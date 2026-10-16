เด็กไทยเจ๋ง ภูมิรพี สูง 191 ซม. ร่วมทีมเจลีก 1 วี-วาเรน นางาซากิ
วี-วาเรน นางาซากิ ประกาศยืนยัน ภูมิรพี สิริบุญญากุลย์ ผู้รักษาประตูไทยวัย 18 ปี จากโรงเรียนคาชิมะ กาคุเอน เข้าร่วมทีมเดือนมกราคม 2027 หลังพาโรงเรียนคว้ารองแชมป์ศึกมัธยมปลายญี่ปุ่น
วี-วาเรน นางาซากิ (V-Varen Nagasaki) สโมสรเจลีก 1 (J1 League) ของญี่ปุ่น ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ว่า ภูมิรพี สิริบุญญากุลย์ ผู้รักษาประตูชาวไทยวัย 18 ปี สูง 191 เซนติเมตร จากโรงเรียนมัธยมคาชิมะ กาคุเอน (Kashima Gakuen) จังหวัดอิบารากิ จะเข้าร่วมทีมตั้งแต่เดือนมกราคม 2027 ในฤดูกาล 2026/27
ภูมิรพียังเป็นนักเรียนโรงเรียนคาชิมะ กาคุเอน ประกาศของสโมสรใช้คำภาษาญี่ปุ่นว่า “ไนเต” (内定) ซึ่งหมายถึงการได้รับการตอบรับเข้าร่วมทีมล่วงหน้า สื่อไทยบางแห่งรายงานว่าเป็นการเซ็นสัญญาอาชีพ แต่ไม่พบรายละเอียดสัญญาในประกาศของสโมสร
ภูมิรพีแสดงความรู้สึกผ่านสโมสรว่า ขอบคุณครอบครัว ผู้ฝึกสอน เพื่อนร่วมทีม และทุกคนที่สนับสนุนและเชียร์มาตลอด และกล่าวว่า “เพื่อนางาซากิ ผมจะให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมทุกวัน และจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมชนะให้เร็วที่สุด”
ภูมิรพีเกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2008 เติบโตมาจากทีมเยาวชนรุ่นไม่เกิน 15 ปีของเมืองทอง ยูไนเต็ด (Muangthong United) ก่อนเดินทางไปศึกษาและเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนคาชิมะ กาคุเอน เคยติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
ผลงานเด่นคือศึกฟุตบอลชิงแชมป์มัธยมปลายแห่งชาติญี่ปุ่น ครั้งที่ 104 (ปีการศึกษา 2025) ซึ่งจัดต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม 2026 ภูมิรพีเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งทั้งที่อยู่ชั้นปีที่ 2 ลงเล่นครบ 6 นัด รวมถึงรอบรองชนะเลิศที่คาชิมะ กาคุเอน ชนะริวสึเคไซไดไคชิวะ (Ryutsu Keizai University Kashiwa) 1 ต่อ 0 เข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของโรงเรียน
รอบชิงชนะเลิศแพ้คามิมุระ กาคุเอน (Kamimura Gakuen) 0 ต่อ 3 แต่ภูมิรพีเซฟจุดโทษได้ในครึ่งแรก สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าเป็นผลงานดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียน และภูมิรพีได้รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์
จุดเด่นของภูมิรพีคือการเซฟและการรับบอลกลางอากาศโดยใช้ความสูง 191 เซนติเมตร สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าเขายังติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ส่วนข่าวสดรายงานว่าก่อนหน้านี้ภูมิรพีเคยไปร่วมซ้อมกับวี-วาเรน นางาซากิ และทำผลงานได้น่าประทับใจ
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