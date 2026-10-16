นิด้า ตั้งกรรมการสอบจริยธรรม อาจารย์ดัง ปมวิจารณ์เลือกตั้ง หลังผู้ประกันตนร้องเรียน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ตั้งคณะกรรมการ สอบจริยธรรม อาจารย์คนดัง ปมวิจารณ์เลือกตั้ง หลังผู้ประกันตนร้องเรียน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 หลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของบุคลากรท่านหนึ่ง โดยระบุว่า
ตามที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของอาจารย์ท่านหนึ่งในสถาบันฯ และก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และส่งผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับทราบข้อกังวลและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บัดนี้ กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณอย่างเป็นทางการ สถาบันได้รับเรื่องไว้พิจารณาตามขั้นตอนและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สถาบันมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการชุดนี้จัดตั้งตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องการพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาข้อร้องเรียน
2. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมของสถาบัน ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อพิจารณาจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
3. หากมีการวินิจฉัยว่ามีการกระทำผิดจริยธรรมหรือผิดทางวินัย จะเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันต่อไป
สถาบันยืนยันการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักประชาธิปไตย เคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน และจะเร่งดำเนินการตามกระบวนการด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส
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