ฮือฮา! เจ้าของที่ขุดพบ ไหโบราณ กลางไร่มัน คาดอายุนับพันปี ก่อนนำส่งกรมศิลป์ฯ
ฮือฮา! เจ้าของที่ชาวปะคำ จ.บุรีรัมย์ ขุดพบ ไหโบราณ และแท่นจุนเจิมหินทราย กลางไร่มัน คาดอายุนับพันปี ก่อนนำส่งกรมศิลปากร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชาวบ้านในอำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ พบโบราณวัตถุที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ขณะใช้รถไถเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง จนขุดพบไหโบราณและโบราณวัตถุฝังอยู่ใต้ดิน เจ้าของที่ดินประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พร้อมแสดงความประสงค์ส่งมอบให้ทางราชการเก็บรักษาและศึกษาทางประวัติศาสตร์ต่อไป
โดยจุดที่พบโบราณวัตถุนั้นเป็นแปลงไร่มันสำปะหลังของนางละเมียด อายุ 69 ปี ขณะรถกำลังไถปรับพื้นที่ ซึ่งขุดพบโบราณวัตถุ 2 ชิ้น ได้แก่
ไหเคลือบสีน้ำตาล สันนิษฐานว่าเป็นโบราณวัตถุจากกลุ่มแหล่งเตาบุรีรัมย์ สูง 59.05 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 20.00 เซนติเมตร และแท่นจุนเจิมหินทราย สูง 8.05 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน 16.00 เซนติเมตร และด้านล่าง 10.00 เซนติเมตร
เจ้าของพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและเกรงว่าโบราณวัตถุซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของแผ่นดินจะเสียหาย จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อมาเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร โดยอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น และระบุว่าเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ด้านครอบครัวของนางละเมียดยินดีส่งมอบทั้งไหเคลือบและแท่นจุนเจิมหินทรายให้กรมศิลปากร เพื่อเก็บรักษา จัดแสดง และใช้ศึกษาเรียนรู้เป็นสมบัติของแผ่นดิน โดยมีนายยุทธกาจ จรเอ้กา นายกเทศมนตรีตำบลปะคำ เป็นพยานในการส่งมอบ
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