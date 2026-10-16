ด่วน! อัยการสั่งฟ้อง “ป้าบัวไข” ปมแจ้งเท็จ โฉนดวัดป่าอดุลยารามหาย พ่วงข้อหาหนัก ม.112
อัยการสั่งฟ้องป้าบัวไขข้อหาแจ้งความเท็จเรื่องโฉนดหาย โดยป้าบัวไขถูกแจ้งข้อหา ม.112 ด้วย ส่วนป้าดา กระดุมเม็ดแรก ถูกแจ้ง 4 ข้อหา ยังไม่มีการสั่งฟ้อง
พนักงานอัยการยื่นฟ้อง นางบัวไข สรสมุทร หรือ “ป้าบัวไข” ทายาทของนายเฮียง พิมพ์ศรี ข้อหาแจ้งความเท็จกรณีโฉนดที่ดิน วัดป่าอดุลยารามหาย ขณะที่ป้าบัวไขถูกแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ด้วย โดยศาลแขวงขอนแก่นนัดสอบคำให้การวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ตามที่ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เปิดเผย
ทนายอนันต์ชัย ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ถึงความคืบหน้าคดีของวัดป่าอดุลยาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พนักงานอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ศาลรับเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.1840/2569 นัดสอบคำให้การเวลา 09.00 น.
ข้อกล่าวหาคือการไปขอออกใบโฉนดที่ดินประมาณ 21 ไร่ โดยอ้างว่าโฉนดฉบับจริงสูญหาย ทั้งที่ตามข้อกล่าวหา โฉนดฉบับจริงอยู่กับพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 นางสาวชมมณี น้อยจันทร์ หรือ “ป้าดา” และป้าบัวไข ทายาทของนายเฮียง อดีตเจ้าของที่ดิน 21 ไร่ ที่บริจาคให้วัดป่าอดุลยาราม มารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.เมืองขอนแก่น ตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นการเรียกครั้งที่ 2
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาป้าบัวไข 2 ข้อหา คือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และความผิดตามมาตรา 112 ตามรายงานที่ตรวจสอบได้ อัยการยื่นฟ้องข้อหาแจ้งความเท็จ ส่วนข้อหาตามมาตรา 112 ยังไม่มีรายงานว่าอัยการสั่งฟ้อง
ป้าดา กระดุมเม็ดแรก ถูกแจ้ง 4 ข้อหา ได้แก่ อั้งยี่ซ่องโจร ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไป อันเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุข ข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความกลัวและตกใจ และความผิดตามมาตรา 112 ยังไม่มีการสั่งฟ้องในส่วนของป้าดา สำนวนอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการ สภ.เมืองขอนแก่น เคยระบุเมื่อวันที่ 18 กันยายนว่า คาดส่งสำนวนให้พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นได้ภายในปลายเดือนตุลาคม
วันที่ 18 กันยายน ผู้ต้องหาทุกคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ป้าดาระบุว่าไม่กังวล เพราะยืนอยู่กับความจริง ส่วนป้าบัวไขระบุว่าไม่หนักใจ เพราะตามหาความจริง ข่าวที่ตรวจสอบได้ยังไม่พบคำชี้แจงของป้าบัวไขต่อการถูกฟ้อง
ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังไม่มีคำพิพากษาว่ามีความผิด
คดีนี้มีต้นเรื่องจากข้อพิพาทที่ดิน 21 ไร่ ซึ่งนายเฮียงบริจาคให้วัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน เจ้าพนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์จากนายเฮียงเป็นของวัด ตามที่เนชั่นทีวีรายงาน ฝ่ายป้าดาระบุว่าตรวจสอบเรื่องนี้มากว่า 10 ปี และจะร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ที่มาของวัดและเจ้าอาวาส
ทนายอนันต์ชัยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเป็นสักขีพยานการโอนโฉนดให้วัดเมื่อวันที่ 16 กันยายน ตามรายงานของเนชั่นทีวี
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