ฮากาตะ อิโรฮะ นางเอก AV น้องใหม่ เล่าอดีตถูกคุ้มครอง 6 เดือนตอนอายุ 16 ปี ใช้ชีวิตเหมือนติดคุก
ฮากาตะ อิโรฮะ (Hakata Iroha หรือ 博多彩葉) นักแสดง AV น้องใหม่วัย 20 ปี เล่าอดีตสุดดาร์ก เคยถูกศูนย์ให้คำปรึกษาเด็ก (児童相談所) ในญี่ปุ่นรับไปคุ้มครองราว 6 เดือนช่วงเรียนมัธยมปลาย และออกจากบ้านตัดความสัมพันธ์กับพ่อแม่ตอนอายุ 18 ปี
ฮากาตะโพสต์เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2569 หลังเห็นผู้ใช้ X พูดถึงเรื่อง “พ่อแม่เป็นพิษ” (Toxic Parents) ตามรายงานของไชน่าไทม์ส (China Times) สื่อไต้หวัน
ฮากาตะเล่าว่าฉลองวันเกิดอายุ 16 ปีในระหว่างถูกคุ้มครอง และใช้ชีวิตทุกวันเหมือนติดคุก
หลังจากนั้นต้องทำงานพิเศษตลอดจนไม่มีสภาพแวดล้อมให้ไปโรงเรียน จึงลาออก ทำงานไปด้วย สอบเทียบวุฒิมัธยมปลาย เก็บเงิน และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกช่วงหนึ่ง
ฮากาตะออกจากบ้านตอนอายุ 18 ปีและไม่ติดต่อกับพ่อแม่อีก
ปัจจุบันฮากาตะเรียนกฎหมายในมหาวิทยาลัย เปิดตัวในวงการกราเวียร์ (Gravure) ปลายปี 2568 โดยแนะนำตัวว่าเป็นนักศึกษากฎหมาย ก่อนเข้าสู่วงการ AV ในปี 2569
ฮากาตะบอกในโพสต์เดียวกันว่า ไม่เข้าใจคนที่มีครอบครัวอบอุ่นแต่ยังเข้าวงการนี้ และรู้สึกว่าต้องแข่งขันในเกมเดียวกันทั้งที่แบกข้อเสียเปรียบมากกว่า พร้อมฝากว่าอย่าเข้ามาเพราะความอยากโดยไม่คิดถึงความเสี่ยง
ส่วนตัวเอง ฮากาตะบอกว่าชอบรุ่นพี่นักแสดงและทุ่มเทกับงานในสภาพแวดล้อมที่ดี
ติดตามผลงานของฮากาตะ อิโรฮะ ได้ที่ Instagram: iroha0108_
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- ไชน่าไทม์ส (China Times): 法律系美少女拍AV 揭「有毒父母」慘烈成長史 18歲離家
- โพสต์ต้นทางบน X ของ 博多彩葉 iroha hakata (@iroha_omnibus)