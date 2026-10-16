รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท
Tesla เปิดตัว Roadster รุ่นใหม่ ใช้หัวฉีดแก๊สเย็นจาก SpaceX ยกตัวกลางอากาศ ตีลังกา ลงจอด เริ่มผลิตปี 2028
เทสลา (Tesla) เปิดตัว Roadster รุ่นที่ 2 ซึ่งใช้หัวฉีดแก๊สเย็นจากสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ยกตัว ตีลังกา และลงจอดกลางอากาศได้ในงานเปิดตัวที่ฐานทดสอบของสเปซเอ็กซ์ เมืองแมคเกรเกอร์ (McGregor) รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น
เทสลาประกาศว่าจะเริ่มผลิตในปี 2028 และยังไม่ประกาศราคา
งานถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 19.55 น. ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับ 07.55 น. วันที่ 16 ตุลาคม ตามเวลาประเทศไทย โดยอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซีอีโอของเทสลาและสเปซเอ็กซ์ ขึ้นเวทีพร้อมลาร์ส โมราวี (Lars Moravy) รองประธานฝ่ายวิศวกรรมยานยนต์ของเทสลา
ช่วงสาธิต รถสีขาวขับขึ้นทางลาดโค้งขนาดใหญ่ โดยใช้พัดลมดูดอากาศช่วยให้ตัวรถยึดกับทางลาดจนกลับหัว จากนั้นหัวฉีดแก๊สเย็นดันตัวรถออกจากทางลาด ตีลังกากลางอากาศ แล้วลงจอดบนพื้นอย่างนุ่มนวล
อีกการสาธิตหนึ่ง หัวฉีดยกตัวรถข้ามแถวรถเทสลา 5 คัน ได้แก่ ไซเบอร์แค็บ (Cybercab) ไซเบอร์ทรัค (Cybertruck) เซมี (Semi) โมเดลวาย (Model Y) และโมเดล 3 (Model 3) ระหว่างรถเคลื่อนที่
มัสก์กล่าวบนเวทีว่า ปรากฏว่าอนาคตมีรถบินได้จริง ส่วนโมราวีกล่าวว่า รถบินได้มีจริง
โมราวีอธิบายว่า รถใช้หัวฉีด 10 ตัวต่อกับอากาศอัด 600 ลิตร เพื่อยกและหมุนตัวรถกลางอากาศ และสามารถเติมอากาศในถังใหม่ได้
เทสลาระบุผ่านเอ็กซ์ (X) ว่าพื้นที่ว่างทุกจุดในตัวรถบรรจุถังความดันหุ้มเส้นใยคาร์บอน (COPV) และระบุว่าระบบหัวฉีดสร้างแรงมากกว่าที่ยางรถสร้างได้ 4 ถึง 5 เท่า ตามรายงานของฟ็อกซ์ บิสเนส (Fox Business)
Roadster มี 3 รุ่นย่อย รุ่นแรกคือ Performance “พร้อมใช้บนถนน” 2 ที่นั่ง มีระบบอากาศพลศาสตร์แบบปรับได้และระบบดูดอากาศหลายโหมด รุ่นที่สองคือ Thrust “พร้อมแข่ง” 2 ที่นั่ง ติดหัวฉีดแก๊สเย็นด้านหลัง เร่ง 0 ถึง 60 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 97 กม./ชม.) ในเวลาไม่ถึง 1 วินาที
รุ่นที่สามคือ Rocket “พร้อมบิน” ที่นั่งเดียว ติดหัวฉีดแก๊สเย็น 10 ตัวรอบตัวรถ เปิดให้เฉพาะผู้ได้รับเชิญ
เว็บไซต์เทสลาเปิดรับจองหลังงาน โดยรุ่น Performance มัดจำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.68 ล้านบาท) และรุ่น Thrust มัดจำ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 8.4 ล้านบาท) คิดที่อัตราประมาณ 33.5 บาทต่อดอลลาร์ ณ เช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2569
ซีเอ็นบีซี (CNBC) รายงานก่อนงานว่า เทสลารับเงินมัดจำจากลูกค้าในสหรัฐฯ แคนาดา และจีน ข่าวที่ตรวจสอบได้ไม่ระบุว่ารับจองในประเทศไทยหรือไม่
ทุกรุ่นวิ่งได้ไกล 300 ไมล์ (ประมาณ 480 กม.) ต่อการชาร์จ และทำความเร็วได้เกิน 230 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 370 กม./ชม.)
มัสก์เรียก Roadster ว่า “ที่สุดของรถที่มนุษย์เป็นผู้ขับคันสุดท้าย” และกล่าวว่าคันนี้คือรถที่จะวิ่งบนถนนจริง
เทสลาเปิดตัวต้นแบบของ Roadster รุ่นที่ 2 ครั้งแรกในปี 2017 และกำหนดส่งมอบเดิมปี 2020 แต่เลื่อนมาหลายรอบ งานเปิดตัวครั้งนี้ตั้งใจจัดวันที่ 1 ตุลาคม แต่เลื่อนเพราะสภาพอากาศ
มัสก์เคยพูดในพอดแคสต์ช่วงต้นปีนี้ว่า หากความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญอันดับ 1 ไม่ควรซื้อ Roadster
ข่าวที่ตรวจสอบได้ไม่ระบุราคาขายจริง และไม่ระบุว่ารุ่นที่ขายจะใช้หัวฉีดบนถนนสาธารณะได้หรือไม่ มาร์เคส บราวน์ลี (Marques Brownlee) ยูทูบเบอร์สายเทคโนโลยี โพสต์ถามว่าเรื่องนี้เป็นการเล่นตลกหรือไม่
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Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid
— Tesla (@Tesla) October 15, 2026
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