เศร้า! น้องข้าวโพด นักศึกษาสาว วัย 23 ปี เสียชีวิตกะทันหัน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมอาลัย
สุดเศร้า! สิ้น “น้องข้าวโพด” นักศึกษาสาว วัย 23 ปี เสียชีวิตกะทันหัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมอาลัย
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ Business Management RMUTL Chiang Mai โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสีย น้องข้าวโพด วัย 23 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เสียชีวิตอย่างสงบ
“แด่… ดวงดาวที่ไม่มีวันลับลาจากใจพวกเรา
ในนามของคณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ นักศึกษา วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ทุกคน…
ไม่มีคำพูดใดที่จะสามารถอธิบายถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ได้เลย การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ “น้องปาณิสรา หงษ์ทอง(ข้าวโพด)” ได้ทิ้งไว้เพียงความอาลัย และความรักอันเปี่ยมล้นในหัวใจของพวกเราทุกคนที่เคยได้ร่วมทาง ได้เรียน ได้หัวเราะ และใช้ชีวิตเคียงข้างกันมา
จากคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา:
“อาจารย์จะจดจำลูกศิษย์คนนี้… ผู้เป็นดั่งความหวัง ความตั้งใจ และเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ในห้องเรียนเสมอ หนูเป็นศิษย์ที่น่ารัก และสร้างความภูมิใจให้พวกเราเสมอมา ขอให้หนูได้พักผ่อนอย่างสงบในภพภูมิที่ดี”
จากพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ ร่วมสถาบัน:
“แกเป็นทั้งรอยยิ้ม ความสดใส และเสียงหัวเราะของพวกเราเสมอ ไม่ว่าจะในห้องเรียน หรือวันลุยกิจกรรม ความน่ารักและมิตรภาพที่แกเคยมอบให้ จะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะ ไม่มีวันไหนที่พวกเราจะลืมแกเลย… ขอบคุณช่วงเวลาดีๆ ที่ได้เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องกันนะ”
พวกเราขอร่วมส่งแรงใจ ความรัก และความอาลัยอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของ น้องปาณิสรา หงษ์ทอง และขออำนาจแห่งคุณงามความดี บุญกุศลที่น้องได้เคยกระทำมา ตลอดจนความรักจากพวกเราทุกคน จงนำทางดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของน้องไปสู่สุขคติในสัมปรายภพ มีแต่ความสงบและสว่างไสวตลอดกาล “หลับให้สบายนะ… เธอจะอยู่ในความทรงจำ และอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป”
ด้วยรัก อาลัย และระลึกถึงเสมอ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่”
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อ้างอิงจาก : FB Business Management RMUTL Chiang Mai