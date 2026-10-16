ภาพสลด หลังคาโรงเรียนถล่ม ทับเด็ก-ครูดับ 35 ศพ พ่อแม่ใจสลาย รอรับร่างทั้งน้ำตา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 20:31 น.
หลังคาโรงเรียนเอกชนในปากีสถานถล่ม

โศกนาฏกรรม หลังคาโรงเรียนปากีสถานถล่ม คร่าชีวิตเด็กและครูคาห้องเรียน ดับ 35 ศพ เจ็บกว่า 50 ราย พ่อแม่รอรับร่างทั้งน้ำตา กู้ภัยเร่งหาผู้รอดชีวิตใต้ซาก

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุหลังคาของโรงเรียนเอกชน อัล-แคร์ (Al-Khair) ในเมืองเปชาวาร์ เมืองหลวงของรัฐไคเบอร์ปัคตุนควา ประเทศปากีสถาน พังถล่มลงมาทับห้องเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียน 34 คน และครูอีก 1 คนเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 50 คน เมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569

โมฮัมหมัด อาซิม โฆษกโรงพยาบาลเลดี้รีดดิ้ง (Lady Reading Hospital) ระบุว่า เด็กที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมีอายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปี โดยผู้ที่มีอายุมากที่สุดคือ 14 ปี ทางโรงพยาบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ทีมแพทย์ระดมกำลังรักษาผู้บาดเจ็บ ซึ่งบางคนมีอาการสาหัส รถพยาบาลหลายคันขับออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำร่างของเด็ก ๆ กลับบ้าน ท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงมของครอบครัว

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หลังคาโรงเรียนปากีสถานถล่มทับนักเรียน
ภาพจาก : AP

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 กำลังนั่งเรียนอยู่กับครู บิลาล ไฟซี โฆษกหน่วยบริการฉุกเฉินเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลเดินทางถึงจุดเกิดเหตุภายใน 5 นาทีหลังรับแจ้ง ทีมกู้ภัยเกือบ 100 คนร่วมกับพ่อแม่ที่กำลังตื่นตระหนกช่วยกันค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพัง การอพยพที่รวดเร็วช่วยชีวิตคนไว้ได้อย่างน้อย 40 คน โดยมีเด็กกว่าสิบคนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ติดค้างออกมาได้ทั้งหมดและเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว

มาห์วิช ซามาน ครูที่รอดชีวิต เล่าจากเตียงผู้ป่วยว่า ขณะเกิดเหตุเธออยู่ในห้องเรียน จู่ ๆ รู้สึกเหมือนท้องฟ้าถล่มลงมา ก่อนจะหมดสติและตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาล โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.5 ประมาณ 1,200 คน

ชาวบ้านในพื้นที่เป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปช่วยเหลือ ซามิอุลเลาะห์ ข่าน เล่าว่าเขารีบวิ่งไปที่โรงเรียนและช่วยเด็กผู้หญิงออกมาได้ 3 คน ส่วนลูกชายของเขารอดชีวิตมาได้หวุดหวิดเพราะเดินออกจากห้องไปดื่มน้ำพอดี

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โมฮัมหมัด ข่าน ชาวบ้านอีกคนระบุว่า ทีมกู้ภัยค่อยๆ รื้อเศษซากปรักหักพังอย่างระมัดระวังเพื่อเข้าถึงตัวเด็กและเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่ข้างใต้ ท่ามกลางพ่อแม่ที่มารอคอยข่าวลูกอยู่หน้าโรงเรียนและโรงพยาบาลด้วยความกระวนกระวายใจว่าลูกรอดชีวิตหรือไม่

ผู้ปกครองมาดูสถานที่เกิดเหตุ
ภาพจาก : AP

ซาอีด อาเหม็ด ผู้บัญชาการตำรวจเปชาวาร์ ระบุว่าโครงสร้างอาคารแห่งนี้อ่อนแอ และตำรวจได้จับกุมตัว โมฮัมหมัด ข่าน เจ้าของโรงเรียนแล้ว แต่เจ้าของอ้างว่าฝนที่ตกลงมาในสัปดาห์นี้ทำให้หลังคาทรุดตัว ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน ทั้งนี้ ปัญหาอาคารถล่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถาน เนื่องจากการบังคับใช้มาตรฐานการก่อสร้างหละหลวม และมักใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดต้นทุน

รัฐบาลท้องถิ่นได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุของอาคาร 3 ชั้นถล่ม ซามาร์ ฮารูน บิลูร์ โฆษกรัฐบาลท้องถิ่นชื่นชมการทำงานของทีมกู้ภัย และยืนยันว่ารัฐบาลทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดเพื่อช่วยผู้ติดค้าง ด้าน ไฟซาล คาริม คุนดี ผู้ว่าการรัฐไคเบอร์ปัคตุนควาสั่งการให้สอบสวนหาสาเหตุและดูแลรักษาเด็กที่บาดเจ็บอย่างดีที่สุด

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ประธานาธิบดี อาซิฟ อาลี ซาร์ดารี และนายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย โดยประธานาธิบดีสั่งให้สอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดและเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเคยเกิดเหตุหลังคาสถาบันกวดวิชาที่กำลังก่อสร้างในเมืองลาฮอร์ถล่มทับเด็กเสียชีวิต 4 คน

หลังคาโรงเรียนปากีสถานถล่ม
ภาพจาก : AP
ผู้เสียชีวิตจากเหตุหลังคาโรงเรียนปากีสถานถล่ม
ภาพจาก : AP
ผู้ปกครองมารับลูกหลานหลังหลังคาโรงเรียนปากีสถานถล่ม
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : seattletimes

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 20:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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