นักเรียน 45 ชีวิตฝันสลาย ทัศนศึกษาทิพย์ ถูกลอยแพคาสนามบิน ผปค.แห่แจ้งความ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 13:22 น.
นักเรียน 45 ชีวิตฝันสลาย ทัศนศึกษาจีนทิพย์ ถูกลอยแพคาสนามบิน ผปค.แห่แจ้งความ

นักเรียน 45 ชีวิตฝันสลาย ทัศนศึกษาทิพย์ ถูกลอยแพคาสนามบิน ผู้ปกครองแห่แจ้งความเอาผิดผู้จัดโครงการ ซ้ำเบี้ยวคืนเงินตามนัด

เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 15 ต.ค. 2569 ผู้ปกครองนักเรียนจาก 3 โรงเรียน เดินทางเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ หลังนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด เนื่องจากไม่มีตั๋วเครื่องบินตามที่ผู้จัดโครงการแจ้งไว้

จากข้อมูลเบื้องต้น โครงการดังกล่าวเปิดรับนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 15–26 ต.ค. 2569 โดยคิดค่าใช้จ่ายคนละ 39,900 บาท มีนักเรียนเข้าร่วม 45 คน รวมเป็นเงิน 1,795,500 บาท ซึ่งผู้ปกครองได้โอนเงินผ่านบัญชีของครูผู้จัดโครงการแล้ว

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เดิมโครงการกำหนดเดินทางไปศึกษาที่เมืองซีอาน ประเทศจีน ก่อนที่วันที่ 11 ต.ค. ผู้จัดจะแจ้งเปลี่ยนแผนเป็นกรุงปักกิ่ง โดยอ้างว่าหอพักในเมืองซีอานไม่สามารถรองรับนักเรียนได้ พร้อมยืนยันกับผู้ปกครองเมื่อวันที่ 13 ต.ค. ว่าจะเดินทางตามกำหนดเดิม โดยนัดหมายให้นักเรียนและผู้ปกครองมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 15.00 น. เพื่อขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินเวลา 18.20 น.

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันเดินทาง นักเรียนและคณะเดินทางกลับได้รับแจ้งว่าไม่มีตั๋วเครื่องบิน เมื่อตรวจสอบกับสายการบินก็ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความเสียหาย

ต่อมาผู้จัดโครงการแจ้งว่าจะคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันที่ 15 ต.ค. โดยนัดหมายผู้ปกครองแต่ละโรงเรียนให้รับเงินคืนตามเวลาที่กำหนด แต่เมื่อถึงกำหนด ปรากฏว่ามีการคืนเงินเพียงบางส่วน ขณะที่ผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับเงินคืนครบตามจำนวน

กลุ่มผู้ปกครองจึงเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย โดยจะประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงและความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องต้องรอการตรวจสอบจากพนักงานสอบสวนต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 13:22 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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