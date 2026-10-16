สาเหตุ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง ประกาศปิดให้บริการ สาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี
ช็อก! ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารถูกและดี ประกาศปิดให้บริการ สาขา เพชรบุรี ซึ่งเป็นสาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี ทายาท แจงสาเหตุ
ทำเอาลูกค้าสายช็อปต้องช็อกและเสียดายไปตาม ๆ กัน หลังจากเพจเฟซบุ๊ก Foodland Supermarket ประกาศปิดให้บริการสาขาเก่าแก่ที่เปิดมานานถึง 50 ปี อย่าง ฟู้ดแลนด์ สาขา เพชรบุรี ไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยข้อความระบุว่า
“บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ขอเรียนแจ้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารถูกและดี สาขาเพชรบุรี จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
สำหรับสมาชิก Foodland 366 Reward สามารถแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่ฟู้ดแลนด์สาขาใกล้เคียงที่สะดวก ก่อนคะแนนสะสมหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนมาโดยตลอด”
ขณะที่ทางเว็บไซต์ brandbuffet ได้ติดต่อสอบถามไปยัง คุณอธิพล ตีระสงกรานต์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ทายาทรุ่น 2 ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจ ปิดให้บริการ ฟู้ดแลนด์ สาขา เพชรบุรี ที่เปิดมาอย่างยาวนานถึง 50 ปี โดย คุณอธิพล เปิดเผยสาเหตุว่า
“การปิดตัวลงของสาขาดังกล่าวเป็นเพียงการหมดสัญญาเช่าที่มีการมองมาสักระยะหนึ่งแล้ว การต่อสัญญาไม่ใช่ปัญหา เพราะเจ้าของพื้นที่น่ารักอยู่แล้ว แต่ส่วนพื้นที่ร้านหลังที่การรถไฟ (ซึ่งอยู่ติดกัน) กำลังเรียกคืนเพื่อนำไปปรับปรุง-พัฒนา อาจจะส่งผลต่อระบบการดำเนินงานของเรา ทั้งการป้องกันน้ำ หรือระบบต่าง ๆ ในอนาคต ส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นเพียงตัวเร่งให้มีการพิจารณาปิดสาขาเร็วขึ้นเท่านั้น
ยืนยันว่าจะไม่มีการกลับมาเปิดทดแทนในพื้นที่เดิมนี้อย่างแน่นอน โดยทางค่ายได้มองหาทำเลใหม่ เพื่อเปิดสาขาใหม่ เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะสามารถสรุปได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2570
แม้เราจะปิดสาขานี้ลง แต่เรายังมีสาขารามคำแหง และสาขาทองหล่อ ซึ่งอยู่ในย่านใกล้เคียงกันในการรองรับความต้องการของลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ ซึ่งการเปิดสาขาถัดไปเราจึงมองพื้นที่ใหม่ทำเลใหม่ที่มีศักยภาพมากกว่ามองหาทำเลใกล้เคียงเดิม”
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อ้างอิงจาก : FB Foodland Supermarket, brandbuffet
ขอบคุณภาพจาก : forbesthailand