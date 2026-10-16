รวบยกแก๊ง วัยรุ่นลวงเด็กหญิงวัย 14 รุมทำร้าย ถ่ายคลิป แค้นถูกบุลลี่รูปหน้าสด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 11:56 น.
รวบยกแก๊ง วัยรุ่นลวงเด็กหญิงวัย 14 รุมทำร้าย ถ่ายคลิป แค้นถูกบุลลี่รูปหน้าสด

รวบยกแก๊ง วัยรุ่น 9 คนลวงเด็กหญิงวัย 14 รุมทำร้าย กลางสนามกีฬาฯ ซ้ำถ่ายคลิปประจาน แค้นถูกบุลลี่รูปหน้าสด เตรียมสอบร่วมสหวิชาชีพ

16 ตุลาคม 2569 พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ อินผดุง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย ภายในศูนย์เยาวชนสนามกีฬา ซอย 7 ม.12 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบกลุ่มวัยรุ่นชายและหญิงกว่า 10 คน ยืนอยู่บริเวณดังกล่าว โดยมีเด็กหญิงอายุ 14 ปี ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลปัทมาคุณเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเร่งด่วน ส่วนกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุจำนวน 9 คน ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองพัทยา

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จากการสอบถามแม่ของเด็กหญิงผู้บาดเจ็บ เบื้องต้นทราบว่า สาเหตุเกิดจากความไม่พอใจเรื่องการนำรูปหน้าสดของสาวอายุ 19 ปี ไปพูดถึงในกลุ่มเพื่อน จนทำให้เกิดความขัดแย้งตามมา

ก่อนเกิดเหตุ มีบุคคลในกลุ่มเพื่อนชักชวนลูกสาวให้ออกไปนั่งเล่นบริเวณชายทะเล แต่กลับพาไปยังจุดเกิดเหตุ ก่อนถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกาย โดยเหตุการณ์บางส่วนปรากฏในคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ แม่ของผู้บาดเจ็บฝากถึงผู้ปกครองของกลุ่มผู้ก่อเหตุ ให้ช่วยดูแลและอบรมบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้รวมกลุ่มใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายผู้อื่น เพราะอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของเยาวชนและสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว

เบื้องต้น พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ อินผดุง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 9 คน เพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอน พร้อมประสานผู้ปกครองเข้ารับทราบเรื่อง และดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน โดยจะมีการสอบสวนต่อหน้าสหวิชาชีพตามขั้นตอนกฎหมาย

นอกจากนี้ พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ ยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองว่า ในช่วงปิดภาคเรียนควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด กำหนดเวลาเข้าออกบ้านให้เหมาะสม และติดตามว่าบุตรหลานไปอยู่ที่ใดกับใคร เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มทะเลาะวิวาทหรือก่อเหตุรุนแรง

ทั้งนี้ คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ผู้ถูกกล่าวหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 11:56 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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