก๊หมด
หลังจากแม่เกตุครองความโสดมาได้ 2 เดือน จู่ ๆ โลกออนไลน์ก็ลุกฮือขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อพบภาพคู่แนบชิดระหว่าง แม่เกตุ กับ ชายหนุ่มคนหนึ่ง ถูกโพสต์ลงโซเชียลโดยฝ่ายชายเป็นคนโพสต์ ตามด้วยแม่เกตุ ท่ามกลางความสงสัยของชาวเน็ตที่แห่จับตาความสัมพันธ์ครั้งนี้ ว่าภาพคู่ดังกล่าวคือการเปิดตัวรักครั้งใหม่ของแม่เกตุหรือไม่
หลังจากทั้งคู่ลงภาพคู่กันไปไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาโพสต์ TikTok ตัดพ้อถึงความสัมพันธ์ 13 ปีของตนเอง หญิงคนดังกล่าวเล่าว่า “สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันจากเช่าห้องนอน จนตอนนี้มีบ้าน มีรถเบนซ์ มีออฟฟิศ และมีลูกด้วยกัน แต่กลายเป็นว่าวันสุดท้ายนอนอยู่ด้วยกัน พออีกวันฝ่ายชายกลับไปอยู่กับคนอื่นและบอกรักคนใหม่”
เวลาต่อมา ฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสต์อัปเดตว่า ขออนุญาตไม่ตอบสำนักข่าวใด ๆ เพราะได้ทำ “ข้อตกลง” กับฝ่ายชายไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมโพสต์ย้ำเตือนฝ่ายชายแบบเด็ดขาดว่า ขอให้ทำตามข้อตกลง ห้ามมีข้อแม้ ห้ามเลื่อน และต้องโอนตัวเลขให้ตรงเป๊ะ ไม่อย่างนั้น “มีเฮ”
ทันใดนั้นเองชาวเน็ตก็เริ่มจับต้นชนปลายและเข้าไปคอมเมนต์เตือนแม่เกตุว่า แฟนใหม่คนนี้มีภรรยาและลูกอยู่แล้ว ร้อนถึงลูกสาวคนโตของแม่เกตุ อย่าง เจนนี่ รัชนก ถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์สอบถามในทันทีว่า “สื่อถึงผู้ชายที่อยู่ข้างกายแม่เกตุตอนนี้หรือไม่”
โดยก่อนหน้านั้น เจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเดือดจัด ฟาดผู้ชายที่มีลูกเมียแล้วแต่ชอบไปหลอกผู้หญิงคนใหม่ ระบุว่า “ผู้ชายที่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นทั้งที่ตัวเองมีลูกมีเมีย แบบนี้คือตีเก๊หมด แล้วพวกพันนี้ชอบหลอกคนใหม่ด้วยนะ ว่าอยู่ในสถานะกำลังเคลียร์ ถึงพยายามหาเหตุผลบอกเมียว่าเราไปกันไม่ได้ ว่าเห้อออออออ!!” ซึ่งหลังจากเกิดเรื่อง ทั้งฝ่ายชายและแม่เกตุก็ได้ทำการลบรูปคู่ออกไปจากหน้าโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดพบข้อมูลว่า ทางฝั่งฝ่ายชาย ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน TikTok โดยระบุข้อความว่า “พี่เป็นผู้ชายอะไรที่สะอาด ก็ไม่ได้อยากพูดอะไรให้ใครเสียหาย แต่ทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไร ถึงไม่หยุด สรุปจะให้ผมเป็นชู้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับ ในเมื่อคุณก็ยังมีทะเบียนอยู่ ส่วนลูกเราตกลงกันแล้ว ยังไม่จบใช่ไหม”
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, เจ๊มอย108 V1