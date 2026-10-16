ฮากาตะ อิโรฮะ นางเอก AV น้องใหม่ เล่าอดีตถูกคุ้มครอง 6 เดือนตอนอายุ 16 ปี ใช้ชีวิตเหมือนติดคุก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 20:01 น.
ฮากาตะ อิโรฮะ นางเอก AV น้องใหม่ เล่าอดีตถูกคุ้มครอง 6 เดือนตอนอายุ 16 ปี ใช้ชีวิตเหมือนติดคุก
Instagram: iroha0108_

ฮากาตะ อิโรฮะ (Hakata Iroha หรือ 博多彩葉) นักแสดง AV น้องใหม่วัย 20 ปี เล่าอดีตสุดดาร์ก เคยถูกศูนย์ให้คำปรึกษาเด็ก (児童相談所) ในญี่ปุ่นรับไปคุ้มครองราว 6 เดือนช่วงเรียนมัธยมปลาย และออกจากบ้านตัดความสัมพันธ์กับพ่อแม่ตอนอายุ 18 ปี

ฮากาตะโพสต์เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2569 หลังเห็นผู้ใช้ X พูดถึงเรื่อง “พ่อแม่เป็นพิษ” (Toxic Parents) ตามรายงานของไชน่าไทม์ส (China Times) สื่อไต้หวัน

ฮากาตะเล่าว่าฉลองวันเกิดอายุ 16 ปีในระหว่างถูกคุ้มครอง และใช้ชีวิตทุกวันเหมือนติดคุก

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ฮากาตะ อิโรฮะ จากกราเวียร์สู่วงการเอวี
Instagram: iroha0108_

หลังจากนั้นต้องทำงานพิเศษตลอดจนไม่มีสภาพแวดล้อมให้ไปโรงเรียน จึงลาออก ทำงานไปด้วย สอบเทียบวุฒิมัธยมปลาย เก็บเงิน และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกช่วงหนึ่ง

ฮากาตะออกจากบ้านตอนอายุ 18 ปีและไม่ติดต่อกับพ่อแม่อีก

ฮากาตะ อิโรฮะ นางเอกเอวีน้องใหม่
Instagram: iroha0108_

ปัจจุบันฮากาตะเรียนกฎหมายในมหาวิทยาลัย เปิดตัวในวงการกราเวียร์ (Gravure) ปลายปี 2568 โดยแนะนำตัวว่าเป็นนักศึกษากฎหมาย ก่อนเข้าสู่วงการ AV ในปี 2569

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ฮากาตะ อิโรฮะ นักแสดงเอวีญี่ปุ่น
Instagram: iroha0108_

ฮากาตะบอกในโพสต์เดียวกันว่า ไม่เข้าใจคนที่มีครอบครัวอบอุ่นแต่ยังเข้าวงการนี้ และรู้สึกว่าต้องแข่งขันในเกมเดียวกันทั้งที่แบกข้อเสียเปรียบมากกว่า พร้อมฝากว่าอย่าเข้ามาเพราะความอยากโดยไม่คิดถึงความเสี่ยง

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ฮากาตะ อิโรฮะ นางแบบกราเวียร์
Instagram: iroha0108_

ส่วนตัวเอง ฮากาตะบอกว่าชอบรุ่นพี่นักแสดงและทุ่มเทกับงานในสภาพแวดล้อมที่ดี

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ติดตามผลงานของฮากาตะ อิโรฮะ ได้ที่ Instagram: iroha0108_

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ฮากาตะ อิโรฮะ นักศึกษากฎหมาย
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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 20:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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