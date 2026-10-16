โบ โยฮันส์สัน อดีตกุนซือทีมชาติเดนมาร์ก เสียชีวิตแล้ว วัย 83 ปี เจ้าของผลงานบอลโลก 1998 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 21:01 น.
โบ โยฮันส์สัน อดีตกุนซือทีมชาติเดนมาร์ก เสียชีวิตแล้ว วัย 83 ปี เจ้าของผลงานบอลโลก 1998 รอบ 8 ทีมสุดท้าย
ขอบคุณภาพจาก : idman.biz

โบ โยฮันส์สัน กุนซือชาวสวีเดนที่พาเดนมาร์กทำผลงานดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก เสียชีวิตแล้ว ครอบครัวแจ้งกับทีวี ทู สปอร์ต ส่วนสมาคมฟุตบอลเดนมาร์กกล่าวไว้อาลัย

โบ โยฮันส์สัน (Bo Johansson) อดีตกุนซือชาวสวีเดนของทีมชาติเดนมาร์ก ผู้พาทีมเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก 1998 เสียชีวิตแล้วในวัย 83 ปี ครอบครัวแจ้งกับทีวี ทู สปอร์ต (TV 2 Sport) สื่อกีฬาของเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 (ข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศยังไม่ได้ระบุสาเหตุและวันที่เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ)

โยฮันส์สันมีชื่อเล่นว่า “บอสเซ” (Bosse) คุมทีมชาติเดนมาร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 1996 ถึงเดือนมิถุนายน 2000 ต่อจากริชาร์ด มอลเลอร์ นีลเซน (Richard Møller Nielsen) ผู้พาเดนมาร์กคว้าแชมป์ยูโร 1992 รวม 40 นัด ชนะ 17 เสมอ 9 แพ้ 14

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ผลงานเด่นที่สุดคือฟุตบอลโลก 1998 ที่ประเทศฝรั่งเศส เดนมาร์กแพ้ฝรั่งเศสในรอบแบ่งกลุ่ม แต่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมและเอาชนะไนจีเรีย 4 ต่อ 1 จากนั้นแพ้บราซิล 3 ต่อ 2 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ผลงานนี้ยังเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเดนมาร์กในฟุตบอลโลกจนถึงปัจจุบัน เพราะเดนมาร์กไม่ได้ไปฟุตบอลโลก 2026

ในยูโร 2000 ที่เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์กแพ้ทั้ง 3 นัดในรอบแบ่งกลุ่มและไม่ได้ประตูเลย ก่อนทัวร์นาเมนต์มีการตัดสินใจแล้วว่าโยฮันส์สันจะยุติบทบาทหลังจบรายการ

ปีเตอร์ มอลเลอร์ (Peter Møller) ผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลเดนมาร์ก (DBU) อดีตนักเตะในทีมชุดฟุตบอลโลก 1998 กล่าวกับเว็บไซต์โบลด์ (Bold) ตามที่พีแอลโบลด์ (PLBOLD) รายงานว่า โยฮันส์สันเป็นมากกว่าโค้ชฝีมือดี เป็นคนอบอุ่น น่าคบหา และเป็นคนดี ทัศนคติเชิงบวกของเขาสร้างความสุขและความสามัคคีรอบทีมชาติ มอลเลอร์ยังจำคำพูดที่โยฮันส์สันกล่าวก่อนเกมกับไนจีเรียได้ว่า “คนที่รู้ว่าตัวเองทำได้ ย่อมชนะ” DBU จะจดจำโยฮันส์สันจากความทุ่มเท รอยยิ้ม และบทบาทต่อทีมชาติ

ก่อนรับงานทีมชาติเดนมาร์ก โยฮันส์สันเคยคุมคัลมาร์ (Kalmar FF) ในสวีเดน พาเออสเตอร์ (Östers IF) คว้าแชมป์ลีกสวีเดนปี 1980 และ 1981 และคุมทีมชาติไอซ์แลนด์ปี 1990 ถึง 1991 ก่อนพาซิลเคบอร์ก (Silkeborg IF) คว้าแชมป์ลีกเดนมาร์กปี 1994

หลังจากนั้นเคยคุมไอเอฟเค โกเธนเบิร์ก (IFK Göteborg) ปี 2003 ถึง 2004 และโมลเดอ (Molde) ของนอร์เวย์ปี 2005 โดยพาโมลเดอคว้าแชมป์นอร์เวย์คัพ ส่วนปี 2010 เป็นผู้ช่วยโค้ชของออตวิดาเบิร์ก (Åtvidabergs FF)

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ภาพจาก : www.idman.biz

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 21:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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