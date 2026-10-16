ตรวจหวย N3 L6 งวด 16 ต.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด
ผลสลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก N3 งวดวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 รอประกาศผลหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลเวลา 14.30 น.
ผู้ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังตรวจสิทธิได้ทันทีที่ประกาศผล หน้านี้จะอัปเดตผลทั้ง L6 และ N3 หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการ
L6 ใช้ผลชุดเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบใบ ส่วน N3 อ้างอิงเลขจากการออกรางวัล L6 ในงวดเดียวกัน รางวัลสามตรงใช้เลข 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 รางวัลสามสลับหลักใช้เลขชุดเดียวกันแต่สลับตำแหน่ง รางวัลสองตรงใช้ผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลพิเศษสุ่มออกภายหลังจากผู้ถูกรางวัลสามตรงเท่านั้น
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ตุลาคม 2569
สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 69
- รางวัลที่ 1 เลขที่: รอประกาศผล
- จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด: รอประกาศผล
- เงินรางวัลรวม: รอประกาศผล
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว: รอประกาศผล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว: รอประกาศผล
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว: รอประกาศผล
สลาก L6 มีโครงสร้างรางวัลเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก รางวัลที่ 1 จ่าย 6 ล้านบาทต่อฉบับ เลขหน้า 3 ตัวและเลขท้าย 3 ตัวจ่ายรางวัลละ 4,000 บาท ส่วนเลขท้าย 2 ตัวจ่ายรางวัลละ 2,000 บาท
ผลหวย N3 งวด 16 ตุลาคม 2569
สลากตัวเลขสามหลัก งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 69
- เลขรางวัลสามตรง: รอประกาศผล
- เลขรางวัลสามสลับหลัก: รอประกาศผล
- เลขรางวัลสองตรง: รอประกาศผล
- เลขรางวัลพิเศษ: รอประกาศผล
เงินรางวัลของ N3 ไม่ได้กำหนดเป็นจำนวนคงที่เหมือนรางวัล L6 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรจากยอดจำหน่าย โดยรางวัลสามตรงได้ 30% สามสลับหลัก 30% สองตรง 39% และรางวัลพิเศษ 1% ของเงินส่วนที่จัดสรรเป็นรางวัล มูลค่ารางวัลต่อรายการจึงเปลี่ยนไปตามยอดขายและจำนวนผู้ถูกรางวัลในแต่ละงวด และจะประกาศพร้อมผลของงวดนั้น
N3 จำหน่ายใบละ 20 บาท ผู้ซื้อเลือกหมายเลขได้ตั้งแต่ 000 ถึง 999 และการซื้อหนึ่งรายการมีสิทธิลุ้นครบทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ สามตรง สามสลับหลัก สองตรง และรางวัลพิเศษ
ตัวอย่างงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 รางวัลที่ 1 ของ L6 ออกเลข 402701 รางวัลสามตรงของ N3 ออก 701 จ่าย 6,021 บาท สามสลับหลัก 017, 071, 107, 170 และ 710 จ่าย 997 บาท สองตรง 70 จ่าย 443 บาท และรางวัลพิเศษหมายเลข 701000001140 จ่าย 740,490 บาท ข้อมูลนี้ใช้เพื่ออธิบายรูปแบบการประกาศรางวัลเท่านั้น ไม่ใช่แนวทางคาดการณ์งวดวันที่ 16 ตุลาคม
ช่องทางตรวจผล
ผู้ซื้อสลากดิจิทัลตรวจสถานะการถูกรางวัลได้ผ่านแอปเป๋าตัง ส่วนผลทางการของ L6 และ N3 ตรวจซ้ำได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและแอป GLO Lottery Official
การออกรางวัลงวดนี้ถ่ายทอดสดทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 เริ่ม 13.50 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่ม 14.00 น. เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE TODAY ติดตามการออกรางวัลได้ตั้งแต่ 14.30 น.
สำหรับงวดถัดไป ระบบเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. ของวันถัดจากวันออกรางวัล
The Thaiger จะอัปเดตตัวเลขรางวัลทุกประเภททันทีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ
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