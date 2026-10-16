เด็กไทยเจ๋ง ภูมิรพี สูง 191 ซม. ร่วมทีมเจลีก 1 วี-วาเรน นางาซากิ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 13:34 น.
เด็กไทยเจ๋ง ภูมิรพี สูง 191 ซม. ร่วมทีมเจลีก 1 วี-วาเรน นางาซากิ

วี-วาเรน นางาซากิ ประกาศยืนยัน ภูมิรพี สิริบุญญากุลย์ ผู้รักษาประตูไทยวัย 18 ปี จากโรงเรียนคาชิมะ กาคุเอน เข้าร่วมทีมเดือนมกราคม 2027 หลังพาโรงเรียนคว้ารองแชมป์ศึกมัธยมปลายญี่ปุ่น

วี-วาเรน นางาซากิ (V-Varen Nagasaki) สโมสรเจลีก 1 (J1 League) ของญี่ปุ่น ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ว่า ภูมิรพี สิริบุญญากุลย์ ผู้รักษาประตูชาวไทยวัย 18 ปี สูง 191 เซนติเมตร จากโรงเรียนมัธยมคาชิมะ กาคุเอน (Kashima Gakuen) จังหวัดอิบารากิ จะเข้าร่วมทีมตั้งแต่เดือนมกราคม 2027 ในฤดูกาล 2026/27

ภูมิรพียังเป็นนักเรียนโรงเรียนคาชิมะ กาคุเอน ประกาศของสโมสรใช้คำภาษาญี่ปุ่นว่า “ไนเต” (内定) ซึ่งหมายถึงการได้รับการตอบรับเข้าร่วมทีมล่วงหน้า สื่อไทยบางแห่งรายงานว่าเป็นการเซ็นสัญญาอาชีพ แต่ไม่พบรายละเอียดสัญญาในประกาศของสโมสร

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ภูมิรพีแสดงความรู้สึกผ่านสโมสรว่า ขอบคุณครอบครัว ผู้ฝึกสอน เพื่อนร่วมทีม และทุกคนที่สนับสนุนและเชียร์มาตลอด และกล่าวว่า “เพื่อนางาซากิ ผมจะให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมทุกวัน และจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมชนะให้เร็วที่สุด”

วี-วาเรน นางาซากิ ประกาศยืนยัน ภูมิรพี สิริบุญญากุลย์ ผู้รักษาประตูไทย

ภูมิรพีเกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2008 เติบโตมาจากทีมเยาวชนรุ่นไม่เกิน 15 ปีของเมืองทอง ยูไนเต็ด (Muangthong United) ก่อนเดินทางไปศึกษาและเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนคาชิมะ กาคุเอน เคยติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

ผลงานเด่นคือศึกฟุตบอลชิงแชมป์มัธยมปลายแห่งชาติญี่ปุ่น ครั้งที่ 104 (ปีการศึกษา 2025) ซึ่งจัดต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม 2026 ภูมิรพีเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งทั้งที่อยู่ชั้นปีที่ 2 ลงเล่นครบ 6 นัด รวมถึงรอบรองชนะเลิศที่คาชิมะ กาคุเอน ชนะริวสึเคไซไดไคชิวะ (Ryutsu Keizai University Kashiwa) 1 ต่อ 0 เข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของโรงเรียน

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รอบชิงชนะเลิศแพ้คามิมุระ กาคุเอน (Kamimura Gakuen) 0 ต่อ 3 แต่ภูมิรพีเซฟจุดโทษได้ในครึ่งแรก สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าเป็นผลงานดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียน และภูมิรพีได้รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์

จุดเด่นของภูมิรพีคือการเซฟและการรับบอลกลางอากาศโดยใช้ความสูง 191 เซนติเมตร สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าเขายังติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ส่วนข่าวสดรายงานว่าก่อนหน้านี้ภูมิรพีเคยไปร่วมซ้อมกับวี-วาเรน นางาซากิ และทำผลงานได้น่าประทับใจ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 13:34 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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