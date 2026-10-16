ลุงโยธิน ซึ้งใจ ผอ.ฟ้า ยื่นมือช่วยชุบชีวิตใหม่ ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไป

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 11:11 น.
ลุงโยธิน อดีตนักแสดงหลั่งน้ำตา หลัง ผอ.ฟ้า ยื่นมือช่วยชุบชีวิตใหม่ ไม่ต้องเร่ร่อน
ภาพจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี

ลุงโยธิน อดีตนักแสดงสมทบ หลั่งน้ำตา หลัง ผอ.ฟ้า ยื่นมือช่วยชุบชีวิตใหม่ ไม่ต้องเร่ร่อน ยันพร้อมดูแลไปตลอดชีวิต

จากกรณีที่มีรายงานว่า ลุงโยธิน อดีตนักแสดงสมทบ ผู้รับบทเป็นพระในละครและภาพยนตร์ดังหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งคนไทยคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี เดินเท้ามาจากลาดกระบัง เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางใหญ่ หลังต้องกลายเป็นคนเร่ร่อน ป่วยรุมเร้า ไร้งาน มีรายได้จากเงินผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท เท่านั้น

ต่อมาทาง กวาง รติชา พร้อมด้วย จิน ธรรมวัฒนะ หลังทราบข่าวดังกล่าว จึงรีบเดินทางไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ ลุงโยธิน ติดตัวเอาไว้ใช้ซื้อของจำเป็น ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้

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กวาง รติชา ควง จิน ธรรมวัฒนะ รุดช่วย ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ไร้เงิน-ไร้งาน-ไร้บ้าน

รายงานล่าสุดทราบว่า ลุงโยธิน มีผู้ใจบุญดำเนินการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็คือ ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพรหมสิทธิ ประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี ยื่นมือช่วยชุบชีวิตใหม่ให้กับ ลุงโยธิน ให้ไม่ต้องไปเป็นคนเร่ร่อนอีกต่อไป โดยทาง ผอ.ฟ้า จัดหาที่พักอาศัยให้อย่างเป็นสัดส่วนในพื้นที่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งที่นอน โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งการดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างสม่ำเสมอ

ผอ.ฟ้า เปิดใจว่า “เมื่อตนเห็นข่าวจากสื่อมวลชน ก็รู้สึกสงสารเป็นอย่างมาก จึงได้ให้ผู้กองนัทซึ่งรู้จักกันและเคยช่วยงาน ผอ.อยู่ ไปรับตัวคุณลุงโยธินมาจาก สภ.บางใหญ่ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา โดย ผอ.เอง ให้บ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ อีกห้องจะไว้เป็นที่พำนักให้กับภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาสักการะพิพิธภัณฑ์สมเด็จโต โดย ผอ.จะรับผิดชอบอาหารการกินอย่างเต็มที่ในแต่ละวันครบ 3 มื้อ รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ห้องนอนก็ติดแอร์

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คุณลุงโยธิน เองอยากจะของานทำแต่ ผอ. เห็นว่ามีอายุเยอะแล้วจึงให้อยู่เฉย ๆ ในช่วงนี้ โดยรักษาตัวดูแลสุขภาพให้ลุงโยธิน อย่างเต็มที่ จนถึงวาระสุดท้าย เนื่องจากคุณลุงโยธินมีโรคประจำ ตัวหลายอย่าง อีกทั้งรับปากกับตนเองว่าจะเลิกสูบบุหรี่อย่างแน่นอน หากลูกหลานคุณลุงเลี้ยงไหวแล้วจะมารับกลับไปเมื่อไหร่ตนก็ยินดี แต่ถ้าหากจะฝากให้ตนดูแลตนก็ยืนยันว่าจะดูแลคุณลุงตลอดไป”

ลุงโยธิน ซึ้งใจ ผอ.ฟ้า ยื่นมือช่วยชุบชีวิตใหม่ ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไป-2
ภาพจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี

ขณะที่ทางด้าน ลุงโยธิน อดีตดารารุ่นใหญ่ ผู้รับบทเป็นพระ เปิดเผยด้วยความดีใจและสีหน้ายิ้มแย้มว่า “ขอขอบคุณ ผอ.ฟ้า อย่างมากที่ช่วยเหลือตนในครั้งนี้ เปรียบเสมือนแม่พระ ที่มีความเมตตาให้กับตน ตนไม่รู้จะตอบแทนความดีอย่างไร ก็จะอยู่ที่นี่ต่อไปจนถึงวาระสุดท้าย เพราะลูกๆของตนที่เป็นผู้หญิง 2 คนและผู้ชาย 1 คนต่างก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้ว หากช่วยงานอะไรในมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขได้ ตนก็จะช่วยเท่าที่ทำได้ ที่สำคัญตนขอสัญญากับ ผอ.ฟ้า เลยว่า ตนจะเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาด ก่อนหน้านี้ตนสูบวันละ 2 ซอง จนกระทั่งมาเหลือวันละ 10 กว่ามวน ตนให้มั่นสัญญาจะต้องทำให้ได้ไม่ให้ท่าน ผอ.ฟ้า ผิดหวังที่เมตตาตนเองในครั้งนี้”

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ลุงโยธิน ซึ้งใจ ผอ.ฟ้า ยื่นมือช่วยชุบชีวิตใหม่ ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไป-3
ภาพจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี

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อ้างอิงจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 11:11 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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