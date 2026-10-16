รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 17:01 น.
รถบินได้มีจริง คลิป Tesla เปิดตัวรุ่นใหม่ วิ่งขึ้นทางลาดกลับหัวแล้วตีลังกาลงพื้น เปิดจองมัดจำสูงสุด 8.4 ล้านบาท
X/Tesla

Tesla เปิดตัว Roadster รุ่นใหม่ ใช้หัวฉีดแก๊สเย็นจาก SpaceX ยกตัวกลางอากาศ ตีลังกา ลงจอด เริ่มผลิตปี 2028

เทสลา (Tesla) เปิดตัว Roadster รุ่นที่ 2 ซึ่งใช้หัวฉีดแก๊สเย็นจากสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ยกตัว ตีลังกา และลงจอดกลางอากาศได้ในงานเปิดตัวที่ฐานทดสอบของสเปซเอ็กซ์ เมืองแมคเกรเกอร์ (McGregor) รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น

เทสลาประกาศว่าจะเริ่มผลิตในปี 2028 และยังไม่ประกาศราคา

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งานถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 19.55 น. ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับ 07.55 น. วันที่ 16 ตุลาคม ตามเวลาประเทศไทย โดยอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซีอีโอของเทสลาและสเปซเอ็กซ์ ขึ้นเวทีพร้อมลาร์ส โมราวี (Lars Moravy) รองประธานฝ่ายวิศวกรรมยานยนต์ของเทสลา

เทสล่าเปิดตัวรถบินได้
X/Tesla

ช่วงสาธิต รถสีขาวขับขึ้นทางลาดโค้งขนาดใหญ่ โดยใช้พัดลมดูดอากาศช่วยให้ตัวรถยึดกับทางลาดจนกลับหัว จากนั้นหัวฉีดแก๊สเย็นดันตัวรถออกจากทางลาด ตีลังกากลางอากาศ แล้วลงจอดบนพื้นอย่างนุ่มนวล

อีกการสาธิตหนึ่ง หัวฉีดยกตัวรถข้ามแถวรถเทสลา 5 คัน ได้แก่ ไซเบอร์แค็บ (Cybercab) ไซเบอร์ทรัค (Cybertruck) เซมี (Semi) โมเดลวาย (Model Y) และโมเดล 3 (Model 3) ระหว่างรถเคลื่อนที่

มัสก์กล่าวบนเวทีว่า ปรากฏว่าอนาคตมีรถบินได้จริง ส่วนโมราวีกล่าวว่า รถบินได้มีจริง

เทสล่ายืนยันรถบินได้
X/Tesla

โมราวีอธิบายว่า รถใช้หัวฉีด 10 ตัวต่อกับอากาศอัด 600 ลิตร เพื่อยกและหมุนตัวรถกลางอากาศ และสามารถเติมอากาศในถังใหม่ได้

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เทสลาระบุผ่านเอ็กซ์ (X) ว่าพื้นที่ว่างทุกจุดในตัวรถบรรจุถังความดันหุ้มเส้นใยคาร์บอน (COPV) และระบุว่าระบบหัวฉีดสร้างแรงมากกว่าที่ยางรถสร้างได้ 4 ถึง 5 เท่า ตามรายงานของฟ็อกซ์ บิสเนส (Fox Business)

Roadster มี 3 รุ่นย่อย รุ่นแรกคือ Performance “พร้อมใช้บนถนน” 2 ที่นั่ง มีระบบอากาศพลศาสตร์แบบปรับได้และระบบดูดอากาศหลายโหมด รุ่นที่สองคือ Thrust “พร้อมแข่ง” 2 ที่นั่ง ติดหัวฉีดแก๊สเย็นด้านหลัง เร่ง 0 ถึง 60 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 97 กม./ชม.) ในเวลาไม่ถึง 1 วินาที

รุ่นที่สามคือ Rocket “พร้อมบิน” ที่นั่งเดียว ติดหัวฉีดแก๊สเย็น 10 ตัวรอบตัวรถ เปิดให้เฉพาะผู้ได้รับเชิญ

รถบินได้จากเทสล่า
X/Tesla

เว็บไซต์เทสลาเปิดรับจองหลังงาน โดยรุ่น Performance มัดจำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.68 ล้านบาท) และรุ่น Thrust มัดจำ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 8.4 ล้านบาท) คิดที่อัตราประมาณ 33.5 บาทต่อดอลลาร์ ณ เช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2569

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ซีเอ็นบีซี (CNBC) รายงานก่อนงานว่า เทสลารับเงินมัดจำจากลูกค้าในสหรัฐฯ แคนาดา และจีน ข่าวที่ตรวจสอบได้ไม่ระบุว่ารับจองในประเทศไทยหรือไม่

ทุกรุ่นวิ่งได้ไกล 300 ไมล์ (ประมาณ 480 กม.) ต่อการชาร์จ และทำความเร็วได้เกิน 230 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 370 กม./ชม.)

มัสก์เรียก Roadster ว่า “ที่สุดของรถที่มนุษย์เป็นผู้ขับคันสุดท้าย” และกล่าวว่าคันนี้คือรถที่จะวิ่งบนถนนจริง

เทสลาเปิดตัวต้นแบบของ Roadster รุ่นที่ 2 ครั้งแรกในปี 2017 และกำหนดส่งมอบเดิมปี 2020 แต่เลื่อนมาหลายรอบ งานเปิดตัวครั้งนี้ตั้งใจจัดวันที่ 1 ตุลาคม แต่เลื่อนเพราะสภาพอากาศ

มัสก์เคยพูดในพอดแคสต์ช่วงต้นปีนี้ว่า หากความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญอันดับ 1 ไม่ควรซื้อ Roadster

ข่าวที่ตรวจสอบได้ไม่ระบุราคาขายจริง และไม่ระบุว่ารุ่นที่ขายจะใช้หัวฉีดบนถนนสาธารณะได้หรือไม่ มาร์เคส บราวน์ลี (Marques Brownlee) ยูทูบเบอร์สายเทคโนโลยี โพสต์ถามว่าเรื่องนี้เป็นการเล่นตลกหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 17:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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