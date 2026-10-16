หัวใจสลาย! แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อ จากไปกะทันหัน
ด่วน! แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อ จากไปกะทันหัน เผยสาเหตุ “เป็นลมหมดสติ” แฟนคลับอาลัยเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปเพียง 3 สัปดาห์
ร่วมส่งกำลังใจให้กับ แพรรี่ ไพรวัลย์ หลังออกมาประกาศข่าวการสูญเสียอีกครั้ง เมื่อคุณพ่อ เป็นลมหมดสติ ก่อนจะเสียชีวิตกะทันหันในเวลาต่อมา ท่ามกลางความช็อกและความโศกเศร้าของคนในครอบครัว เนื่องจาก แพรรี่ ไพรวัลย์ เพิ่งสูญเสียคุณแม่ด้วยโรคมะเร็งไปได้เพียงแค่ 3 สัปดาห์เท่านั้น และในวันนี้ 16 ต.ค. 69 ต้องสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปอีกคน
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อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร
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