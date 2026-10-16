หวาดเสียว รถเมล์เสียหลักชนขอบทางด่วน เหล็กเสียบทะลุ คนเจ็บอื้อ-จราจรติดขัด
ระทึก รถโดยสารประจำทางเสียหลักชนของทางด่วนช่วงขาขึ้นงามวงศ์วาน 1 เบื้องต้นผู้โดยสารเจ็บ13 ราย เร่งส่งตัวรักษาที่รพ.
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 07.35 น. เพจเฟซบุ๊ก JS100 Radio รายงานอุบัติเหตุบนทางด่วนขั้นที่ 2 ฝั่งงามวงศ์วาน พบรถเมล์โดยสารเสียหลักพุ่งชนขอบทางอย่างแรง สภาพรถพังเสียหาย เหล็กราวสะพานเสียบทะลุรถ ขวางการจราจร 2 ช่องทางซ้ายและพื้นที่ไหล่ทาง เบื้องต้นพบผู้โดยสารบาดเจ็บ 13 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลและนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที
สถานการณ์การจราจรมีรถสะสมตัว เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลื่อนย้ายรถและระบายการจราจรเพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนกลับมาสัญจรได้ตามปกติ ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรียมสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ที่มาข้อมูลจาก : JS100 Radio, ETM Center, ศูนย์ทางด่วน
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