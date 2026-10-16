สาเหตุ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง ประกาศปิดให้บริการ สาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 11:33 น.
สาเหตุ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง ประกาศปิดให้บริการ สาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี

ช็อก! ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารถูกและดี ประกาศปิดให้บริการ สาขา เพชรบุรี ซึ่งเป็นสาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี ทายาท แจงสาเหตุ

ทำเอาลูกค้าสายช็อปต้องช็อกและเสียดายไปตาม ๆ กัน หลังจากเพจเฟซบุ๊ก Foodland Supermarket ประกาศปิดให้บริการสาขาเก่าแก่ที่เปิดมานานถึง 50 ปี อย่าง ฟู้ดแลนด์ สาขา เพชรบุรี ไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยข้อความระบุว่า

“บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ขอเรียนแจ้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารถูกและดี สาขาเพชรบุรี จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

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สำหรับสมาชิก Foodland 366 Reward สามารถแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่ฟู้ดแลนด์สาขาใกล้เคียงที่สะดวก ก่อนคะแนนสะสมหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนมาโดยตลอด”

สาเหตุ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง ประกาศปิดให้บริการ สาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี-1

ขณะที่ทางเว็บไซต์ brandbuffet ได้ติดต่อสอบถามไปยัง คุณอธิพล ตีระสงกรานต์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ทายาทรุ่น 2 ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจ ปิดให้บริการ ฟู้ดแลนด์ สาขา เพชรบุรี ที่เปิดมาอย่างยาวนานถึง 50 ปี โดย คุณอธิพล เปิดเผยสาเหตุว่า

“การปิดตัวลงของสาขาดังกล่าวเป็นเพียงการหมดสัญญาเช่าที่มีการมองมาสักระยะหนึ่งแล้ว การต่อสัญญาไม่ใช่ปัญหา เพราะเจ้าของพื้นที่น่ารักอยู่แล้ว แต่ส่วนพื้นที่ร้านหลังที่การรถไฟ (ซึ่งอยู่ติดกัน) กำลังเรียกคืนเพื่อนำไปปรับปรุง-พัฒนา อาจจะส่งผลต่อระบบการดำเนินงานของเรา ทั้งการป้องกันน้ำ หรือระบบต่าง ๆ ในอนาคต ส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นเพียงตัวเร่งให้มีการพิจารณาปิดสาขาเร็วขึ้นเท่านั้น

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ยืนยันว่าจะไม่มีการกลับมาเปิดทดแทนในพื้นที่เดิมนี้อย่างแน่นอน โดยทางค่ายได้มองหาทำเลใหม่ เพื่อเปิดสาขาใหม่ เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะสามารถสรุปได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2570

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แม้เราจะปิดสาขานี้ลง แต่เรายังมีสาขารามคำแหง และสาขาทองหล่อ ซึ่งอยู่ในย่านใกล้เคียงกันในการรองรับความต้องการของลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ ซึ่งการเปิดสาขาถัดไปเราจึงมองพื้นที่ใหม่ทำเลใหม่ที่มีศักยภาพมากกว่ามองหาทำเลใกล้เคียงเดิม”

สาเหตุ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง ประกาศปิดให้บริการ สาขาเก่าแก่ที่เปิดมา 50 ปี-2
ภาพจาก : forbesthailand

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อ้างอิงจาก : FB Foodland Supermarket, brandbuffet

ขอบคุณภาพจาก : forbesthailand

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 11:33 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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