Gemini จัดอันดับ 5 ภัยคุกคามมนุษยชาติ เตือนคนชั่วใช้ AI น่ากลัวกว่าสงครามนิวเคลียร์
สื่ออังกฤษทดลองถาม Gemini ว่าอะไรคือ 5 ภัยคุกคามมนุษยชาติที่ใหญ่ที่สุด คำตอบยกการใช้ AI ในทางร้ายเป็นอันดับ 1 สูงกว่าสงครามนิวเคลียร์ และตรงกับรายงานของ Lancet ที่เพิ่งเผยแพร่
สำนักข่าว UNILAD ได้ลองตั้งคำถามกับ Gemini ซึ่งเป็น AI ของกูเกิล ว่า 5 อันตรายสูงสุดต่อการอยู่รอดของมนุษยชาติคืออะไรและเพราะอะไร Gemini ตอบว่าภัยทั้ง 5 เชื่อมโยงกันแน่น การเร่งตัวของอย่างหนึ่งกระตุ้นหรือทำให้อีกอย่างรุนแรงขึ้นได้
อันดับ 1 การใช้ AI ในทางร้าย
ต้นตอคือกำแพงการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีอำนาจทำลายล้างสูงกำลังต่ำลงอย่างรวดเร็ว ใครๆ ก็เข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ได้
ระบบ AI ที่ทำงานได้เองอาจถูกนำไปออกแบบอาวุธชีวภาพชนิดใหม่ที่แพร่เชื้อง่าย สั่งการสงครามแบบอัตโนมัติ หรือโจมตีโครงสร้างพื้นฐานไซเบอร์เป็นวงกว้าง
อีกส่วนคือความเสี่ยงที่มนุษย์จะสร้าง AI ที่ฉลาดกว่าตัวเองขึ้นมา แล้วคุมมันไม่ได้ เพราะ AI ตัวนั้นทำงานตามเป้าหมายของมันเอง ซึ่งอาจไม่ใช่เป้าหมายเดียวกับการอยู่รอดของมนุษย์
อันดับ 2 สงครามนิวเคลียร์
อันดับ 2 สงครามนิวเคลียร์ Gemini ระบุว่ายังเป็นภัยที่มาถึงเร็วที่สุด ล้มอารยธรรมได้ในทันที ความเสียหายไม่จบที่แรงระเบิดและคนตายหลายร้อยล้านคน สิ่งที่ร้ายกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น
แค่จุดระเบิดหัวรบเพียงบางส่วนของคลังอาวุธที่โลกมีอยู่ ก็จะเกิดเขม่าหลายล้านตันลอยขึ้นไปค้างอยู่ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ เขม่านั้นบังแสงอาทิตย์เอาไว้ ทำให้อุณหภูมิโลกลดลงอย่างรุนแรง พืชผลทั่วโลกปลูกไม่ได้ คนอดตายเป็นวงกว้าง นักวิทยาศาสตร์เรียกสภาพนี้ว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์
อันดับ 3 โรคระบาด
ทั้งจากธรรมชาติและจากการตัดแต่งพันธุกรรมมีความเสี่ยงสูงขึ้น เพราะเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ใช้ได้ทั้งทางดีและทางร้าย การวิจัยเพิ่มสมรรถนะเชื้อ และเครื่องมือตัดต่อยีน CRISPR ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่เชื้อซึ่งออกแบบให้ร้ายแรงและแพร่เร็วโดยไม่แสดงอาการ จะหลุดจากห้องปฏิบัติการหรือถูกปล่อยออกมาโดยเจตนา
อันดับ 4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศล่มสลาย
Gemini ระบุว่าตัว AI เองไม่ได้ฆ่าคนโดยตรง แต่ไปซ้ำเติมภัยอื่นให้หนักขึ้นทุกตัว จนทำให้ค่อยๆ ทำลายอาหารกับน้ำที่คนหลายพันล้านคนใช้ประทังชีวิต
อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงกว่าเดิม ดันให้ธรรมชาติบางอย่างพังแบบย้อนกลับไม่ได้ เช่น แผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ละลายหมด หรือดินที่เคยแข็งตัวอยู่ตลอดปีในเขตหนาวเริ่มละลาย
อันตรายไม่ได้อยู่ที่ความร้อนอย่างเดียว แต่อยู่ที่อาหารไม่พอเพราะพื้นที่เพาะปลูกลดลง น้ำไม่พอใช้ คนหลายร้อยล้านคนต้องย้ายถิ่นหนีสภาพอากาศ เมื่อคนเหล่านั้นไปแย่งทรัพยากรที่ยังเหลือ โอกาสเกิดสงครามแย่งทรัพยากรก็สูงขึ้นตาม
อันดับ 5 การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
มนุษย์พึ่งพาโครงสร้างทางชีวภาพที่ซับซ้อนและเปราะบางเพื่อเอาชีวิตรอด กิจกรรมของมนุษย์ลดจำนวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและพืชในธรรมชาติลงมาก กระทบเสถียรภาพของห่วงโซ่อาหาร การกรองอากาศและน้ำตามธรรมชาติ และการผสมเกสรของพืชอาหาร
ถ้าระบบนิเวศพื้นฐานอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเลหรือประชากรแมลงถึงจุดวิกฤตและล่มสลาย ระบบพยุงชีวิตที่ให้ออกซิเจน อาหาร และควบคุมโรค จะพังตามไปด้วย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- AI ทำนาย สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นปีไหน ใกล้เข้ามามากแล้ว
- บิล เกตส์ เตือนเอง ภัย AI พัฒนาเร็ว คนร้ายอาจใช้สร้างอาวุธชีวภาพ คร่าชีวิตพันล้านคน
- นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน